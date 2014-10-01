Кнопка в виде треугольника - страница 3

Новый комментарий
 
Mikalas:

...

Только треугольнички не могу найти :( 

Выше смотрите.

Наверное уже все возможные варианты предложили. 

 
tol64:

Выше смотрите.

Наверное уже все возможные варианты предложили. 

Всем спасибо!

Получилось

 

 
Mikalas:

Всем спасибо!

Получилось

 

А как именно? Через шрифт или рисунком?
 
barabashkakvn:
А как именно? Через шрифт или рисунком?

Шрифт в 100 раз проще.

P/S Спасибо Fillellin!

 

Если кому-то интересно:

if( !ObjectCreate( 0, "ud_button", OBJ_LABEL, 0, 0, 0 ) )
  {
    MessageBox( "Кнопка ВВЕРХ/ВНИЗ не создана!", "Ошибка", MB_OK | MB_ICONHAND );
    return( INIT_FAILED );
  }
  else
  {
    ObjectSetInteger( 0, "ud_button", OBJPROP_CORNER, CORNER_RIGHT_LOWER ); 
    ObjectSetInteger( 0, "ud_button", OBJPROP_ANCHOR, ANCHOR_RIGHT_LOWER ); 
    ObjectSetInteger( 0, "ud_button", OBJPROP_XDISTANCE, -3 );              
    ObjectSetInteger( 0, "ud_button", OBJPROP_YDISTANCE, 72 );
    ObjectSetString( 0, "ud_button", OBJPROP_FONT, "Webdings" );
    ObjectSetInteger( 0, "ud_button", OBJPROP_FONTSIZE, 12 );
    ObjectSetInteger( 0, "ud_button", OBJPROP_COLOR, clrWhite );
    ObjectSetInteger( 0, "ud_button",OBJPROP_BACK, false );
    ObjectSetString( 0, "ud_button", OBJPROP_TEXT, "5" );
  }

 Обработка нажатия кнопки:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert Chart event function                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnChartEvent( const int id, const long& lparam, const double& dparam, const string& sparam )
{
  if ( id == CHARTEVENT_OBJECT_CLICK )
  {
    if ( sparam == "ud_button" )
    {
      string a_value;
        
      if ( ObjectGetString( 0, "ud_button", OBJPROP_TEXT, 0, a_value ) )
      {
        if ( a_value == "5" )
        {
          ObjectSetString( 0, "ud_button", OBJPROP_TEXT, "6" );
        }
        else
        {
          ObjectSetString( 0, "ud_button", OBJPROP_TEXT, "5" );
        }
      }
    }
    ChartRedraw();
  }
}
 
Mikalas:

С фонтом классно получилось! :)

 Только треугольнички не могу найти :( 

А если бы можно было интегрировать свои шрифты в виде ресурса, было бы вообще здорово. К сожалению пока такая фича недоступна:

Можно ли интегрировать шрифт в свою ex5 программу? И если можно то как это сделать? 

 
C-4:

А если бы можно было интегрировать свои шрифты в виде ресурса, было бы вообще здорово. К сожалению пока такая фича недоступна:

Можно ли интегрировать шрифт в свою ex5 программу? И если можно то как это сделать? 

Webdings стандартный фонт Windows (везде есть)
 
Mikalas:
Я не про Webdings как таковой а про возможность интеграции кастомных шрифтов. С значками в виде символов шрифта на порядок легче и удобней работать. Они легковесный и прозрачны. Их размеры и цвет легко изменяемы. BMP такое и не снилось.
 
Mikalas:

Если кому-то интересно:

 Обработка нажатия кнопки:

MessageBox() - синхронная функция, поэтому использовать ее в торговых экспертах нужно осторожно(внимательно), а то можно пропустить выгодную сделку :)
 
Yurich:
MessageBox() - синхронная функция, поэтому использовать ее в торговых экспертах нужно осторожно(внимательно), а то можно пропустить выгодную сделку :)

Добрый день, Yurich!

Это инициалицация :) 

123
Новый комментарий