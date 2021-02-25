Что обновляет функция RefreshRates() - страница 4
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Ладно, спасибо всем разработчикам за внимание, пошел создавать костыли типа NewBar.))) Тема закрыта.
Да их создавать не надо. Я дал вам полностью рабочую функцию. Пользуйтесь.
Вот наступил новый час…
Значения один в один…
Нет, лучше _Period. Так как мы будем принудительно ждать появления нулевой котировки от H1, а текущий период исправно обновляется. Надо чтобы данные были получены на первых секундах часа, а не когда час обновится.
Хочу добавить в пример и проверить
Я не понимаю, почему вы ожидаете увидеть одинаковую цену закрытия у абсолютно разных баров?
Когда появился новый бар на M5, на M1 тоже новый бар, а на H1 только в одном случае из 12 будет новый бар, а в остальных 11 - нет.
Я не понимаю, почему вы ожидаете увидеть одинаковую цену закрытия у абсолютно разных баров?
Тоже заметил, думал я не так понял.
Видимо я как-то плохо объясняю проблему, сорян. Запилил и опробовал обещанные костыли. Писал сюда потому что это должно быть реализовано в коде самого MQL4. Кому интересно берите. Тема закрыта.
Видимо я как-то плохо объясняю проблему, сорян. Запилил и опробовал обещанные костыли. Писал сюда потому что это должно быть реализовано в коде самого MQL4. Кому интересно берите. Тема закрыта.
1. Видимо, да.
2. Зачем спать секунду перед возвратом из функции, если на возвращаемый результат это никак не влияет?
Чтобы свечи с других периодов/символов генерировались вовремя, их нужно постоянно "дергать", иначе МТ их обновляет "как придется".
Это жеж прописные истины, это обсуждалось много раз на форуме)
пс. если код работает по таймеру и обращается к котировкам других периодов, только раз в час (или раз в день), тогда нужно делать отдельную функцию для обновления. Или ждать пару секунд после очередного запроса.
1. Видимо, да.
2. Зачем спать секунду перед возвратом из функции, если на возвращаемый результат это никак не влияет?
Это все опытным путем. Если не веришь, переделай и не спи.) Колхоз дело добровольное.
Это ***в чистом виде.
Зачем спать в функции, если можно вернуться из неё и делать что-то полезное?
Это ***в чистом виде.
Зачем спать в функции, если можно вернуться из неё и делать что-то полезное?
Это ***в чистом виде. Скажи что тебе не понятно в моем предыдущем ответе? Еще раз. Не спи и делай что-то полезное.)))