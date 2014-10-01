Кнопка в виде треугольника
Добрый день!
Как сделать кнопку в виде треугольника?
Нарисовать bmp и поставить вместо кнопки.
Можно даже динамично посчитав в OCL и сохранив в ресурсы. При необходимости изменить масштаб пересчитать.
https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/resources
и это
Файл webding0.zip не скачивается
А где должен "лежать" этот фонт и как это будет работать на другом компе( у человека который не сможет установить фонт)
Можно ли фонт "положить" в ресурс и оттуда пользовать его?
https://www.mql5.com/ru/docs/common/resourcecreate
А транспорентность цвета как сделать?
Щас навскидку не скажу, но по моиму альфаканал поддерживается в МТ для bmp.
Создай bmp с альфаканалом, открой в хеш-редакторе и посмотри кодировку.
Там значения альфаканала идут рангом выше чем 24 бита цвет и верхние 8 бит альфаканал в итого 32 бита.
А где должен "лежать этот фонт" и как это будет работать на другом компе( у человека который не сможет установить фонт)
В C++ есть класс регионы (HRGN или CRgn).
Это шрифт из стандартного набора Windows. Если его у вас нету - то откройте шрифты и просто перетащите его туда.
А как "вызвать" треугольничек вверх и треугольничек ввниз?
Какие символы должны быть?
P/S Если этот фонт стандартный для всех Windows, то идея очень классная!
Добрый день!
Как сделать кнопку в виде треугольника?