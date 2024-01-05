Лень. И как с ней бороться?! ))) - страница 2
yosuf, 2014.09.15 18:00Спорт? Бред и пустая трата времени...
но в остальном что требует усидчивости, внимательности, спокойствия, работы за компьютером, я просто патологический лентяй. если мне надо заполнить какие нибудь бланки или еще какие-нибудь бумажные дела, то это просто катастрофа для меня. чем заполнить две бумажки я лучше разгружу два вагона дров. наверно "синдром дефицита внимания и гиперактивности". надо подсаживаться на риталин.
по той же причине, не смотря что у меня куча торговых идей в голове и я в состоянии их сам написать на mql, заставить я себя не могу! только представлю себе сидеть и клепать код, меня просто наизнанку выворачивает.
а вот на форуме трындеть мне не влом, меня это развлекает...
надо быть в хорошем настроении: физическом и психическом, уметь быть расслабленным ( я не умею, по этому и ленюсь, точнее это одна из причин ) и тогда мотивация и стремление творить появится сама собой
Кстати для многих людей трейдинг и порождает лень.
Потом будет лень что-то другое хорошо делать, чем-нибудь другим заниматься нормально будет тяжело. Привыкаешь же ведь сидеть за монитором и ничего не делать, трейдинг это и есть занятие для ленивых, мне кажется он подходит для лентяев. Делать ничего не надо, просто смотришь, ждешь, ленишься.
"просто смотришь, ждешь, ленишься.", а оно то где там, в подкорке, все равно откладывается, а потом бац, и где то на рыбалке, совершенно случайно, свечки из подкорки сами складываются в цельную картинку и уже летишь домой проверять.
А с ленью я не борюсь - не хочется сейчас что-то делать, всегда найдется, чем именно сейчас хотелось бы заняться, пусть даже с книжкой поваляться, на это и переключаюсь. А для несделанного всегда будет свой подходящий момент. Конечно есть и исключения, но процентов на 90 работает.
Не надо с ленью бороться, лень - двигатель прогресса...
Кто придумал колесо - тот кому лень было таскать грузы на спине..
Кто придумал телевизор - тот кому лень было тащиться на футбольный стадион или в театр...
Кто создал автомобиль - тот кому лень было ухаживать за лошадью...
Кто создал телефон - тот кому было лень писать письма...
Кто придумал писать на пергаменте - от кому было лень высекать тексты на глиняных табличках...
Кто пишет советников?....
Все знают что такое Лень! И к сожалению трейдеры не имеют иммунитета от этого порока. Дабы немного расслабиться от аналитики, математики и графиков предлагаю порассуждать на тему борьбы с Ленью.
Вот я например занимаюсь спортом. Это очень сильно организовывает и стимулирует. Как не удивительно, но после обычной пробежки у меня пропадает любое желание сидеть на месте без дела.
А как Вы боретесь с ЛЕНЬЮ?
Один из вариантов борьбы с ленью - войти на 10 - 50 лотов ...
(потягиваясь) А мне лень с ленью бороться...
можно войти 0.01 лотом
По моему гениально ....