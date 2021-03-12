Вчера установил обновления Windows 10. Пришлось использовать еще одну активацию.

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Вчера обновлял Windows 10. Пришлось использовать еще одну активацию. Куда нужно обратиться с данной проблемой? В сервис деске нет такой темы.
 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Активация утилиты

Sergey Golubev, 2020.11.21 17:55

Ждать, когда МетаКвотес в очередной раз пополнит всем активации за потерю на ключевых обновлениях Windows 10 (кстати, на одном ключевом апгрейде Windows 10 может слетать 1 активация на продукт).

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Активация утилиты

Sergey Golubev, 2020.11.21 19:18

Я не знаю алгоритма по которому зачисляют (наверное - всем сразу), но вот анонс, который я нашел (не знаю, всегда ли делают анонсы на добавление активаций):
Вышло обновление Windows 10 May 2020 Update (version 2004) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета

 
И вот короткая ветка: https://www.mql5.com/ru/forum/282197
Слетели активации индикаторов при обновлении Windows 10 до версии 1809
Слетели активации индикаторов при обновлении Windows 10 до версии 1809
  • 2018.10.04
  • www.mql5.com
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Обновил windows 10 и перестали работать все индикаторы и советник...
[Удален]  
Aleksandr Yardykov:
Вчера обновлял Windows 10. Пришлось использовать еще одну активацию. Куда нужно обратиться с данной проблемой? В сервис деске нет такой темы.

какая обновилась 20H2 ? или какая ? - не хочу обновляться а они суют. - пришлось аж до этой дойти - потом восстановится к прошлой версии, уже долгонько молчат - наверное ещё выше этой не придумали.  

20H2

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Полноценно только эта версия 1909со всеми моими старыми программами работает. - а уже с 2004 там уже что то новенькое у них задумано.

1909 

 
SanAlex:

какая обновилась 20H2 ? или какая ? - не хочу обновляться а они суют. - пришлось аж до этой дойти - потом восстановится к прошлой версии, уже долгонько молчат - наверное ещё выше этой не придумали.  


Да точно, эту тоже поставил.

[Удален]  
Aleksandr Yardykov:

Да точно, эту тоже поставил.

А программки все ваши старые(которые шли вместе при покупке компа), работают в этой версии ???

-( у меня при покупке была Windows 8)

 
SanAlex:

А программки все ваши старые(которые шли вместе при покупке компа), работают в этой версии ???

-( у меня при покупке была Windows 8)

Все работает.

[Удален]  

Как же они достали со своими Обновлениями, ведь уже раз установил эту версию - вернулся к прежней. Висела в обновлениях пару месяцев (загрузить и установить) ведь не чего не нажимал, а она зараза опять хочет установится - ждёт ***перезагрузки.

обновление

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уже вроде и привык к 10 - чисто и за чёрного экрана. Надо наверное вернутся к 8.1

 
Обещали активацию всем прибавить. Правда непонятно когда это будет.
[Удален]  
Aleksandr Yardykov:
Обещали активацию всем прибавить. Правда непонятно когда это будет.

да Активация продуктов это не проблема - Проблема, почему они без моего желания, Обновляют мне Операционную систему .

 
SanAlex:

да Активация продуктов это не проблема - Проблема, почему они без моего желания, Обновляют мне Операционную систему .

Политика у мелкософта такая пошла в последнее время.

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