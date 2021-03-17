Canvas vs Labels - страница 3

Новый комментарий
 

Alexey Viktorov:

...

Nikolai Semko:
О чем можно говорить, если он замер делает в миллисекундах, а не микро ...

Так сделайте замеры в микросекундах, удивите читателей данной темы. Библиотека в свободном доступе: https://www.mql5.com/ru/code/33898 . Можете хоть что угодно на её основе навоять. Кто вам, собственно, мешает?...

Alexey Viktorov:
Да и вообще, я считаю что всё обсуждение надо перенести в тему обсуждения кода размещённого в CodeBase. Вот сюда
Для этого уже создана специальная тема https://www.mql5.com/ru/forum/364643 . Только обсуждается там сама библиотека, а не тест её производительности. Работая над данным проектом я решил "убить сразу двух зайцев", провести сравнительный тест и дать программистам возможность лёгкой организации вывода текста в чарт.
Дисплей с оптимизацией для вывода текста в чарт по типу консоли
Дисплей с оптимизацией для вывода текста в чарт по типу консоли
  • www.mql5.com
Данная библиотека позволяет создавать дисплеи для удобного вывода текстовой информации в чарт с наиболее оптимальной скоростью
 
Mihail Matkovskij:

Так сделайте замеры в микросекундах, удивите читателей данной темы. Библиотека в свободном доступе: https://www.mql5.com/ru/code/33898 . Можете хоть что угодно на её основе навоять. Кто вам, собственно, мешает?...

Для этого уже создана специальная тема https://www.mql5.com/ru/forum/364643 . Только обсуждается там сама библиотека, а не тест её производительности. Работая над данным проектом я решил "убить сразу двух зайцев", провести сравнительный тест и дать программистам возможность лёгкой организации вывода текста в чарт.

Там обсуждать нечего. Всё обсуждение заключено в одном нехорошем слове. Я уже давно заметил, что хорошие коды в CodeBase не выкладываются.

 
Alexey Viktorov:

Там обсуждать нечего. Всё обсуждение заключено в одном нехорошем слове. Я уже давно заметил, что хорошие коды в CodeBase не выкладываются.

Если это на самом деле так, то будет пустая тема... А свои нехорошие слова оставить при себе, хейтер! Вас уже Артём, кажется, предупреждал, чтобы бы вы не занимались флудом...

А на счёт того, что вам что-то не нравится в кодах других участников Сообщества, то добавьте свои, кто мешает?!... Или вы здесь только хейтингом других участников занимаетесь?!... 

 
Nikolai Semko:
О чем можно говорить, если он замер делает в миллисекундах, а не микро, да ещё одиночного прохода. И тем более, он даже не понимает, что замеряет заполнение таблицы характеристик объекта(которое от силы занимает несколько десятков микросекунд,), а не само формирование объекта.

Привлекла внимание тема, т.к. планирую начать пользоваться канвасом. Дочитав до сюда, всё стало понятно, я так и думал) Николай, не тратьте время на споры (если только ради фана) ), все кто разбираются понимают что к чему.

 
Alexey Viktorov:

Там обсуждать нечего. Всё обсуждение заключено в одном нехорошем слове. Я уже давно заметил, что хорошие коды в CodeBase не выкладываются.

Fxsaber исключение.
Не кормите троля он над вами откровенно сетебется а вы ему что-то доказать пытаетесь.
 
Aleksei Beliakov:
Fxsaber исключение.
Не кормите троля он над вами откровенно сетебется а вы ему что-то доказать пытаетесь.

Для меня исключений нет. Я не могу разобраться в том что пишет Fxsaber а использовать слепо я не умею.

А этот персонаж на троля не похож. Он больше смахивает на Незнайку выдающего себя за профессора.

 

Конечно, конечно, я ничего не знаю и ни в чём не разбираюсь. :) И представленные замеры ни о чём не говорят. :) А также, исходник: https://www.mql5.com/ru/code/33898 никакой информации не несет. :) Не скажу, что ваша правда, но и спорить с вами мне нет никакой нужды!

Скоро обновлю результаты замеров, которые будут уже в микросекундах! Плюс, замеры комбинированного варианта дисплея, Лейблы + Канвас. Напомню, что при обсуждении тороллинг не приветствуется! Только чётко обоснованные аргументы!!! А также, вопросы по существу!

Дисплей с оптимизацией для вывода текста в чарт по типу консоли
Дисплей с оптимизацией для вывода текста в чарт по типу консоли
  • www.mql5.com
Данная библиотека позволяет создавать дисплеи для удобного вывода текстовой информации в чарт с наиболее оптимальной скоростью
 

Итак, представляю обновленные результаты, как обещал. Заодно, решил добавить к сравнению вариант дисплея с Канвасом в качестве фона. Так же, я учёл замечания программистов и сделал замеры в микросекундах, для большей точности. Плюс, начали корректно определяться, минимальная, средняя и максимальная задержка на тиках.

Тестирование проводил на самой простой модели тиков "Только цены открытия". Отсюда, появляются небольшие нюансы в работе дисплея на лейблах.

Canvas

Входные параметры

Результат

Labels с Canvas в качестве фона, без оптимизации скорости вывода

Labels с фоном и с оптимизацией скорости вывода

Labels без использования фона, без оптимизации скорости вывода

Labels без фона, с оптимизацией скорости вывода

Таблица результатов

Canvas Labels Background Labels Background Optimized Labels Labels Optimized
Min delay (μs) 2182 17 16 16 13
Mid delay (μs) 8850 27 24 22 25
Max delay (μs) 25427 849 744 580 886
Total (μs) 141841997 565420 503329 441632 528236


Таким образом, преимущества использования лейблов в данном типе задач очевидны. Все, кто желает повторить замеры или все, кому нужен лёгкий способ вывода текста в чарт могут скачать исходники здесь: https://www.mql5.com/ru/code/33898.


 
Mihail Matkovskij:

Итак, представляю обновленные результаты, как обещал. Заодно, решил добавить к сравнению вариант дисплея с Канвасом в качестве фона. Так же, я учёл замечания программистов и сделал замеры в микросекундах, для большей точности. Плюс, начали корректно определяться, минимальная, средняя и максимальная задержка на тиках.



Таким образом, преимущества использования лейблов в данном типе задач очевидны. Все, кто желает повторить замеры или все, кому нужен лёгкий способ вывода текста в чарт могут скачать исходники здесь: https://www.mql5.com/ru/code/33898.


очевидно что Canvas (BitMap) перерисовывается/копируется весь, а лейблы только те которые изменились. Чему удивляться-то ? 

Canvas просто удобен по безрыбью и в меру шустр. 

 
И без сравнительных тестов очевидно, что простая лэйбла будет быстрее текст выводить.
12345678910...18
Новый комментарий