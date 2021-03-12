Вчера установил обновления Windows 10. Пришлось использовать еще одну активацию. - страница 3
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Крайне рекомендую не только перейти на Debian, но и пользоваться мощью утилиты dd, а именно делать с её помощью полную побайтовую копию системного диска в образ .iso, и хранить на hdd. У меня системный SSD 120 Гб, образ .iso, соответственно, такой же. Если что случается с системой, любые незначительные даже проблемы - я просто сделаю обратный процесс утилитой dd же, из образа .iso разверну на SSD его состояние, которое полностью, до байта, будет соответствовать тому, какое было на момент копирования в образ .iso. У меня такая последняя копия - декабрь 2020. Со всеми загрузочными разделамИ, со всем - полная побайтовая копия. Да хоть тупо издохнет SSD - пойду куплю в магазине новый, и за полчаса разверну всё как было. Опять же, ещё удобная фишка - имея два SSD (один под реальную систему, второй - 240 Гб - под виртуалки), можно сделать виртуалку, виртуальный диск которой записать из такого образа .iso, и да, - вуаля - внутри Debian будет виртуальный не просто Debian же, а ТОТ ЖЕ САМЫЙ Debian, со всеми настройками, программами, фишками и рюшечками, что настоящая система. Можно ломать как угодно, для опыта - и если что перезаписать одной строкой в терминале обратно.
Так я и за этого не хочу эту версию - потому что в ней нельзя сохранять образ в OneKey Recovery(шёл заводскими настройками для сохранения и восстановления системы)
с которой за 15 минут возвращаешь систему к точке которой сохранил.
- в Windows 10/1909 всё работает как обычно - а вот с 2004 уже не работает.
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вот так разбивает диск заводские настройки
вот в этом разделе всё для восстановления
"PBR_DRV"
а вот в этом сама программа( OneKey Recovery) для восстановления
"LRS_ESP"
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Вот не плохая программка для сохранения и восстановления Dism++ARM64