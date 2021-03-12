Вчера установил обновления Windows 10. Пришлось использовать еще одну активацию. - страница 3

Новый комментарий
[Удален]  
Mikhael1983:
Крайне рекомендую не только перейти на Debian, но и пользоваться мощью утилиты dd, а именно делать с её помощью полную побайтовую копию системного диска в образ .iso, и хранить на hdd. У меня системный SSD 120 Гб, образ .iso, соответственно, такой же. Если что случается с системой, любые незначительные даже проблемы - я просто сделаю обратный процесс утилитой dd же, из образа .iso разверну на SSD его состояние, которое полностью, до байта, будет соответствовать тому, какое было на момент копирования в образ .iso. У меня такая последняя копия - декабрь 2020. Со всеми загрузочными разделамИ, со всем - полная побайтовая копия. Да хоть тупо издохнет SSD - пойду куплю в магазине новый, и за полчаса разверну всё как было. Опять же, ещё удобная фишка - имея два SSD (один под реальную систему, второй - 240 Гб - под виртуалки), можно сделать виртуалку, виртуальный диск которой записать из такого образа .iso, и да, - вуаля - внутри Debian будет виртуальный не просто Debian же, а ТОТ ЖЕ САМЫЙ Debian, со всеми настройками, программами, фишками и рюшечками, что настоящая система. Можно ломать как угодно, для опыта - и если что перезаписать одной строкой в терминале обратно. 

Так я и за этого не хочу эту версию - потому что в ней нельзя сохранять образ в OneKey Recovery(шёл заводскими настройками для сохранения и восстановления системы)

с которой за 15 минут возвращаешь систему к точке которой сохранил.

- в Windows 10/1909 всё работает как обычно - а вот с 2004 уже не работает. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот так разбивает диск заводские настройки 

convert gpt 
create partition primary size=1000 
format quick fs=ntfs label="WINRE_DRV" 
assign letter="W" 
gpt attributes=0x8000000000000001 
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" 
create partition efi size=260 
format quick fs=fat32 label="SYSTEM_DRV" 
assign letter="S" 
create partition efi size=1000 
format quick fs=fat32 label="LRS_ESP" 
assign letter="I" 
gpt attributes=0x8000000000000001 
set id="bfbfafe7-a34f-448a-9a5b-6213eb736c22" 
create partition msr size=128 
create partition primary size=73408 
format quick fs=ntfs label="Windows" 
assign letter="T" 
create partition primary 
format quick fs=ntfs label="LENOVO" 
assign letter="O" 
shrink minimum=11264 
create partition primary 
format quick fs=ntfs label="PBR_DRV" 
assign letter="Q" 
gpt attributes=0x8000000000000001 
set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" 
exit

вот в этом разделе всё для восстановления  

"PBR_DRV"

а вот в этом сама программа( OneKey Recovery) для восстановления  

"LRS_ESP"

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вот не плохая программка для сохранения и восстановления   Dism++ARM64

Dism++

123
Новый комментарий