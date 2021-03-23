Помощь с роботом МТ5 на мос бирже - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо, теорию я знаю.
У меня нет такого терминала, в котором был бы всего один символ в окне Обзора рынка. В любом терминале там есть Si-Х.ХХ, являющийся наиболее ликвидным.
В моем понимании в TimeCurrent() время транслируется биржей в ценовом потоке, для меня это более достоверный источник информации, чем время непонятного Торгового Сервера. Вон у MQ время сервера на VPS какое то кривое было пару лет назад, не знаю как сейчас. Да и вообще время, которое рисует терминал в моих сделках, потом никогда не совпадает с временем этих сделок, прописанном в Ордерлоге биржи.
Так что я пока останусь на TimeCurrent().
Вы что "пуп земли"?
Кого интересует то, что Вы знаете теорию?
Вы можете использовать все доступные символы, а ТС только один.
Не Вы задавали вопрос.
Согласен, самое страшное и неадекватное в некоторых функциях
Это две абсолютно разные инстанции, время сервера и время компьютера. Вообще нельзя учитывать время компьютера, оно может отличатся на пол-минуты.
Виталий, я уже описал почему на фортс (в ообщем, не для конкретного пользователя)
лучше использовать TimeTradeServer()
На фортс котировка может и час не приходить....
Именно из-за этого разработчики и добавили TimeTradeServer()
наоборот, можно сказать что нет опыта на ФОРЕКСЕ. Просто изначально просил под мос биржу в частности именно срочного рынка для торговли фьючерсами. Но исполнитель добавил возможность торговать в 3 вариантах. В тз этого не было но и не мешает)
Понятно, я пас, смотреть не буду.
Виталий, я уже описал почему на фортс (в ообщем, не для конкретного пользователя)
лучше использовать TimeTradeServer()
На фортс котировка может и час не приходить....
Именно из-за этого разработчики и добавили TimeTradeServer()
TimeTradeServer даже из названия должна поглощать время сервера и не быть привязанной к локальному абсолютно ничем. Именно по это причине она "кривая"
Вот прям сейчас распечатал. Это нормальное поведение функции, которая должна брать время сервера?
P.S. Так какое правильное время сервера из двух?
TimeTradeServer даже из названия должна поглощать время сервера и не быть привязанной к локальному абсолютно ничем. Именно по это причине она "кривая"
Вот прям сейчас распечатал. Это нормальное поведение функции, которая должна брать время сервера?
P.S. Так какое правильное время сервера из двух?
:)
Я тоже распечатал (в 00-50)
Какое время правильное?
Добавлено
Если Вы видите разницу между небом и землей, то поймете, что между ФОРЕКС и ФОРТС - пропасть!
:)
Я тоже распечатал (в 00-50)
Какое время правильное?
Добавлено
Если Вы видите разницу между небом и землей, то поймете, что между ФОРЕКС и ФОРТС - пропасть!
Любая совершённая сделка будет иметь время TimeCurrent(), и маловероятно, что это время когда-то совпадёт с TimeTradeServer. Её нужно вообще-то переименовать в TimeTradeLocal()
Вот в чём весь вопрос.
Любая совершённая сделка будет иметь время TimeCurrent(), и маловероятно, что это время когда-то совпадёт с TimeTradeServer. Её нужно вообще-то переименовать в TimeTradeLocal()
Вот в чём весь вопрос.
Понятно, Вы не видите разницы между небом и землей.
Поясню почему.
Пришла котировка в 12-00 (отложенный ордер выставили в стакан).
Берем TimeCurrent() и время 12-00, а сделка совершилась в 13-00, берем TimeCurrent(), а там, увы, 12-00
Понятно, Вы не видите разницы между небом и землей.
Поясню почему.
Пришла котировка в 12-00 (отложенный ордер выставили в стакан).
Берем TimeCurrent() и время 12-00, а сделка совершилась в 13-00, берем TimeCurrent(), а там, увы, 12-00
Берём TimeTradeServer(), а там, увы, вообще не понятно что. TimeCurrent() хотя-бы фиксирует правильное время прихода тика
---
У нас уже десятилетие нет функции, которая берёт время сервера. Может когда то в будущем и появится.
P.S. Вот ещё печать:
Находите что-то общее с временем сервера?
Здесь пропасть совсем не в Биржа/Форекс.
Согласен, самое страшное и неадекватное в некоторых функциях
Это две абсолютно разные инстанции, время сервера и время компьютера. Вообще нельзя учитывать время компьютера, оно может отличатся на пол-минуты.
сжальтесь дорогие разработчики, добавьте возможность выбора,+6 и +7добавлять к терминальному времени смотреть логи
Понятно, я пас, смотреть не буду.
Я вас услышал, но можно уточнить почему? просто не совсем понятна причина столь резкого отказа) начинал я с форекса но так как не нашёл места где на этом можно заработать ушёл в форст. Просто если честно не совсем понимаю причём здесь мой опыт непосредственно на форексе и корректность работы советника для ФОРТС. Но в любом случае спасибо за отзывчивость)
Просто когда я задавал свой вопрос я надеялся получить ответ что то вроде:
"всё написано правильно, проблемы брокера ищи вариант решения" или "всё фигня,написана ерунда и работать она не будет" .
Понимаю что утрирую но что то в этом роде.
Я готов заказать советника ещё раз, и ещё раз только в чём смысл? одни пишут 200$ и на вопрос почему такая цена выкатывают скатерть писанины вообще не относящейся к цене робота и тз . Задаёшь вопрос по существу к примеру по уже решёны ошибкам но присущим именно форст так я с таким не сталкивался я это не знаю , плати 200 а там разберусь
другой даёт минимальную цену в 45 и говорит что сделает за 2 дня , что тз читал и там всё понятно всё легко. Пишешь что робот для мос бирже нужен и он тут же отказывается хотя в тз об этом написано на каждом шагу было.
приходится выбирать тех кто хоть как то показывают понимание что именно нужно ,кто блин хотя бы тз читал прежде чем цену дать. и тем немение результат сейчас на общем обсуждении!
и самое ужасное что по видимым статистикам они +- равны и как вот тут выбирать? на удачу?
Просто бред какой то что 3 месяца невозможно сделать робота под фортс на 2 индикаторах и с тралом. Это вообще реально ? здесь вообще есть программисты способные это осуществить или где их искать то подскажите пожалуйста! может на смартлабе или ещё где
я правда не думал что это настолько сложная задача, трал для фортс или дело на самом деле в брокерах (проверялось на 2) и нужно искать другое решение?