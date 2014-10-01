Кнопка в виде треугольника - страница 2

Новый комментарий
 
Mikalas:
А как "вызвать" треугольничек вверх и треугольничек ввниз?
Где и как вы хотите его применять?
 
Mikalas:
Не отбирается цвет :(

Там значения альфаканала идут рангом выше чем 24 бита цвет, и верхние 8 бит альфаканал в итого 32 бита. 

255 альфа * 255 red * 255 green * 255 blue. 

ну в смысле ты понял

a*pow(255,3)  + r*pow(255,2) + g*255 + b

 

Вот в этой статье есть примеры: 

Использование ресурсов в MQL5 >>> 


 
Mikalas:
А транспорентность цвета как сделать?

Пример есть + функция. Посмотрите как там

Flame
Flame
  • голосов: 25
  • 2013.11.02
  • MetaQuotes
  • www.mql5.com
Индикатор показывает метод рисования градиентных полупрозрачных областей с независимой частотой обновлений.
 

Вот в этой директории есть "треугольнички" с альфа-каналом:

Metatrader 5\MQL5\Include\Controls\res 

 
  1. Делаем рисунок *.bmp с прозрачным фоном (альфа-каналом).
  2. Используем класс CBmpButton
  3. Создаем ресурс картинки:
    #resource
  4. Используем метод BmpOffName и вставляем картинку из ресурса

В результате треугольник на прозрачном фоне:

1 

5. Клики отлавливать по:

CAppDialog::OnClickButton
 
Fillellin:
Где и как вы хотите его применять?
Как показано на рисунке в первом сообщении
 
MigVRN:

Пример есть

Прикольный примерчик работы со цветом

uint ColorIncrement(uint a,uint r,uint g,uint b){return((a<<24)|(r<<16)|(g<<8)|b);}
 
Mikalas:
Как показано на рисунке в первом сообщении

Если только для этого то такой треугольник можно нарисовать задав явно массив, там пикселей что то 5*5

грузишь из статичного массива сразу в ресурс

bool  ResourceCreate(
   const string      resource_name,       // имя ресурса
   const uint&       data[],              // набор данных в виде массива 
   uint              img_width,           // ширина создаваемой картинки-ресурса
   uint              img_height,          // высота создаваемой картинки-ресурса
   uint              data_xoffset,        // смещение левого верхнего угла создаваемой картинки по горизонтали вправо
   uint              data_yoffset,        // смещение левого верхнего угла создаваемой картинки по вертикали вниз
   uint              data_width,          // общая ширина изображения на основе набора данных
   ENUM_COLOR_FORMAT color_format         // способ обработки цвета

   );

а уже оттуда на чарт. 

 

С фонтом классно получилось! :)

 

Только треугольнички не могу найти :( 

123
Новый комментарий