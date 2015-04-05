Как правильно строить Линии Фибоначчи?

Новый комментарий
 
Где должен быть 0 а где 100 снизу или сверху?

И откуда начинать строить Линии Фибоначчи?

Прелагаю скриншот, как их построил я. Но пока не пойму правильно ли сделал.

 

Думаю так правильнее - после сильного ценового движения, цены пришли в спокойствие:

1 

 
[Удален]  
дилемма в том что в мт4  строится не помню мышкой от 0 потом 100 а в других распространенных терминалах от100 потом 0, или наоборот - суть не в этом - вам нажно просто понять как строить и тогда технические "казусы" не будут вам помехой
[Удален]  
еще момент смотря что вы хотите померить, глубину отката от последнего хода или потенциал следующего хода после отката опятьже последнего хода
[Удален]  
а еще можно почитать справку, в мт справка просто супер, можно съекономить годы обучения просто заглядывая иногда в справку


я не знаю ни одной справки в аналогичных программах и в неаналогичных которые бы превосходили по своей полноте справку мт
 
IvanIvanov:
еще момент смотря что вы хотите померить, глубину отката от последнего хода или потенциал следующего хода после отката опятьже последнего хода
Если глубину отката от последнего хода то что нужно?  Что такое последний ход? И если потенциал следующего хода после отката то что нужно?
 
freeman0204:
Где должен быть 0 а где 100 снизу или сверху?

И откуда начинать строить Линии Фибоначчи?

Прелагаю скриншот, как их построил я. Но пока не пойму правильно ли сделал.

Спасибо за тему. Актуальная тема - по крайней мере для меня. 

То, что вы нарисовали правильно,  на восходящем тренде 100% ставиться минимум (или начало импульса) и 0% в максимуме. И на оборот в нисходящем тренде. 

Но следует отметить, что имеются ряд причин по которым с настоящее время разработаны методики по применению линий Фибоначчи. Много уважаемым мною человеком разработаны аж 4 метода по их строению. К сожалению он живет далеко за рубежом и предлагает очень дорогостоящие курсы по обучению их.  

Какие 4 - 1. Минимум -максимум, 2 Максимум первой свечи минимума и максимум. и еще 2 только на оборот. Но при этом необходимо принять во внимание ценовое движение и выбрать какой из этих методов применять.

Для примера скажу что если вы откроете дневного график EUR/USD после сильного падения евро многие в том числе и я ставили отложенные ордера на продажу . При этом цена не вернулась до каких либо значимых уровней Фибоначчи. А по той вышеупомянутой методике они зашли в рынок по очень точным ценам и все уже успели частично закрыться с хорошим профитом.   

 
Фибоначчи строят на таймфреймах менее Н4 от минимума до максимума, и наоборот.
на Н4 и более, от цен открытия-закрытия и до цен открытия-закрытия (по телу свечи, без хвостов)
 
Купи мой индюк :-D
Новый комментарий