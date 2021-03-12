Вчера установил обновления Windows 10. Пришлось использовать еще одну активацию.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Sergey Golubev, 2020.11.21 17:55Ждать, когда МетаКвотес в очередной раз пополнит всем активации за потерю на ключевых обновлениях Windows 10 (кстати, на одном ключевом апгрейде Windows 10 может слетать 1 активация на продукт).
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Sergey Golubev, 2020.11.21 19:18Я не знаю алгоритма по которому зачисляют (наверное - всем сразу), но вот анонс, который я нашел (не знаю, всегда ли делают анонсы на добавление активаций):
Вышло обновление Windows 10 May 2020 Update (version 2004) - добавлены активации для купленных продуктов из Маркета
- 2018.10.04
- www.mql5.com
Вчера обновлял Windows 10. Пришлось использовать еще одну активацию. Куда нужно обратиться с данной проблемой? В сервис деске нет такой темы.
какая обновилась 20H2 ? или какая ? - не хочу обновляться а они суют. - пришлось аж до этой дойти - потом восстановится к прошлой версии, уже долгонько молчат - наверное ещё выше этой не придумали.
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Полноценно только эта версия 1909со всеми моими старыми программами работает. - а уже с 2004 там уже что то новенькое у них задумано.
какая обновилась 20H2 ? или какая ? - не хочу обновляться а они суют. - пришлось аж до этой дойти - потом восстановится к прошлой версии, уже долгонько молчат - наверное ещё выше этой не придумали.
Да точно, эту тоже поставил.
Да точно, эту тоже поставил.
А программки все ваши старые(которые шли вместе при покупке компа), работают в этой версии ???
-( у меня при покупке была Windows 8)
А программки все ваши старые(которые шли вместе при покупке компа), работают в этой версии ???
-( у меня при покупке была Windows 8)
Все работает.
Как же они достали со своими Обновлениями, ведь уже раз установил эту версию - вернулся к прежней. Висела в обновлениях пару месяцев (загрузить и установить) ведь не чего не нажимал, а она зараза опять хочет установится - ждёт ***перезагрузки.
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уже вроде и привык к 10 - чисто и за чёрного экрана. Надо наверное вернутся к 8.1
Обещали активацию всем прибавить. Правда непонятно когда это будет.
да Активация продуктов это не проблема - Проблема, почему они без моего желания, Обновляют мне Операционную систему .
да Активация продуктов это не проблема - Проблема, почему они без моего желания, Обновляют мне Операционную систему .
Политика у мелкософта такая пошла в последнее время.
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