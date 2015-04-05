Как правильно строить Линии Фибоначчи?
еще момент смотря что вы хотите померить, глубину отката от последнего хода или потенциал следующего хода после отката опятьже последнего хода
Где должен быть 0 а где 100 снизу или сверху?
И откуда начинать строить Линии Фибоначчи?
Прелагаю скриншот, как их построил я. Но пока не пойму правильно ли сделал.
Спасибо за тему. Актуальная тема - по крайней мере для меня.
То, что вы нарисовали правильно, на восходящем тренде 100% ставиться минимум (или начало импульса) и 0% в максимуме. И на оборот в нисходящем тренде.
Но следует отметить, что имеются ряд причин по которым с настоящее время разработаны методики по применению линий Фибоначчи. Много уважаемым мною человеком разработаны аж 4 метода по их строению. К сожалению он живет далеко за рубежом и предлагает очень дорогостоящие курсы по обучению их.
Какие 4 - 1. Минимум -максимум, 2 Максимум первой свечи минимума и максимум. и еще 2 только на оборот. Но при этом необходимо принять во внимание ценовое движение и выбрать какой из этих методов применять.
Для примера скажу что если вы откроете дневного график EUR/USD после сильного падения евро многие в том числе и я ставили отложенные ордера на продажу . При этом цена не вернулась до каких либо значимых уровней Фибоначчи. А по той вышеупомянутой методике они зашли в рынок по очень точным ценам и все уже успели частично закрыться с хорошим профитом.
на Н4 и более, от цен открытия-закрытия и до цен открытия-закрытия (по телу свечи, без хвостов)
