yosuf, 2014.09.15 18:00

Спорт? Бред и пустая трата времени...

Дедуля! если вы уже довольно дряхлый для занятий спортом это не значит что спорт это бред и пустая трата времени. я работаю 10 часов в день на складе таская ящики а после работы прихожу и отжимаюсь на брусьях и подтягиваюсь на турнике и все равно виню себя за то что мало выкладываюсь физически...

но в остальном что требует усидчивости, внимательности, спокойствия, работы за компьютером, я просто патологический лентяй. если мне надо заполнить какие нибудь бланки или еще какие-нибудь бумажные дела, то это просто катастрофа для меня. чем заполнить две бумажки я лучше разгружу два вагона дров. наверно "синдром дефицита внимания и гиперактивности". надо подсаживаться на риталин.

по той же причине, не смотря что у меня куча торговых идей в голове и я в состоянии их сам написать на mql, заставить я себя не могу! только представлю себе сидеть и клепать код, меня просто наизнанку выворачивает.

а вот на форуме трындеть мне не влом, меня это развлекает...
 
что я считаю полным бредом так это книжечки и семинары про то как надо быть успешным, как правильно достигать целей, педантично записывая их в блокнотик. авторы с холёными рожами, белыми воротничками и вечной не сползающей с лица стеклянной улыбкой, от всего этого просто тошнит. вот это поистине бредятина и абсолютная потеря времени

надо быть в хорошем настроении: физическом и психическом, уметь быть расслабленным ( я не умею, по этому и ленюсь, точнее это одна из причин ) и тогда мотивация и стремление творить появится сама собой
 

Кстати для многих людей трейдинг и порождает лень.

Потом будет лень что-то другое хорошо делать, чем-нибудь другим заниматься нормально будет тяжело. Привыкаешь же ведь сидеть за монитором и ничего не делать, трейдинг это и есть занятие для ленивых, мне кажется он подходит для лентяев. Делать ничего не надо, просто смотришь, ждешь, ленишься.

 
 "просто смотришь, ждешь, ленишься.", а оно то где там, в подкорке, все равно откладывается, а потом бац, и где то на рыбалке, совершенно случайно, свечки из подкорки сами складываются в цельную картинку и уже летишь домой проверять. 

А с ленью я не борюсь - не хочется сейчас что-то делать, всегда найдется, чем именно сейчас хотелось бы заняться, пусть даже с книжкой поваляться, на это и переключаюсь. А для несделанного всегда будет свой подходящий момент. Конечно есть и исключения, но процентов на 90 работает.

Не надо с ленью бороться, лень - двигатель прогресса...

Кто придумал колесо - тот кому лень было таскать грузы на спине..

Кто придумал телевизор - тот кому лень было тащиться на футбольный  стадион или в театр...

Кто создал автомобиль - тот кому лень было ухаживать за лошадью...

Кто создал телефон - тот кому было лень писать письма...

Кто придумал писать на пергаменте - от кому было лень высекать тексты на глиняных табличках...

Кто пишет советников?.... 

 
Один из вариантов борьбы с ленью  - войти на 10 - 50 лотов ...

 
(потягиваясь) А мне лень с ленью бороться...
 
можно  войти 0.01 лотом

 
Нужно составить план развития. На месяц, на год и выполнять его.
 
По моему гениально ....

