Косяки терминала в Linux - страница 3

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Slava:

Андроид уже выходил на ПК.

Лет 15 назад покупал я себе новый ноутбук. Продавец очень гордо предлагал мне вполне дешёвый ноут с первой системой Андроид 2.0 (вторую я мог установить по желанию прямо в магазине). Я спросил, зачем? Откуда я программы буду брать - тогда в gmail только по инвайтам пускали.

У меня тогда был PDA Nokia N710. Как раз появлялись смартфоны на Android 1, затем на 2.0

И только когда появился Android 2.1, где байткод резко стал в 4 раза быстрее, чем в 2.0, я перешёл на него.

JRandomTrader:

Юзерам, которым нужны только соцсети, мессенджеры, фотки, фильмы и музыка - им и правда комп не нужен, андроида выше крыши.

Да, только для этого, плюс простая организация (календарь, задачи...)

Так что на ПК он не отожмёт 50% рынка. Как не отжали MACOS, Linux и другие хорошие (для своих целей) системы.

 
JRandomTrader:

У меня wine 5.0.3 под виртуальной Ubuntu 18.04 (xfce).

Аргументы функций - выделяются. Справка - не работает (открывается корень, при попытке войти в какой-то раздел - Unhandled exception: unimplemented function GDI32.dll.ScriptGetCMap called in 64-bit code (0x000000007bc6d02c).), использую xCHM, в нём работает.

Кнопки разворачивания/сворачивания/закрытия окна в МТ и МЕ "вылезают" со своих мест.

Но самый злой глюк - ужасные тормоза (в сравнении с build 1755 под WinXP) обновления объектов на экране вплоть до замирания интерфейса до пары минут на открытии торгов (оно конечно, там тысячи роботов, но ведь под XP так не тормозило!).

В wine 6.0.0 справка перестала падать.

И, повторю, тормозит меньше.

 
Не знаю я сразу ставлю не системный wine что предлагается из стандартного репозитория, а wine-stable и в основном все нормально работает. Да есть некоторые нюансы. Но они меня не напрягают. Вроде тех что как писали проблема с установкой продуктов из маркета. Но у меня све написано мною. Поэтому даже и не проверял, устанавливается или нет. Так-же не проверял с VDS. Так как использую сторонний, и кстати то-же с Debian, а терминалы работают под тем-же wine-stable.
 
Konstantin Nikitin:
Не знаю я сразу ставлю не системный wine что предлагается из стандартного репозитория, а wine-stable и в основном все нормально работает. Да есть некоторые нюансы. Но они меня не напрягают. Вроде тех что как писали проблема с установкой продуктов из маркета. Но у меня све написано мною. Поэтому даже и не проверял, устанавливается или нет. Так-же не проверял с VDS. Так как использую сторонний, и кстати то-же с Debian, а терминалы работают под тем-же wine-stable.

Естественно, wine-stable. В основном - работает.

Да, маркет, сигналы и VPS не волнуют.

Но вот от тормозов пока не избавиться.

 
Renat Fatkhullin:

Терминал знает про вайн и явно под него подстраивается.

Раньше на старых версиях до Wine 5 нам приходилось часть функционала типа отображения маркета и сигналов отключать. С ростом возможностей вайна мы убирали ограничения.

На текущий момент рекомендуется минимальная версия вайна 5.0, а лучше 6 и даже девелоперский ветка. Целевая версия Windows в нем должна быть 10, не 7.

Про оставшиеся ошибки в вайне знаем и будем делать обходные пути. Они от разницы реализации WinAPI в Wine.

Что-то на Windows 10 терминал и метаэдитор работает ещё конченнее, чем на Windows 7. Имею ввиду, в вайне под этими прослойками.

Кроме всех предыдущих косяков, вот, например, ещё и визуальные добавились..


 
Vladimir Pastushak:
Интересный вопрос: Когда Андроид выйдет на стационарные ПК с возможностью заменить виндовс, какая доля останется у Виндовс?

