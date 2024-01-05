Лень. И как с ней бороться?! ))) - страница 3

nowi:

Дедуля! если вы уже довольно дряхлый для занятий спортом это не значит что спорт это бред и пустая трата времени. я работаю 10 часов в день на складе таская ящики а после работы прихожу и отжимаюсь на брусьях и подтягиваюсь на турнике и все равно виню себя за то что мало выкладываюсь физически...

но в остальном что требует усидчивости, внимательности, спокойствия, работы за компьютером, я просто патологический лентяй. если мне надо заполнить какие нибудь бланки или еще какие-нибудь бумажные дела, то это просто катастрофа для меня. чем заполнить две бумажки я лучше разгружу два вагона дров. наверно "синдром дефицита внимания и гиперактивности". надо подсаживаться на риталин.

по той же причине, не смотря что у меня куча торговых идей в голове и я в состоянии их сам написать на mql, заставить я себя не могу! только представлю себе сидеть и клепать код, меня просто наизнанку выворачивает.

а вот на форуме трындеть мне не влом, меня это развлекает...
 Дряхлый не дряхлый жестко сказал. У всех свое мнение на счет пользы физкультуры.
 
Соглашусь с тем что планирование своей деятельности ключ к успеху. Но и физическая культура закаляет волю и не дает расклеятся. Еще мотивация нужна без нее ни куда! Можно было бы виртуально к депозиту прилепить несколько нулей и вообразить себя Соросом. Думаю у каждого риск к большим деньгам вызвал бы эффект большой ответственности к торговле.
 
nowi:

вон миллионер тоже на брусьях занимается:



А в целом целиком аналогичная ситуация у меня с этими делами ))
 
Лень отвечать по теме.
 

Да, а вдобавок к лени есть еще прокрастинация.

Потом напишу что с этим можно поделать )

 
TheXpert:

Есть такая категория людей, которым что ни скажи, они всё равно ничего не смогут с этим поделать. ;)
 
Fillellin:
...
Лично я с ней(ленью) не борюсь, я просто стараюсь не занимаюсь не любимыми делами... 
Ну а если таким (нелюбимым) делом заниматься всё-таки необходимо, например мыть посуду(а жены нет), то выход один полюбить это дело.)))
[Удален]  
С ленью не нужно бороться - с ней нужно сотрудничать)
 
khorosh:
Ну а если таким (нелюбимым) делом заниматься всё-таки необходимо, например мыть посуду(а жены нет), то выход один полюбить это дело.)))
Посуду должна мыть посудомоечная машина или слуга
 
TheXpert:

Интересно было бы прочитать.
