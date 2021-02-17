Есть программисты, которые по 1000 советников написали и еще не нашли ни одного грааля. На 1000 советников нету ни одного грааля? - страница 7

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BillionerClub:

Слабости любых форумных создании в том что как бы нет хозяина и ответственности. В таких объединениях нет команды, каждый сам по себе, без плана, без навыков. Навыки какие нарабатываются со временем истираются из памяти

А так конечно сложно одному трейдеру противостоять высоко организованной машине с бюджетами больше ВВП всей России

Вот есть опыт и понимание рыночных движении, но кого то учить и что то объяснять, если человек не в команде или не из ближайшего окружения, смысла не вижу

А зачем трейдеру "противостоять организованной машине" ? 

Задача трейдера как раз наоборот, ловить движения этой машины, и "колебаться вместе с генеральной линией".

 
флудоветвь
 
Georgiy Merts:

А зачем трейдеру "противостоять организованной машине" ? 

Задача трейдера как раз наоборот, ловить движения этой машины, и "колебаться вместе с генеральной линией".

Я имел ввиду что навыки, уходят в небытие, если слишком много навыков и затратно их приобретение по времени. Трейдер с кучей навыков, это может осуществить, но только где взять такого трейдера. Осуществимость очень низкая что один трейдер сможет быть и профессиональным трейдером и программистом и прочим специалистами

На данный момент большинство сигналов рынка довольно хорошо изучены, сигналы машина умеет маскировать и живут сигналы пока это нравиться хозяину на горе

Здесь на форуме очень умные люди, но не видно чтобы у них был результат. Не вижу, чтобы без знания рынка, статистикой и прочими науками, выиграть у рынка. Да будут времена когда куча робингудеров, будут давать зарабатывать, но это время пройдет. Нужны узкие специалисты своего дела а не умные люди широкого профиля

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Building The Last Hedge Fund — Introducing Numerai Signals
  • Richard Craib
  • medium.com
We have stock markets because it is valuable to society for stock prices to be right, to reflect all the information they can. If the prices are right, the best companies are getting the most capital to solve the problems in the world. It is really quite true that Tesla could not hire people, could not access capital, could not manufacture...
 
BillionerClub:

Нужны узкие специалисты своего дела а не умные люди широкого профиля

Узкие специалисты - они хороши для стационарных условий. Рынок принципиально нестационарен. 

 
BillionerClub:

Я имел ввиду что навыки, уходят в небытие, если слишком много навыков и затратно их приобретение по времени. Трейдер с кучей навыков, это может осуществить, но только где взять такого трейдера. Осуществимость очень низкая что один трейдер сможет быть и профессиональным трейдером и программистом и прочим специалистами

На данный момент большинство сигналов рынка довольно хорошо изучены, сигналы машина умеет маскировать и живут сигналы пока это нравиться хозяину на горе

Здесь на форуме очень умные люди, но не видно чтобы у них был результат. Не вижу, чтобы без знания рынка, статистикой и прочими науками, выиграть у рынка. Да будут времена когда куча робингудеров, будут давать зарабатывать, но это время пройдет. Нужны узкие специалисты своего дела а не умные люди широкого профиля

Вот про узких спецов согласен, каждый должен заниматься своим делом. Даже фронтэнд и бекенд разрабы и то разные специальности 
 
Maxim Romanov:
Вот про узких спецов согласен, каждый должен заниматься своим делом. Даже фронтэнд и бекенд разрабы и то разные специальности 

Нет все возможно, но с какими затратами придется столкнуться, если в слепую программист, будет изучать рынок, а трейдер программирование и статистику

 
BillionerClub:

Нет все возможно, но с какими затратами придется столкнуться, если в слепую программист, будет изучать рынок, а трейдер программирование и статистику

Возможно, но интеллектуально это практически неподъемная задача. Если конечно не рассматривать уже известные прибыльные алгоритмы типа арбитража. И то при конкуренции за скорость, нужно довериться спецу, умеющему максимально быстро обрабатывать нужные тебе данные.
 
Кстати по поводу грааля... Может это похоже на него?
https://www.mql5.com/ru/articles/8859 
 

Перечитывайте регулярно изречения Альберта Эйнштейна, и всё у всех будет стремиться к лучшему! )))

Одно из многих,- 

"Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие."

Успеха Всем!

fish

 
Mikhail Mishanin:

Перечитывайте регулярно изречения Альберта Эйнштейна, и всё у всех будет стремиться к лучшему! )))

Одно из многих,- 

"Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие."

Успеха Всем!


Это не Эйнштейн) Ему много чего приписывают. Но суть ясна)))

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