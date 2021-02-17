Есть программисты, которые по 1000 советников написали и еще не нашли ни одного грааля. На 1000 советников нету ни одного грааля?
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.
Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.
Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?
Конечно.
Задал вопрос продавану гралей о мониторинге работы, там у него их около десятка таких:
---
Ответ краткий: Мы не занимаемся сигналами.
Короче, проще продать шлак за 60$, нежели ним заработать 358794$ со 100
Ну мля, как так, неужели до сих пор есть бараны, которым этот шлак можно впарить?
Конечно.
Задал вопрос продавану гралей о мониторинге работы, там у него их около десятка таких:
---
Ответ краткий: Мы не занимаемся сигналами.
Короче, проще продать шлак за 60$, нежели ним заработать 358794$ со 100
Ну мля, как так, неужели до сих пор есть бараны, которым этот шлак можно впарить?
ну да, тестерные граали рисуют,
где с сотни делают миллион на скринах.
а простофили ведутся.
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.
Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.
Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?
Конечно.
Задал вопрос продавану гралей о мониторинге работы, там у него их около десятка таких:
---
Ответ краткий: Мы не занимаемся сигналами.
Короче, проще продать шлак за 60$, нежели ним заработать 358794$ со 100
Ну мля, как так, неужели до сих пор есть бараны, которым этот шлак можно впарить?
Конечно.
Задал вопрос продавану гралей о мониторинге работы, там у него их около десятка таких:
---
Ответ краткий: Мы не занимаемся сигналами.
Короче, проще продать шлак за 60$, нежели ним заработать 358794$ со 100
Ну мля, как так, неужели до сих пор есть бараны, которым этот шлак можно впарить?
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.
Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.
Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?
ну значит 1000 это мало
необходимо написать 150 миллиардов советников чтобы встретит грааля
когда напишут то и грааль не нужен будет
вот и исчерпан вопрос )
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.
Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.
Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?
В общем-то да, соотношение хороших идей к общему числу тестируемых даже не 1 на 1000.
Я не знаю, какой советник можно назвать граальным. Под граалем все подразумевают что-то своё. Кто-то сверхприбыльность, кто-то сохранение прибыльности на любом рынке, при любых условиях, за сколько угодно лет и т.д.
А в действительности при проверке стратегий они чаще всего либо просто сливают, либо имеют периоды заработка, чередующиеся с периодами слива, где последние побеждают. И совершенно не удаётся сочинить такой фильтр, который сохранял бы точки входа на прибыльном для системы периоде и отсеивал на убыточном, чтобы она если уж не зарабатывала в любое время, то хотя бы не сливала в периоды, когда рынок неблагоприятен для неё.
Самое интересное, что ты сольешь и с самым надёжным ЕА
Вообще деградируешь?
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.
Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.
Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?
Ну я такой...
700 экспертов работает уже третий год.
Ни один из них не дает прибыли постоянно. Однако, постоянно есть несколько десятков, дающих прибыль СЕЙЧАС.
И фриланс мне и даром не нужен - впаривать граали баранам я не хочу, исполнять хотелки безбашенных клиентов тоже.
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и им еще не встретился ни один граальный советник.
Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.
Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?