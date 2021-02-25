Что обновляет функция RefreshRates() - страница 3
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Если подозреваете ошибки в функциях iXXXXX, используйте функции SymbolInfoXXXX
Можно пример замены iXXXXX на SymbolInfoXXXX.
Код у меня похожий. Ошибка в OnTick
надо
Если у нас текущий таймфрейм M5 cравнивать надо М5 c H1 и M1
Текущий таймфрейм а именно M5 у меня отображался корректно. Проблема была с H1 и M1.
Я проверял на Альпари реал EURCHF M5 только вместо Print рисовал горизонтальные отрезки на каждом из уровней.
Да, я сначала так и поставил Н1, но потом решил, что это будет слишком редкие сравнения. Вот и поменял на М5.
Можно пример замены iXXXXX на SymbolInfoXXXX.
Артём чуток ошибся…
Вместо iClose можно использовать
примерно так
Таким образом можно получить значения нескольких баров одним движением волшебной палочки.
Функция возвращает true или false но я проверки в этом примере не сделал. Сами сможете догадаться…
Да, я сначала так и поставил Н1, но потом решил, что это будет слишком редкие сравнения. Вот и поменял на М5.
Я там дорисовал твой код и выложил выше. Поставил твой вариант у себя, результат тотже. Идет не соответствие почти на каждой свече M5. У тебя какие результаты?
Я там дорисовал твой код и выложил выше. Поставил твой вариант у себя, результат тотже. Идет не соответствие почти на каждой свече M5. У тебя какие результаты?
Здесь надо изменить
на
Здесь надо изменить
на
Нет, лучше _Period. Так как мы будем принудительно ждать появления нулевой котировки от H1, а текущий период исправно обновляется. Надо чтобы данные были получены на первых секундах часа, а не когда час обновится.Хочу добавить в пример и проверить
Здесь надо изменить
на
Результат такой же как и от iClose(); Пожоже iClose и CopyClose берут данные в одном и томже месте.
Нет, лучше _Period. Так как мы будем принудительно ждать появления нулевой котировки от H1, а текущий период исправно обновляется. Надо чтобы данные были получены на первых секундах часа, а не когда час обновится.Хочу добавить в пример и проверить
Похоже, что вы вообще не понимаете как работает функция появления нового бара.
И следовательно
Результат такой же как и от iClose(); Пожоже iClose и CopyClose берут данные в одном и томже месте.
Похоже, что вы вообще не понимаете как работает функция появления нового бара.
И следовательноПри получении значений закрытия бара и\или других из OHLC при поступлении нового ТИКА значения всегда без проблем.
Ответь на вопрос. Почему на новой свече функция iClose(1) отдает устаревшую информацию, а не обновленную или ошибку? Это баг.
Ответь на вопрос. Почему на новой свече функция iClose(1) отдает устаревшую информацию, а не обновленную или ошибку? Это баг.
Если это баг, то это должно быть у всех, или почти у всех. Если-же это только у тебя, значит это проблема в коде.
Сейчас у меня поставлен советник на М15 с определением нового бара Н1
И вот что в комментарии
Нет никаких расхождений.