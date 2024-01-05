Лень. И как с ней бороться?! ))) - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
но в остальном что требует усидчивости, внимательности, спокойствия, работы за компьютером, я просто патологический лентяй. если мне надо заполнить какие нибудь бланки или еще какие-нибудь бумажные дела, то это просто катастрофа для меня. чем заполнить две бумажки я лучше разгружу два вагона дров. наверно "синдром дефицита внимания и гиперактивности". надо подсаживаться на риталин.
по той же причине, не смотря что у меня куча торговых идей в голове и я в состоянии их сам написать на mql, заставить я себя не могу! только представлю себе сидеть и клепать код, меня просто наизнанку выворачивает.
а вот на форуме трындеть мне не влом, меня это развлекает...
но в остальном что требует усидчивости, внимательности, спокойствия, работы за компьютером, я просто патологический лентяй. если мне надо заполнить какие нибудь бланки или еще какие-нибудь бумажные дела, то это просто катастрофа для меня. чем заполнить две бумажки я лучше разгружу два вагона дров. наверно "синдром дефицита внимания и гиперактивности". надо подсаживаться на риталин.
по той же причине, не смотря что у меня куча торговых идей в голове и я в состоянии их сам написать на mql, заставить я себя не могу! только представлю себе сидеть и клепать код, меня просто наизнанку выворачивает.
а вот на форуме трындеть мне не влом, меня это развлекает...
А в целом целиком аналогичная ситуация у меня с этими делами ))
Да, а вдобавок к лени есть еще прокрастинация.
Потом напишу что с этим можно поделать )
Да, а вдобавок к лени есть еще прокрастинация.
Потом напишу что с этим можно поделать )
Ну а если таким (нелюбимым) делом заниматься всё-таки необходимо, например мыть посуду(а жены нет), то выход один полюбить это дело.)))
Да, а вдобавок к лени есть еще прокрастинация.
Потом напишу что с этим можно поделать )