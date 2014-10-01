Кнопка в виде треугольника

Добрый день!

Как сделать кнопку в виде треугольника?

 

 
Mikalas:

Нарисовать bmp и поставить вместо кнопки.

Можно даже динамично посчитав в OCL и сохранив в ресурсы. При необходимости изменить масштаб пересчитать.

https://www.mql5.com/ru/docs/runtime/resources 

и это

https://www.mql5.com/ru/docs/common/resourcecreate 

Fillellin:

Здравствуйте!

 

Файл webding0.zip не скачивается 

 
Mikalas:

Здравствуйте!

 

Файлы:
Webding0.zip  83 kb
 
Fillellin:

Добрый вечер!

А где должен "лежать" этот фонт и как это будет работать на другом компе( у человека который не сможет установить фонт) 

Можно ли фонт "положить" в ресурс и оттуда пользовать его? 

 
Urain:

Нарисовать bmp и поставить вместо кнопки.

Можно даже динамично посчитав в OCL и сохранив в ресурсы. При необходимости изменить масштаб пересчитать.

А транспорентность цвета как сделать?
 
Mikalas:
А транспорентность цвета как сделать?

Щас навскидку не скажу, но по моиму альфаканал поддерживается в МТ для bmp.

Создай bmp с альфаканалом, открой в хеш-редакторе и посмотри кодировку. 

Там значения альфаканала идут рангом выше чем 24 бита цвет и верхние 8 бит альфаканал в итого 32 бита. 

 
Mikalas:

А где должен "лежать этот фонт" и как это будет работать на другом компе( у человека который не сможет установить фонт) 

Это шрифт из стандартного набора Windows.   Если его у вас нету - то откройте шрифты и просто перетащите его туда.
 
Urain:

Щас навскидку не скажу, но по моиму альфаканал поддерживается в МТ для bmp.

Создай bmp с альфаканалом, открой в хеш-редакторе и посмотри кодировку. 

Не отбирается цвет :(
 
Mikalas:

 В   C++ есть  класс регионы (HRGN или  CRgn). 

 
Fillellin:
Это шрифт из стандартного набора Windows.   Если его у вас нету - то откройте шрифты и просто перетащите его туда.

А как "вызвать" треугольничек вверх и треугольничек ввниз?

Какие символы должны быть? 

P/S Если этот фонт стандартный для всех Windows, то идея очень классная! 

