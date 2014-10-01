Кнопка в виде треугольника - страница 3
Только треугольнички не могу найти :(
Выше смотрите.
Наверное уже все возможные варианты предложили.
Всем спасибо!
Получилось
А как именно? Через шрифт или рисунком?
Шрифт в 100 раз проще.
P/S Спасибо Fillellin!
Если кому-то интересно:
Обработка нажатия кнопки:
С фонтом классно получилось! :)
Только треугольнички не могу найти :(
А если бы можно было интегрировать свои шрифты в виде ресурса, было бы вообще здорово. К сожалению пока такая фича недоступна:
Можно ли интегрировать шрифт в свою ex5 программу? И если можно то как это сделать?
Webdings стандартный фонт Windows (везде есть)
MessageBox() - синхронная функция, поэтому использовать ее в торговых экспертах нужно осторожно(внимательно), а то можно пропустить выгодную сделку :)
Добрый день, Yurich!
Это инициалицация :)