MT5 крякнул - страница 2
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Не дождался я вашего ответа, переустановил терминал. Да, как я и думал, слетел сертификат. При системном сбое, например, должен слетать сертификат? Можно ли как-то обезопасить его от гибели? Вопрос к разработчикам МТ5, потому что сам файл сертификата вполне себе сохранился, это терминал перестал его воспринимать.
Подгрузил Si Splice, минутку. Докинул свой индикатор. В системном диспетчере задач 200 мб, в диспетчере задач мт5 600 мб. Кто-то врет, а почему? Или мт5 неадекватно отображается системным диспетчером, или сам имеет неадекватный диспетчер. Скорее второе. Он явно недоработан. Показывает только общую загрузку, сколько жрет индикатор или эксперт, он не показывает. Тем не менее, обе цифры недраматические. По процессору цифры примерно одинаковые, это 15%. Почему была такая чудовищная загрузка, и как избежать этого в дальнейшем, непонятно.
Как быстро восстановить терминал в случае краха: непонятно
Ответы на вопросы важные, на MQL5 написано немало полезного, не исключено, что придется писать внешние обработчики, а терминал будет только принимать от них нужное. Неприятное решение. Я привык к терминалу, привык к mql5 и даже была мысль сделать из него дата-центр. Всю информацию собирать и анализировать в нем.
UPD.Терминал завесил проц и наглухо повис при подгрузке сплайсов по нескольким символам. Неважно, что они дневные, всего с несколькими тыщами свеч в каждом.
Видимо, в этом и дело. При запуске он все начинал снова загружать и обрабатывать, и наглухо вис, так как создатель не наделил его способностью балансировать нагрузку на свою среду обитания. Как это по человечески.
Отсюда два вопроса: собираются ли разработчики как-то это фиксить, а если не собираются, то как использовать дневные графики, чтобы все не погубить?
UPD2. Между прочим, подгрузка ED Splice отожрала проц на 20%. Согласно данным встроенного диспетчера задач. Это нормальное явление?
Не дождался я вашего ответа, переустановил терминал. Да, как я и думал, слетел сертификат. При системном сбое, например, должен слетать сертификат? Можно ли как-то обезопасить его от гибели? Вопрос к разработчикам МТ5, потому что сам файл сертификата вполне себе сохранился, это терминал перестал его воспринимать.
Подгрузил Si Splice, минутку. Докинул свой индикатор. В системном диспетчере задач 200 мб, в диспетчере задач мт5 600 мб. Кто-то врет, а почему? Или мт5 неадекватно отображается системным диспетчером, или сам имеет неадекватный диспетчер. Скорее второе. Он явно недоработан. Показывает только общую загрузку, сколько жрет индикатор или эксперт, он не показывает. Тем не менее, обе цифры недраматические. По процессору цифры примерно одинаковые, это 15%. Почему была такая чудовищная загрузка, и как избежать этого в дальнейшем, непонятно.
Как быстро восстановить терминал в случае краха: непонятно
Ответы на вопросы важные, на MQL5 написано немало полезного, не исключено, что придется писать внешние обработчики, а терминал будет только принимать от них нужное. Неприятное решение. Я привык к терминалу, привык к mql5 и даже была мысль сделать из него дата-центр. Всю информацию собирать и анализировать в нем.
Что у Вас там такое, что жрет 15% Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz? Ни один нормально написанной индикатор не может на таком процессоре столько нагружать. Снова очистите графики и повесьте один любой стандартный индикатор. Проверьте нагрузку.
Добавлено:
Вот у меня на i7 (ноутбук) - один график, два индикатора. И это никак не 15%
Что у Вас там такое, что жрет 15% Intel Core i7-4510U @ 2.00GHz? Ни один нормально написанной индикатор не может на таком процессоре столько нагружать. Снова очистите графики и повесьте один любой стандартный индикатор. Проверьте нагрузку.
Повесил боллинджер бандс. потом свой. потом оба. загрузка примерно одинаковая, в данный момент 3-5%.
включил минутный график, примерно то же, после небольшого скачка.
открыл график ED Splice. При подгрузке истории проц нагрузился на 20-25%. Так что, индикатор ни мой, ни встроенный не причем
В этом и проблема. МТ5 не может загружать большие объемы данных одновременно без перенагрузки на комп.
Вот, подгрузил, снова 3%Так мне ориентироваться на встроенный диспетчер терминала мт5, или системный? Какой правду то показывает?
Повесил боллинджер бандс. потом свой. потом оба. загрузка примерно одинаковая, в данный момент 3-5%.
включил минутный график, примерно то же, после небольшого скачка.
открыл график ED Splice. При подгрузке истории проц нагрузился на 20-25%. Так что, индикатор ни мой, ни встроенный не причем
В этом и проблема. МТ5 не может загружать большие объемы данных одновременно без перенагрузки на комп.
Вот, подгрузил, снова 3%Так мне ориентироваться на встроенный диспетчер терминала мт5, или системный? Какой правду то показывает?
Ориентируйтесь на терминальный. Его специально ввели:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
MT5 и скорость в боевом исполнении
Renat Fatkhullin, 2021.02.28 22:55
*** начали внедрять таск менеджер, чтобы на лету следить за потреблением ресурсов. ***
Ориентируйтесь на терминальный. Его специально ввели:
Ладно. Вам виднее.
Ну цифры были как раз с него
большое спасибо за совет, я обязательно ему последую, но сначала подключиться бы к своему счету...
без переустановки в смысле
no connection to Open-broker
У меня, кроме того, что требуется еще "пароль защиты SSL сертификата", сам брокер в настройках MT5 называется чуть иначе: не "Open-broker", а "Open-Broker". Попробуйте, может, будет получше...
Тежелым очень стал терминал мт5 относительно того как было раньше и относительно мт4, у меня тоже все данные на вход слетали и запуск терминала иногда нужно ждать около минуты,
виндовс 10, 6 ядер, достаточно опреративки и места на диске, диск SSD
У меня, кроме того, что требуется еще "пароль защиты SSL сертификата", сам брокер в настройках MT5 называется чуть иначе: не "Open-broker", а "Open-Broker". Попробуйте, может, будет получше...
Да не, там сертификат слетел. Пришлось переустанавливать. А самое главное, непонятно как использовать тяжелые графики. Когда загрузились, они вполне приемлемые по ресурсам, а вот их одновременная загрузка это уже никуда. Попробую скрипт штоле написать, на последовательную загрузку
Да не, там сертификат слетел. Пришлось переустанавливать. А самое главное, непонятно как использовать тяжелые графики. Когда загрузились, они вполне приемлемые по ресурсам, а вот их одновременная загрузка это уже никуда. Попробую скрипт штоле написать, на последовательную загрузку