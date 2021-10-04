Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1330 - страница 3
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Abnormal - все логично, было принудительное закрытие, а без Sleep() - это принудительное закрытие может несколько секунд происходить
Со Sleep закрытие происходит несколько секунд, как и без Sleep.
тогда не знаю, можно еще предположить, что терминал перегружен остальными приложениями, поэтому и тупит
Нельзя писать бесконечные циклы без периодических проверок IsStopped.
Программа должна иметь возможность остановиться по указанию сверху практически в любом тяжелом месте. Если ловите abnormal termination, значит программа некачественная.
Нельзя писать бесконечные циклы без периодических проверок IsStopped.
Программа должна иметь возможность остановиться по указанию сверху практически в любом тяжелом месте. Если ловите abnormal termination, значит программа некачественная.
В том и дело, что ловлю другое.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 4 build 1330
fxsaber, 2021.04.02 08:18
В Journal-логе:
Единственное упоминание выделенных строк нашел здесь. Что это?
В том и дело, что ловлю другое.
То же самое.
Если вашу программу терминируют, значит она неуправляема. Это провал - программу нельзя запускать в работу.
Если вашу программу терминируют, значит она неуправляема. Это провал - программу нельзя запускать в работу.
Первый раз столкнулся с зависанием. Так еще и одновременно на многих советниках и терминалах.
Этот код опасный?
Первый раз столкнулся с зависанием. Так еще и одновременно на многих советниках и терминалах.
Этот код опасный?
Если исчерпать ресурсы и привести операционку до деградации, то можно устроить разнообразные дедлоки и отказы по всему фронту WinAPi.
В таком случае уже ничего не поможет и любая программа будет непредсказуемым образом глючить.
Если исчерпать ресурсы и привести операционку до деградации, то можно устроить разнообразные дедлоки и отказы по всему фронту WinAPi.
В таком случае уже ничего не поможет и любая программа будет непредсказуемым образом глючить.
Отдельная арендованная машина.
Не знаю, эти показатели говорят о гипотетических проблемах или нет.