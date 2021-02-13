Индикатор, суммирующий эквити и баланс по нескольким счетам - страница 3
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заюзайте сокеты и лупите в эфир данные балансов и эквити хоть раз в 1 мс (непонятно правда зачем так часто), и собирайте в кучу со всех нужных источников
хоть через тырнет
Вот и я о том же. А то развели тут, понимаешь, файловый беспредел. ))
Надеюсь, никто не будет говорить, что сокеты это крайне легко?
Надеюсь, никто не будет говорить, что сокеты это крайне легко?
ну с непривычки может и не легко, но даже я разобрался, значит любой сможет )
ну с непривычки может и не легко, но даже я разобрался, значит любой сможет )
Знать бы что таке сокет))))))
Знать бы что таке сокет))))))
о, тут всё просто: сокет
о, тут всё просто: сокет
Ну тогда можно из советника отправить мыло на почту, с хостинга почты передать на хостинг сайта, и оттуда спарсить советником)))))
И почему нет до сих пор управления советником из телеги? В телегу шлет, а обратно?
Ну тогда можно из советника отправить мыло на почту, с хостинга почты передать на хостинг сайта, и оттуда спарсить советником)))))
И почему нет до сих пор управления советником из телеги? В телегу шлет, а обратно?
через сетевые интерфейсы это наиболее правильно. Если делать аккуратно, то нет конкуренции за ресурс, нет гонок. Это-ж сеть, можно с разных хостов всё сводить в одно место.
И смотреть всё можно через сеть, не обязательно обходить все подручные VDS
через телегу в обратку ещё не "дозаварено", технически возможно то есть пробовал на досуге, но для завершённого решения личной потребности пока не возникало :-)
Ну тогда можно из советника отправить мыло на почту, с хостинга почты передать на хостинг сайта, и оттуда спарсить советником)))))
И почему нет до сих пор управления советником из телеги? В телегу шлет, а обратно?
тут всё проще: из советника можно отправлять сразу в советник, без посредников
Разделение прав - просто? Не сказал бы. Ну а раз в минуту - это вечность. Речь о милисекундах, если говорить о серьезных проектах. Раз в минуту можно успеть и на калькуляторе посчитать, тогда и автоматизация не требуется.
На кой фиг миллисекунды в опросе баланса? Не смешите. А если будете переходить на альтернативные варианты с сокетами или веб-реквестом, там ещё набежит задержек на пару секунд.
Про разделение прав - нечего обсуждать: кому надо, сделает как ему проще. Для локальных файлов объективных сложностей нет.
На кой фиг миллисекунды в опросе баланса? Не смешите. А если будете переходить на альтернативные варианты с сокетами или веб-реквестом, там ещё набежит задержек на пару секунд.
Про разделение прав - нечего обсуждать: кому надо, сделает как ему проще. Для локальных файлов объективных сложностей нет.
чтобы с сокетом "набежало пара секунд", это надо очень-очень постараться. Буквально приложить максимум навыков чтобы так растянуть :-)
на худой конец СУБД. Но никак не чистокровные файлы - в них столько проблем с гонками (кто когда пишет/читает, какие флаги как выставляет), что связь больше чем 1:1 лучше не трогать
хотя хозяин-барин..а для себя даже избранные глобальные переменные понемногу отправляю в монитор.
под настрой добавлю мониторить список запущенных ботов, и открытых чартов - вообще конфетка будет
на худой конец СУБД. Но никак не чистокровные файлы - в них столько проблем с гонками
Ну да типа субд не текстовый файл с собственным расширением и живет исключительно в памяти?
Если и изголяться (именно изголятся) то можно обмен вести и через текстовый файл открытый через апи мыши и клавы (чем не субд), он точно в оперативке пока на диск не сбросили,
или через буфер обмена, но с ID маркером - а то мало ли какая там хрень еще попала.
Но это если изголяться, а так проще через файлы.