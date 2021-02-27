Как узнать величину маржи до открытия позиции? - страница 2
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предупреждение выдавало - не знаю так правильно (int)
Правильнее было бы проверить условие, т. к. функция возвращает булевый результат:
Но в данном случае не принципиально, т. к. задача была найти способ получения необходимой маржи для позиции.
Сопоставлять свободную маржу счёта с маржой ордера, это смотря для каких целей...
Позиции еще нет. Сопоставлять нечего.
проверил - почти точно показало - 1 копейка разница
Разница будет всегда, т. к. расчет и проверка разнесены во времени. Между расчетом и конечным открытием должно пройти либо очень мало времени, либо не должна успеть измениться цена у финансовых инструментов, влияющих на величину маржи для позиции.
Правильнее было бы проверить условие, т. к. функция возвращает булевый результат:
Но в данном случае не принципиально, т. к. задача была найти способ получения необходимой маржи для позиции.
смотрю, для каждой пары своя маржа для позиции
Позиции еще нет. Сопоставлять нечего.
Для расчёта лота, ММ
смотрю, для каждой пары своя маржа для позиции
Логично. Ведь у каждой пары своя базовая валюта. У тех пар, у которых базовая валюта одинаковая, маржа тоже будет одинаковая.
Для расчёта лота, ММ
Предлагаю закончить, если Вам неохота объяснять, что имеете в виду.
Если же хотите донести свою точку зрения, то более подробно разъясните Ваш способ определения маржи для позиции, которая еще не открыта.
Логично. Ведь у каждой пары своя базовая валюта. У тех пар, у которых базовая валюта одинаковая, маржа тоже будет одинаковая.
Спасибо! теперь понял - ну правда, я и догадывался что оно так. а так большое Спасибо! когда то пытался найти эту функции так и не нашёл. теперь и не помню, что то хотел с ней придумать.
не, потом второй раз накинул скрипт - в точь точь показало.
пусть цена двинет пунктов на 100 4-х знака и потом проверь
это к тому, что нет ошибки, даже на копейку
ошибка равна 0
Предлагаю закончить, если Вам неохота объяснять, что имеете в виду.
Если же хотите донести свою точку зрения, то более подробно разъясните Ваш способ определения маржи для позиции, которая еще не открыта.
Для расчёта лота, ММ
Думал, что Вы искали для этой цели и надеялся, что Вы меня поймёте, ошибся
Так называемое Money Management это в случае если Вы хотите торговать только частью свободных средств, например 5% от депо, в этом случае получается количество свободных средств и цена (маржа) по символу, после вычисляется объём будущего ордера...
Но похоже, что Вы искали другое и Вам уже ответили)