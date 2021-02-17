Есть программисты, которые по 1000 советников написали и еще не нашли ни одного грааля. На 1000 советников нету ни одного грааля? - страница 7
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Слабости любых форумных создании в том что как бы нет хозяина и ответственности. В таких объединениях нет команды, каждый сам по себе, без плана, без навыков. Навыки какие нарабатываются со временем истираются из памяти
А так конечно сложно одному трейдеру противостоять высоко организованной машине с бюджетами больше ВВП всей России
Вот есть опыт и понимание рыночных движении, но кого то учить и что то объяснять, если человек не в команде или не из ближайшего окружения, смысла не вижу
А зачем трейдеру "противостоять организованной машине" ?
Задача трейдера как раз наоборот, ловить движения этой машины, и "колебаться вместе с генеральной линией".
А зачем трейдеру "противостоять организованной машине" ?
Задача трейдера как раз наоборот, ловить движения этой машины, и "колебаться вместе с генеральной линией".
Я имел ввиду что навыки, уходят в небытие, если слишком много навыков и затратно их приобретение по времени. Трейдер с кучей навыков, это может осуществить, но только где взять такого трейдера. Осуществимость очень низкая что один трейдер сможет быть и профессиональным трейдером и программистом и прочим специалистами
На данный момент большинство сигналов рынка довольно хорошо изучены, сигналы машина умеет маскировать и живут сигналы пока это нравиться хозяину на горе
Здесь на форуме очень умные люди, но не видно чтобы у них был результат. Не вижу, чтобы без знания рынка, статистикой и прочими науками, выиграть у рынка. Да будут времена когда куча робингудеров, будут давать зарабатывать, но это время пройдет. Нужны узкие специалисты своего дела а не умные люди широкого профиля
Нужны узкие специалисты своего дела а не умные люди широкого профиля
Узкие специалисты - они хороши для стационарных условий. Рынок принципиально нестационарен.
Я имел ввиду что навыки, уходят в небытие, если слишком много навыков и затратно их приобретение по времени. Трейдер с кучей навыков, это может осуществить, но только где взять такого трейдера. Осуществимость очень низкая что один трейдер сможет быть и профессиональным трейдером и программистом и прочим специалистами
На данный момент большинство сигналов рынка довольно хорошо изучены, сигналы машина умеет маскировать и живут сигналы пока это нравиться хозяину на горе
Здесь на форуме очень умные люди, но не видно чтобы у них был результат. Не вижу, чтобы без знания рынка, статистикой и прочими науками, выиграть у рынка. Да будут времена когда куча робингудеров, будут давать зарабатывать, но это время пройдет. Нужны узкие специалисты своего дела а не умные люди широкого профиля
Вот про узких спецов согласен, каждый должен заниматься своим делом. Даже фронтэнд и бекенд разрабы и то разные специальности
Нет все возможно, но с какими затратами придется столкнуться, если в слепую программист, будет изучать рынок, а трейдер программирование и статистику
Нет все возможно, но с какими затратами придется столкнуться, если в слепую программист, будет изучать рынок, а трейдер программирование и статистику
Перечитывайте регулярно изречения Альберта Эйнштейна, и всё у всех будет стремиться к лучшему! )))
Одно из многих,-
"Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие."
Успеха Всем!
Перечитывайте регулярно изречения Альберта Эйнштейна, и всё у всех будет стремиться к лучшему! )))
Одно из многих,-
"Все знают, что это невозможно. Но вот приходит невежда, которому это неизвестно — он-то и делает открытие."
Успеха Всем!
Это не Эйнштейн) Ему много чего приписывают. Но суть ясна)))