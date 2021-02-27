Как узнать величину маржи до открытия позиции? - страница 3
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Спасибо! теперь понял - ну правда, я и догадывался что оно так. а так большое Спасибо! когда то пытался найти эту функции так и не нашёл. теперь и не помню, что то хотел с ней придумать.
а как посчитать объем, который открыть можно с учетом риска?
без этой функции вообще никак
это даже странно, т.к. основа основ ...
только нужно попросить у функции маржу на 1 лот
затем баланс умножить на риск и поделить на ответ функции, получим открываемый лот
А перед открытием сделки, умножить открываемый лот на маржу за лот и сравнить с доступной
а как посчитать объем, который открыть можно с учетом риска?
без этой функции вообще никак
это даже странно, т.к. основа основ ...
только нужно попросить у функции маржу на 1 лот
затем баланс умножить на риск и поделить на ответ функции, получим открываемый лот
А перед открытием сделки, умножить открываемый лот на маржу за лот и сравнить с доступной
Тю всем известная формула. и MQL выборку берет.
а вот пытаюсь всё прибавить
Всёже иногда надо читать статьи в которых есть примеры…
Нехватка средств для проведения торговой операции
хотя я тоже, полностью это не читал…))))
а вот пытаюсь всё прибавить
не понятно, зачем?
пока и сам не знаю.
вот пока ковырялся - нашёл способ как пары менять. Когда то искал так и не нашёл - а сейчас сам до-тюкался как реализовать.