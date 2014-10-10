mq4 To mq5 ?

 Появился вопрос такой.  Как я понял, нынче язык mql5 и mql4 переплелись. И те функции, которые в одном есть, работают в другом. Я этим и пользуюсь. Но вот задача. Как написанный исходник mq4 протестировать на mq5? Я открывал исходник стандартной совы поставляемой с терминалом ExpertMAMA.mq5, но никаких различий не обнаружил. Синтаксис такой же...

 В чём разница?

Хочу прогнать на пачке инструментов сову, так что нужен тестер от МТ5

 

Разница в торговых функциях.

Один и тот же исходник можно сделать для обоих языков, реализуя код с условной компиляцией #ifdef или используя торговые классы CTrade стандартной библиотеки

 
Т.е. компилятор видит, что используются торговые функции 5-ого, и копилит в mq5, верно? Только по торговым или вообще по всех стандартным классам смотрим?

 

А про #ifdef поясните, пожалуйста... как в данном случает быть?

 
Нет неверно. Вам предложили использовать условную компиляцию через #ifdef, чтобы реализовать 2 ветки кода с торговыми функциями - одну для МТ4, другую для МТ5.
 
Теперь всё понятно.
 
Ээээ... Разве в Стандартной библиотеке МТ4 есть класс CTrade ??? 

А я-то, тормоз, написал свой, по образцу СБ в МТ5... Как раз, чтобы один и тот же файл, без изменений - компилировался под обе платформы...

Хм... Что-то не найду я CTrade в СБ MT4... В каком это файле ?

 

Да, есть:


 
Тююююююю.....

А у меня такой папки в МТ4 и нету !

Все ж нужные классы там ! А мне пришлось писать их самому... В МТ4 - разве не работает автоматическое обновление ? Надо новый терминал скачать ???

 
Похоже, это только у меня есть и еще не выложено в паблик.

Извините, выложим в релизе Мт4 на следующей неделе.

 
Посмотрел, нашел - лично у меня этот файл еще с 6 ‎декабря ‎2013 ‎г. 

 
Может можно всю библиотеку выкладывать в кодебазу архивом или дать публичные ссылки из версионной системы? У брокеров терминал не очень оперативно обновляется, а свежую библиотеку интересно иметь под рукой.