До тех пор, пока люди будут ленивые, а ленивые они обычно всегда, ничего особо не изменится. Думаю, что более 50% рынка винда не отпустить в ближайшее будущее. Хотя, если ценовая политика ужесточится и всех начнуть штрафовать за пиратское ПО, тогда это сподвигнет многих призадуматься..

 
Vladimir Pastushak:

Большим плюсом для Андройда это маркет приложений, в виндовс маркет это что то страшное...

Аналоги маркета на винде уже лет так 5 точно как появились. Репозитории типа. Хотя, это не популярно и не зашло особо.
 
Viktar Dzemikhau:

Что-то на Windows 10 терминал и метаэдитор работает ещё конченнее, чем на Windows 7. Имею ввиду, в вайне под этими прослойками.

Кроме всех предыдущих косяков, вот, например, ещё и визуальные добавились..

Поставьте моноширинный шрифт в настройках редактора.

 

Поставил на ПК Manjaro Linux, установил WINE 6.4(пробовал и с веткой wine-staging), доустановил: wine-mono и wine-gecko.

После установки МТ5 обнаружил пару особенностей:

1) Вкладка "Компания" в "Инструменты" в терминале на Manjaro отсутствует. (И поделом ей. Убрали бы её в Виндовой версии, как и другие, типа "Маркет", "Статьи" и т.д. Или вообще убрали, кроме брендирования терминала она не нужна.)

2) При просмотре писем во вкладке "Почта" всё отображается корректно. Но содержание во вкладке "Новости" при их открытии не отображается: либо окно пустое, либо в нем "Загрузка..." и всё. Рандомно, очень редко, содержание новостей отображается.

В том же брокере, на том же счёте, но на терминале в Windows все новости отображаются полноценно.

У всех так или что-то нужно ещё сделать, чтобы заработало (пункт №2).

P.S. Не пинайте шибко ламера, кидайтесь ссылкой, что я упустил. (Где-то вычитывал и пробовал: шрифты и пару mfc4*.dll из родной Винды кидал в Wine, но это не помогло.)

 
Vladimir Pastushak:
Интересный вопрос: Когда Андроид выйдет на стационарные ПК с возможностью заменить виндовс, какая доля останется у Виндовс?

Да и зачем он нужен-то? только в чатах сидеть и фотки в инстаграммах листать...


Vladimir Pastushak:

Да, тогда андроид был слаб, но сейчас 15 лет спустя, в телефоне можно делать практически то же самое что и на ПК.

Видимо это в какой-то альтернативной реальности? 😁


Большим плюсом является то что привычная операционная система в телефоне сможет быть и на домашнем ПК.

Простым юзерам чем привычнее тем и удобнее.

в андроидные игрушки можно и сейчас играться через виртуалку bluestacks на ПК



Большим плюсом для Андройда это маркет приложений, в виндовс маркет это что то страшное...

и да и нет: магазин централизованный принадлежит одной компании которая может наложить ограничения когда захочет, в этом плане линуксовые репозитории выигрывают своей демократичностью


Думаю лет через 5 если Андроид выкатят на стационарные ПК то он отожмет больше 50%. Останутся только те на винде кто не может найти замену рабочим программам..

скорее это произойдёт по тому как микрософтовцы стараются убить винду 😄

вообще эти тренды на геймификацию всей индустрии они ужасны

сначала устроили мобильную революцию... потом массово пересели в мессенджеры...

когда я вижу как люди пытаются пересылать документы через "вацап" то мне хочется подскочить и с вертушки в щщи

в трейдинге тоже самое: позиционируется как что-то игровое очень лёгкое и забавное

когда я вижу как люди пытаются с телефона торговать то я сразу резко даю пенделя и говорю: иди на завод!

какое-то глобальное обесценение происходит

а началось это всё с выпуска первого айфона

и теперь мир скатывается в пропасть

кстати микрософтовцы сами уже свой андроид пилят называется windows 10x

такая кастрированная операционка для хипстеров и зумеров

говорят теоретически старые программы можно будет запускать в контейнера но скорее всего будут косяки и тормоза

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