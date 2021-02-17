Есть программисты, которые по 1000 советников написали и еще не нашли ни одного грааля. На 1000 советников нету ни одного грааля?

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Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.

Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.

Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?
[Удален]  
Нет прибыльных советников, вообще, торгуй руками
 
igrok333:
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.

Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.

Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?

Конечно.

Задал вопрос продавану гралей о мониторинге работы, там у него их около десятка таких:

---

Ответ краткий: Мы не занимаемся сигналами.

Короче, проще продать шлак за 60$, нежели ним заработать 358794$ со 100

Ну мля, как так, неужели до сих пор есть бараны, которым этот шлак можно впарить?

 
Vitaly Muzichenko:

Конечно.

Задал вопрос продавану гралей о мониторинге работы, там у него их около десятка таких:

---

Ответ краткий: Мы не занимаемся сигналами.

Короче, проще продать шлак за 60$, нежели ним заработать 358794$ со 100

Ну мля, как так, неужели до сих пор есть бараны, которым этот шлак можно впарить?

ну да, тестерные граали рисуют,
где с сотни делают миллион на скринах.
а простофили ведутся.

 
igrok333:
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.

Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.

Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?
Среди тех, кто написал 1000 советников, точно нет. 
Но зато есть среди тех, кто написал не более сотни. 
Ибо Чингачгук два раза на одну швабру не наступает.
[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Конечно.

Задал вопрос продавану гралей о мониторинге работы, там у него их около десятка таких:

---

Ответ краткий: Мы не занимаемся сигналами.

Короче, проще продать шлак за 60$, нежели ним заработать 358794$ со 100

Ну мля, как так, неужели до сих пор есть бараны, которым этот шлак можно впарить?

Самое интересное, что ты сольешь и с самым надёжным ЕА
 
Vitaly Muzichenko:

Конечно.

Задал вопрос продавану гралей о мониторинге работы, там у него их около десятка таких:

---

Ответ краткий: Мы не занимаемся сигналами.

Короче, проще продать шлак за 60$, нежели ним заработать 358794$ со 100

Ну мля, как так, неужели до сих пор есть бараны, которым этот шлак можно впарить?

Еще делают так: запускается каждую неделю по 3,4 сигнала в разном направлении, какой то из них увеличит депозит в несколько раз и пару месяцев он будет как реклама. Пока он не слился повторяешь, когда слился берешь этот скрываешь и новый публикуешь а у него тем временем уже пару сотен процентов прироста.  
 
igrok333:
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.

Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.

Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?

ну значит 1000 это мало

необходимо написать 150 миллиардов советников чтобы встретит грааля

когда напишут то и грааль не нужен будет

вот и исчерпан вопрос )

 
igrok333:
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.

Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.

Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?

В общем-то да, соотношение хороших идей к общему числу тестируемых даже не 1 на 1000.
Я не знаю, какой советник можно назвать граальным. Под граалем все подразумевают что-то своё. Кто-то сверхприбыльность, кто-то сохранение прибыльности на любом рынке, при любых условиях, за сколько угодно лет и т.д. 

А в действительности при проверке стратегий они чаще всего либо просто сливают, либо имеют периоды заработка, чередующиеся с периодами слива, где последние побеждают. И совершенно не удаётся сочинить такой фильтр, который сохранял бы точки входа на прибыльном для системы периоде и отсеивал на убыточном, чтобы она если уж не зарабатывала в любое время, то хотя бы не сливала в периоды, когда рынок неблагоприятен для неё.

 
Vladimir Baskakov:
Самое интересное, что ты сольешь и с самым надёжным ЕА

Вообще деградируешь?

 
igrok333:
Некоторые программисты по 1000 советников написали, протестировали их,
и им еще не встретился ни один граальный советник.

Они не ушли в трейдинг, а дальше работают на фрилансе.

Значит ли это, что на 1000 советников нету даже 1 нормального высокоприбыльного советника?

Ну я такой...  

700 экспертов работает уже третий год. 

Ни один из них не дает прибыли постоянно. Однако, постоянно есть несколько десятков, дающих прибыль СЕЙЧАС.


И фриланс мне и даром не нужен - впаривать граали баранам я не хочу, исполнять хотелки безбашенных клиентов тоже. 

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