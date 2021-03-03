MT5 крякнул - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В настройках графиков того же брокера поставил минимум точек (5000), стали работать одновременно 12 советников.
Так я и по истории лазию, тренируюсь. В том числе по минутной. 5000 мало. Например в 2017-м году сишка тестила дневной уровень. Я хочу посмотреть, как это выглядело на минутках, но 5000 минут давно прошло. Как вариант поставить 5000, и включать анлим только когда тренируюсь.
Но терминал снова наглухо завис
Господа из поддержки, это уже не смешно. 8 графиков, 7 обычные контракты, из них все дневные, и только один минутный. Еще один сплайс дневной. При перезагрузке терминала почти глухое виселово, еле шевелится мышка. И длится это неприлично долго. Миллион баров в окне. Что с терминалом? Как поправить?
ЗЫ. Хотел накидать скриптик, чтобы он менял количество бар в окне в зависимости от тф. Но свойство CHART_VISIBLE_BARS рид-онли))). Чувствую себя заложником ситуации, на которую не могу повлиять. Индикаторы, как мы выяснили тоже не причем.
Господа из поддержки, это уже не смешно. 8 графиков, 7 обычные контракты, из них все дневные, и только один минутный. Еще один сплайс дневной. При перезагрузке терминала почти глухое виселово, еле шевелится мышка. И длится это неприлично долго. Миллион баров в окне. Что с терминалом? Как поправить?
ЗЫ. Хотел накидать скриптик, чтобы он менял количество бар в окне в зависимости от тф. Но свойство CHART_VISIBLE_BARS рид-онли))). Чувствую себя заложником ситуации, на которую не могу повлиять. Индикаторы, как мы выяснили тоже не причем.
Разберитесь со своими советниками - они нещадно грузят систему.
Господа из поддержки, это уже не смешно. 8 графиков, 7 обычные контракты, из них все дневные, и только один минутный. Еще один сплайс дневной. При перезагрузке терминала почти глухое виселово, еле шевелится мышка. И длится это неприлично долго. Миллион баров в окне. Что с терминалом? Как поправить?
86 графиков, похоже, разных символов. Для каждого нужно перелопатить большую M1-историю в D1 и вывести.
Делается это параллельно: чтение, распаковка и конвертация 86 файлов.
Наверное, такое не происходит бесследно.
Открыто 9 сплайсов, анлим баров, минутка. Со всеми нужными индикаторами. Отъел 12% проца. Нормально.
ЗЫ. Вроде я виноват, но все же это ни фига не логично, пытаться подгрузить индикатор не имея самих данных, на которых он строится.
86 графиков, похоже, разных символов. Для каждого нужно перелопатить большую M1-историю в D1 и вывести.
Делается это параллельно: чтение, распаковка и конвертация 86 файлов.
Наверное, такое не происходит бесследно.
Загружено было ровно столько графиков, сколько я написал. Что странный диспетчер имеет ввиду под "графиками" я не знаю. Но явно не то, что мы. В каждом графике был открыт volumes и мой индикатор с лентами. с тремя. даже если считать каждую линию за график, все равно получится меньше.
Да все, я решил проблему. Выше отписал, в чем дело.
Все, решил проблему. Индикатор при инициализации пытался получить рыночные данные. Ничего особенного в этом не вижу, но причина тормозов была именно в этом. Кажется логичным, что сначала подгружаются рыночные данные, а потом уже врубаются индикаторы, но в МТ5 это не так. Сначала врубается индикатор, пытается получить рыночные данные и завешивает их получение. Перенес блок-виновник из онинит в конец онкалькулейт, тормоза прекратились.
Открыто 9 сплайсов, анлим баров, минутка. Со всеми нужными индикаторами. Отъел 12% проца. Нормально.
ЗЫ. Вроде я виноват, но все же это ни фига не логично, пытаться подгрузить индикатор не имея самих данных, на которых он строится.
Для тез кто в упор не видит и не читает документацию: оставляете один график и на него навешиваете любой стандартный индикатор. В самом индикаторе в блоке OnCalcalculate (в самом начале) ставите принт:
Далее закрываете терминал, удаляете все бары, тики. Запускаете терминал - у Вас ситуация "терминал девственно чист". Смотрите во вкладку "Эксперты".
После этого думаете, начинаете читать Документацию, а мысли вроде "... индикатор, пытается получить рыночные данные ... и ... что сначала подгружаются рыночные данные ..." выжигаете паяльником из мозга.
Эксперимент №2: создаёте эксперт в котором создаёте хендл этого индикатора. И на каждом тике выводите принт
И индикатор и эксперт навесить на график и далее привести терминал в девственный вид, как описано выше.
Для тез кто в упор не видит и не читает документацию: оставляете один график и на него навешиваете любой стандартный индикатор. В самом индикаторе в блоке OnCalcalculate (в самом начале) ставите принт:
Далее закрываете терминал, удаляете все бары, тики. Запускаете терминал - у Вас ситуация "терминал девственно чист". Смотрите во вкладку "Эксперты".
После этого думаете, начинаете читать Документацию, а мысли вроде "... индикатор, пытается получить рыночные данные ... и ... что сначала подгружаются рыночные данные ..." выжигаете паяльником из мозга.
Эксперимент №2: создаёте эксперт в котором создаёте хендл этого индикатора. И на каждом тике выводите принт
И индикатор и эксперт навесить на график и далее привести терминал в девственный вид, как описано выше.
Это ж не я)
Я все время читаю документацию. Просто она очень большая, и я ее читаю не всю. Вдобавок, не всегда понятно, какое именно место из нее надо читать.
Например то, о чем вы пишете, мне в документации не попадалось. Открыл справку по OnInit и CopyRealVolume, там нигде не написано, что вторая может угробить день торговли, при запуске из онинит, а в первой просто нельзя получать рыночные данные. Кстати, большое спасибо вам за помощь и всем неравнодушным тоже.
Это ж не я)
Я все время читаю документацию. Просто она очень большая, и я ее читаю не всю. Вдобавок, не всегда понятно, какое именно место из нее надо читать.
Например то, о чем вы пишете, мне в документации не попадалось. Открыл справку по OnInit и CopyRealVolume, там нигде не написано, что вторая может угробить день торговли, при запуске из онинит, а в первой просто нельзя получать рыночные данные. Кстати, большое спасибо вам за помощь и всем неравнодушным тоже.
OnInit - Для инициализации. Для инициализации переменных. И да, OnInit не для получения рыночных данных.Все-таки здорово, что сделали терминальный диспетчер задач.
OnInit - Для инициализации. Для инициализации переменных. И да, OnInit не для получения рыночных данных.Все-таки здорово, что сделали терминальный диспетчер задач.
OnInit для инициализации программы, а не переменных. По крайней мере так написано в документации. И опять же, там не написано, что он не для получения рыночных данных.
Диспетчер задач это очень хорошо, согласен. Но он требует серьезной доработки.ИМХО документации нужно что-то вроде вики. или хотя бы комментарии программистов. Сразу бы там отписал про свою ситуацию, чтобы другим неповадно было.