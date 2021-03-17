Canvas vs Labels - страница 3
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Alexey Viktorov:
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О чем можно говорить, если он замер делает в миллисекундах, а не микро ...
Так сделайте замеры в микросекундах, удивите читателей данной темы. Библиотека в свободном доступе: https://www.mql5.com/ru/code/33898 . Можете хоть что угодно на её основе навоять. Кто вам, собственно, мешает?...
Да и вообще, я считаю что всё обсуждение надо перенести в тему обсуждения кода размещённого в CodeBase. Вот сюда…
Так сделайте замеры в микросекундах, удивите читателей данной темы. Библиотека в свободном доступе: https://www.mql5.com/ru/code/33898 . Можете хоть что угодно на её основе навоять. Кто вам, собственно, мешает?...Для этого уже создана специальная тема https://www.mql5.com/ru/forum/364643 . Только обсуждается там сама библиотека, а не тест её производительности. Работая над данным проектом я решил "убить сразу двух зайцев", провести сравнительный тест и дать программистам возможность лёгкой организации вывода текста в чарт.
Там обсуждать нечего. Всё обсуждение заключено в одном нехорошем слове. Я уже давно заметил, что хорошие коды в CodeBase не выкладываются.
Там обсуждать нечего. Всё обсуждение заключено в одном нехорошем слове. Я уже давно заметил, что хорошие коды в CodeBase не выкладываются.
Если это на самом деле так, то будет пустая тема... А свои нехорошие слова оставить при себе, хейтер! Вас уже Артём, кажется, предупреждал, чтобы бы вы не занимались флудом...
А на счёт того, что вам что-то не нравится в кодах других участников Сообщества, то добавьте свои, кто мешает?!... Или вы здесь только хейтингом других участников занимаетесь?!...
О чем можно говорить, если он замер делает в миллисекундах, а не микро, да ещё одиночного прохода. И тем более, он даже не понимает, что замеряет заполнение таблицы характеристик объекта(которое от силы занимает несколько десятков микросекунд,), а не само формирование объекта.
Привлекла внимание тема, т.к. планирую начать пользоваться канвасом. Дочитав до сюда, всё стало понятно, я так и думал) Николай, не тратьте время на споры (если только ради фана) ), все кто разбираются понимают что к чему.
Там обсуждать нечего. Всё обсуждение заключено в одном нехорошем слове. Я уже давно заметил, что хорошие коды в CodeBase не выкладываются.
Fxsaber исключение.
Для меня исключений нет. Я не могу разобраться в том что пишет Fxsaber а использовать слепо я не умею.
А этот персонаж на троля не похож. Он больше смахивает на Незнайку выдающего себя за профессора.
Конечно, конечно, я ничего не знаю и ни в чём не разбираюсь. :) И представленные замеры ни о чём не говорят. :) А также, исходник: https://www.mql5.com/ru/code/33898 никакой информации не несет. :) Не скажу, что ваша правда, но и спорить с вами мне нет никакой нужды!
Скоро обновлю результаты замеров, которые будут уже в микросекундах! Плюс, замеры комбинированного варианта дисплея, Лейблы + Канвас. Напомню, что при обсуждении тороллинг не приветствуется! Только чётко обоснованные аргументы!!! А также, вопросы по существу!
Итак, представляю обновленные результаты, как обещал. Заодно, решил добавить к сравнению вариант дисплея с Канвасом в качестве фона. Так же, я учёл замечания программистов и сделал замеры в микросекундах, для большей точности. Плюс, начали корректно определяться, минимальная, средняя и максимальная задержка на тиках.
Тестирование проводил на самой простой модели тиков "Только цены открытия". Отсюда, появляются небольшие нюансы в работе дисплея на лейблах.
Canvas
Результат
Labels с Canvas в качестве фона, без оптимизации скорости вывода
Labels с фоном и с оптимизацией скорости вывода
Labels без использования фона, без оптимизации скорости вывода
Labels без фона, с оптимизацией скорости вывода
Таблица результатов
Таким образом, преимущества использования лейблов в данном типе задач очевидны. Все, кто желает повторить замеры или все, кому нужен лёгкий способ вывода текста в чарт могут скачать исходники здесь: https://www.mql5.com/ru/code/33898.
Итак, представляю обновленные результаты, как обещал. Заодно, решил добавить к сравнению вариант дисплея с Канвасом в качестве фона. Так же, я учёл замечания программистов и сделал замеры в микросекундах, для большей точности. Плюс, начали корректно определяться, минимальная, средняя и максимальная задержка на тиках.
Таким образом, преимущества использования лейблов в данном типе задач очевидны. Все, кто желает повторить замеры или все, кому нужен лёгкий способ вывода текста в чарт могут скачать исходники здесь: https://www.mql5.com/ru/code/33898.
очевидно что Canvas (BitMap) перерисовывается/копируется весь, а лейблы только те которые изменились. Чему удивляться-то ?
Canvas просто удобен по безрыбью и в меру шустр.