Лень. И как с ней бороться?! ))) - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Все знают что такое Лень! И к сожалению трейдеры не имеют иммунитета от этого порока. Дабы немного расслабиться от аналитики, математики и графиков предлагаю порассуждать на тему борьбы с Ленью.
Вот я например занимаюсь спортом. Это очень сильно организовывает и стимулирует. Как не удивительно, но после обычной пробежки у меня пропадает любое желание сидеть на месте без дела.
А как Вы боретесь с ЛЕНЬЮ?
Я уже говорил не раз, берешь кредит на 3-10 лямов и на всю катушку прожигаешь. Потом начинаются проблемы и исчезает лень. Кредит надо брать не в банке, а у бандюков, это лучше стимулирует ))
Кстати, бегать по утрам действительно заряжает, проверено.
Я уже говорил не раз, берешь кредит на 3-10 лямов и на всю катушку прожигаешь. Потом начинаются проблемы и исчезает лень. Кредит надо брать не в банке, а у бандюков, это лучше стимулирует ))
Кстати, бегать по утрам действительно заряжает, проверено.
Особенно в 6 утра и в +2!!! А потом контрастный душ!!!
Попробуйте вставать в четыре
Это зависит от того, офф. планктон ты или нет)))) Я, как человек свободы, встаю, когда хочу))
Вчера, к примеру, в 1:30 проводил маму в деревню. Пошел прогуляться, встречаю местных ментов, у них учения с с обакой. Ну я побегал от души, накругалял хвостов, правда все равно нашли, хотя недоказ, знали адрес.
Зато физра)))
Попробуйте вставать в четыре
Вы неправильно понимаете смысл лени. Лень - это автоматическая защита организма от нежелательных действий, навязанных извне. Человек никогда не умрёт от голода или жажды из-за того что ему было лень пойти поесть или попить. Лень вообще никогда не влияет на жизненно важные действия. Если вам что-то лень делать - значит это действие вам или не нужно, или оно вам навязано кем-то и по своему принципу идёт против ваших собственных целей и желаний.
Например когда ребёнку говорят "не ленись и сходи в магазин", это на самом деле значит "у меня есть более важные дела чем ходить в магазин, а ты малый будешь делать всё что я скажу, и мне всё равно на твое текущие цели". А ребёнок соответственно ленится, ибо ему это не нужно и не хочется.
Спасибо, весьма интересно.
Позволю аналогично порекомендовать, его коллегу по научной области - Александра Маркова, в частности работу "Эволюция Человека".