mq4 To mq5 ?
Разница в торговых функциях.
Один и тот же исходник можно сделать для обоих языков, реализуя код с условной компиляцией #ifdef или используя торговые классы CTrade стандартной библиотеки.
Т.е. компилятор видит, что используются торговые функции 5-ого, и копилит в mq5, верно? Только по торговым или вообще по всех стандартным классам смотрим?
А про #ifdef поясните, пожалуйста... как в данном случает быть?
Нет неверно. Вам предложили использовать условную компиляцию через #ifdef, чтобы реализовать 2 ветки кода с торговыми функциями - одну для МТ4, другую для МТ5.
Ээээ... Разве в Стандартной библиотеке МТ4 есть класс CTrade ???
А я-то, тормоз, написал свой, по образцу СБ в МТ5... Как раз, чтобы один и тот же файл, без изменений - компилировался под обе платформы...
Хм... Что-то не найду я CTrade в СБ MT4... В каком это файле ?
Да, есть:
Тююююююю.....
А у меня такой папки в МТ4 и нету !
Все ж нужные классы там ! А мне пришлось писать их самому... В МТ4 - разве не работает автоматическое обновление ? Надо новый терминал скачать ???
Похоже, это только у меня есть и еще не выложено в паблик.
Извините, выложим в релизе Мт4 на следующей неделе.
Посмотрел, нашел - лично у меня этот файл еще с 6 декабря 2013 г.
Появился вопрос такой. Как я понял, нынче язык mql5 и mql4 переплелись. И те функции, которые в одном есть, работают в другом. Я этим и пользуюсь. Но вот задача. Как написанный исходник mq4 протестировать на mq5? Я открывал исходник стандартной совы поставляемой с терминалом ExpertMAMA.mq5, но никаких различий не обнаружил. Синтаксис такой же...
В чём разница?
Хочу прогнать на пачке инструментов сову, так что нужен тестер от МТ5