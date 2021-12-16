Косяки терминала в Linux - страница 3
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Андроид уже выходил на ПК.
Лет 15 назад покупал я себе новый ноутбук. Продавец очень гордо предлагал мне вполне дешёвый ноут с первой системой Андроид 2.0 (вторую я мог установить по желанию прямо в магазине). Я спросил, зачем? Откуда я программы буду брать - тогда в gmail только по инвайтам пускали.
У меня тогда был PDA Nokia N710. Как раз появлялись смартфоны на Android 1, затем на 2.0
И только когда появился Android 2.1, где байткод резко стал в 4 раза быстрее, чем в 2.0, я перешёл на него.
Юзерам, которым нужны только соцсети, мессенджеры, фотки, фильмы и музыка - им и правда комп не нужен, андроида выше крыши.
Да, только для этого, плюс простая организация (календарь, задачи...)
Так что на ПК он не отожмёт 50% рынка. Как не отжали MACOS, Linux и другие хорошие (для своих целей) системы.
У меня wine 5.0.3 под виртуальной Ubuntu 18.04 (xfce).
Аргументы функций - выделяются. Справка - не работает (открывается корень, при попытке войти в какой-то раздел - Unhandled exception: unimplemented function GDI32.dll.ScriptGetCMap called in 64-bit code (0x000000007bc6d02c).), использую xCHM, в нём работает.
Кнопки разворачивания/сворачивания/закрытия окна в МТ и МЕ "вылезают" со своих мест.
Но самый злой глюк - ужасные тормоза (в сравнении с build 1755 под WinXP) обновления объектов на экране вплоть до замирания интерфейса до пары минут на открытии торгов (оно конечно, там тысячи роботов, но ведь под XP так не тормозило!).
В wine 6.0.0 справка перестала падать.
И, повторю, тормозит меньше.
Не знаю я сразу ставлю не системный wine что предлагается из стандартного репозитория, а wine-stable и в основном все нормально работает. Да есть некоторые нюансы. Но они меня не напрягают. Вроде тех что как писали проблема с установкой продуктов из маркета. Но у меня све написано мною. Поэтому даже и не проверял, устанавливается или нет. Так-же не проверял с VDS. Так как использую сторонний, и кстати то-же с Debian, а терминалы работают под тем-же wine-stable.
Естественно, wine-stable. В основном - работает.
Да, маркет, сигналы и VPS не волнуют.
Но вот от тормозов пока не избавиться.
Терминал знает про вайн и явно под него подстраивается.
Раньше на старых версиях до Wine 5 нам приходилось часть функционала типа отображения маркета и сигналов отключать. С ростом возможностей вайна мы убирали ограничения.
На текущий момент рекомендуется минимальная версия вайна 5.0, а лучше 6 и даже девелоперский ветка. Целевая версия Windows в нем должна быть 10, не 7.
Про оставшиеся ошибки в вайне знаем и будем делать обходные пути. Они от разницы реализации WinAPI в Wine.
Что-то на Windows 10 терминал и метаэдитор работает ещё конченнее, чем на Windows 7. Имею ввиду, в вайне под этими прослойками.
Кроме всех предыдущих косяков, вот, например, ещё и визуальные добавились..
Интересный вопрос: Когда Андроид выйдет на стационарные ПК с возможностью заменить виндовс, какая доля останется у Виндовс?
До тех пор, пока люди будут ленивые, а ленивые они обычно всегда, ничего особо не изменится. Думаю, что более 50% рынка винда не отпустить в ближайшее будущее. Хотя, если ценовая политика ужесточится и всех начнуть штрафовать за пиратское ПО, тогда это сподвигнет многих призадуматься..
Большим плюсом для Андройда это маркет приложений, в виндовс маркет это что то страшное...
Что-то на Windows 10 терминал и метаэдитор работает ещё конченнее, чем на Windows 7. Имею ввиду, в вайне под этими прослойками.
Кроме всех предыдущих косяков, вот, например, ещё и визуальные добавились..
Поставьте моноширинный шрифт в настройках редактора.
Поставил на ПК Manjaro Linux, установил WINE 6.4(пробовал и с веткой wine-staging), доустановил: wine-mono и wine-gecko.
После установки МТ5 обнаружил пару особенностей:
1) Вкладка "Компания" в "Инструменты" в терминале на Manjaro отсутствует. (И поделом ей. Убрали бы её в Виндовой версии, как и другие, типа "Маркет", "Статьи" и т.д. Или вообще убрали, кроме брендирования терминала она не нужна.)
2) При просмотре писем во вкладке "Почта" всё отображается корректно. Но содержание во вкладке "Новости" при их открытии не отображается: либо окно пустое, либо в нем "Загрузка..." и всё. Рандомно, очень редко, содержание новостей отображается.
В том же брокере, на том же счёте, но на терминале в Windows все новости отображаются полноценно.
У всех так или что-то нужно ещё сделать, чтобы заработало (пункт №2).
P.S. Не пинайте шибко ламера, кидайтесь ссылкой, что я упустил. (Где-то вычитывал и пробовал: шрифты и пару mfc4*.dll из родной Винды кидал в Wine, но это не помогло.)
Интересный вопрос: Когда Андроид выйдет на стационарные ПК с возможностью заменить виндовс, какая доля останется у Виндовс?
Да и зачем он нужен-то? только в чатах сидеть и фотки в инстаграммах листать...
Да, тогда андроид был слаб, но сейчас 15 лет спустя, в телефоне можно делать практически то же самое что и на ПК.
Видимо это в какой-то альтернативной реальности? 😁
Большим плюсом является то что привычная операционная система в телефоне сможет быть и на домашнем ПК.
Простым юзерам чем привычнее тем и удобнее.
в андроидные игрушки можно и сейчас играться через виртуалку bluestacks на ПК
Большим плюсом для Андройда это маркет приложений, в виндовс маркет это что то страшное...
и да и нет: магазин централизованный принадлежит одной компании которая может наложить ограничения когда захочет, в этом плане линуксовые репозитории выигрывают своей демократичностью
Думаю лет через 5 если Андроид выкатят на стационарные ПК то он отожмет больше 50%. Останутся только те на винде кто не может найти замену рабочим программам..
скорее это произойдёт по тому как микрософтовцы стараются убить винду 😄
вообще эти тренды на геймификацию всей индустрии они ужасны
сначала устроили мобильную революцию... потом массово пересели в мессенджеры...
когда я вижу как люди пытаются пересылать документы через "вацап" то мне хочется подскочить и с вертушки в щщи
в трейдинге тоже самое: позиционируется как что-то игровое очень лёгкое и забавное
когда я вижу как люди пытаются с телефона торговать то я сразу резко даю пенделя и говорю: иди на завод!
какое-то глобальное обесценение происходит
а началось это всё с выпуска первого айфона
и теперь мир скатывается в пропасть
кстати микрософтовцы сами уже свой андроид пилят называется windows 10x
такая кастрированная операционка для хипстеров и зумеров
говорят теоретически старые программы можно будет запускать в контейнера но скорее всего будут косяки и тормоза