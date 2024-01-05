Лень. И как с ней бороться?! ))) - страница 5

UncleBen:

Все знают что такое Лень! И к сожалению трейдеры не имеют иммунитета от этого порока. Дабы немного расслабиться от аналитики, математики и графиков предлагаю порассуждать на тему борьбы с Ленью.

Вот я например занимаюсь спортом. Это очень сильно организовывает и стимулирует. Как не удивительно, но после обычной пробежки у меня пропадает любое желание сидеть на месте без дела. 

А как Вы боретесь с ЛЕНЬЮ? 

Я уже говорил не раз, берешь кредит на 3-10 лямов и на всю катушку прожигаешь. Потом начинаются проблемы и исчезает лень. Кредит надо брать не в банке, а у бандюков, это лучше стимулирует ))

Кстати, бегать по утрам действительно заряжает, проверено.

 
VDev:

Особенно в 6 утра и в +2!!! А потом контрастный душ!!!
 
Попробуйте вставать в четыре
 
Это зависит от того, офф. планктон ты или нет)))) Я, как человек свободы, встаю, когда хочу))

Вчера, к примеру, в 1:30 проводил маму в деревню. Пошел прогуляться, встречаю местных ментов, у них учения с с обакой. Ну я побегал от души, накругалял хвостов, правда все равно нашли, хотя недоказ, знали адрес.

Зато физра)))

 
Пробовал - отличное время!!! Буквально час два позже и х..н встанешь
 
Вы неправильно понимаете смысл лени. Лень - это автоматическая защита организма от нежелательных действий, навязанных извне. Человек никогда не умрёт от голода или жажды из-за того что ему было лень пойти поесть или попить. Лень вообще никогда не влияет на жизненно важные действия. Если вам что-то лень делать - значит это действие вам или не нужно, или оно вам навязано кем-то и по своему принципу идёт против ваших собственных целей и желаний.

Например когда ребёнку говорят "не ленись и сходи в магазин", это на самом деле значит "у меня есть более важные дела чем ходить в магазин, а ты малый будешь делать всё что я скажу, и мне всё равно на твое текущие цели". А ребёнок соответственно ленится, ибо ему это не нужно и не хочется.

 
Если нужно какая то задача  сделать, быстро и срочно
Я ложусь спать.
Как  просыпаюсь, если задача еще стоить,  это означает, что она не была такая быстрая и срочная.
 
Urain: ... Сергей Савельев ...

Спасибо, весьма интересно.

Позволю аналогично порекомендовать, его коллегу по научной области -  Александра Маркова, в частности работу "Эволюция Человека".


 
Тридцать три программиста прокрастинировали, прокрастинировали да не выпрокрастинировали...
