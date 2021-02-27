Как узнать величину маржи до открытия позиции? - страница 2

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SanAlex:

предупреждение выдавало - не знаю так правильно (int) 

Правильнее было бы проверить условие, т. к. функция возвращает булевый результат:

if (!OrderCalcMargin(...))
  ошибка

Но в данном случае не принципиально, т. к. задача была найти способ получения необходимой маржи для позиции.

 
VVT:

Сопоставлять свободную маржу счёта с маржой ордера, это смотря для каких целей...

Позиции еще нет. Сопоставлять нечего.

 
SanAlex:

проверил - почти точно показало - 1 копейка разница

Разница будет всегда, т. к. расчет и проверка разнесены во времени. Между расчетом и конечным открытием должно пройти либо очень мало времени, либо не должна успеть измениться цена у финансовых инструментов, влияющих на величину маржи для позиции. 

[Удален]  
Ihor Herasko:

Правильнее было бы проверить условие, т. к. функция возвращает булевый результат:

Но в данном случае не принципиально, т. к. задача была найти способ получения необходимой маржи для позиции.

смотрю, для каждой пары своя маржа для позиции

Снимок cdjz09

 
Ihor Herasko:

Позиции еще нет. Сопоставлять нечего.

Для расчёта лота, ММ

 
SanAlex:

смотрю, для каждой пары своя маржа для позиции

Логично. Ведь у каждой пары своя базовая валюта. У тех пар, у которых базовая валюта одинаковая, маржа тоже будет одинаковая.

 
VVT:

Для расчёта лота, ММ

Предлагаю закончить, если Вам неохота объяснять, что имеете в виду.

Если же хотите донести свою точку зрения, то более подробно разъясните Ваш способ определения маржи для позиции, которая еще не открыта.

[Удален]  
Ihor Herasko:

Логично. Ведь у каждой пары своя базовая валюта. У тех пар, у которых базовая валюта одинаковая, маржа тоже будет одинаковая.

Спасибо! теперь понял - ну правда, я и догадывался что оно так. а так большое Спасибо! когда то пытался найти эту функции так и не нашёл. теперь и не помню, что то хотел с ней придумать.

 
SanAlex:

не, потом второй раз накинул скрипт - в точь точь показало.

пусть цена двинет пунктов на 100 4-х знака и потом проверь

это к тому, что нет ошибки, даже на копейку

ошибка равна 0

 
Ihor Herasko:

Предлагаю закончить, если Вам неохота объяснять, что имеете в виду.

Если же хотите донести свою точку зрения, то более подробно разъясните Ваш способ определения маржи для позиции, которая еще не открыта.

VVT:

Для расчёта лота, ММ

Думал, что Вы искали для этой цели и надеялся, что Вы меня поймёте, ошибся

Так называемое Money Management это в случае если Вы хотите торговать только частью свободных средств, например 5% от депо, в этом случае получается количество свободных средств и цена (маржа) по символу, после вычисляется объём будущего ордера...

Но похоже, что Вы искали другое и Вам уже ответили)

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