Кнопка в виде треугольника - страница 2
А как "вызвать" треугольничек вверх и треугольничек ввниз?
Не отбирается цвет :(
Там значения альфаканала идут рангом выше чем 24 бита цвет, и верхние 8 бит альфаканал в итого 32 бита.
255 альфа * 255 red * 255 green * 255 blue.
ну в смысле ты понял
a*pow(255,3) + r*pow(255,2) + g*255 + b
Вот в этой статье есть примеры:
Использование ресурсов в MQL5 >>>
А транспорентность цвета как сделать?
Пример есть + функция. Посмотрите как там
Вот в этой директории есть "треугольнички" с альфа-каналом:
Metatrader 5\MQL5\Include\Controls\res
#resource
В результате треугольник на прозрачном фоне:
5. Клики отлавливать по:
Где и как вы хотите его применять?
Пример есть
Прикольный примерчик работы со цветом
Как показано на рисунке в первом сообщении
Если только для этого то такой треугольник можно нарисовать задав явно массив, там пикселей что то 5*5
грузишь из статичного массива сразу в ресурсbool ResourceCreate(
const string resource_name, // имя ресурса
const uint& data[], // набор данных в виде массива
uint img_width, // ширина создаваемой картинки-ресурса
uint img_height, // высота создаваемой картинки-ресурса
uint data_xoffset, // смещение левого верхнего угла создаваемой картинки по горизонтали вправо
uint data_yoffset, // смещение левого верхнего угла создаваемой картинки по вертикали вниз
uint data_width, // общая ширина изображения на основе набора данных
ENUM_COLOR_FORMAT color_format // способ обработки цвета
);
а уже оттуда на чарт.
С фонтом классно получилось! :)
Только треугольнички не могу найти :(