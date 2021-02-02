В чем разница? - страница 2
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Ещё один момент.Тестирую советника.Правда есть мартин,так вот если ставить в тестере спред текущий то сливает,если в тестере поменять спред на 50% меньше,то зарабатывает.как так?
А что такое спред? Для себя ответьте хотя бы)))
А если поставите отрицательный спред?
А что такое спред? Для себя ответьте хотя бы)))
А если поставите отрицательный спред?
ну точно такие же результаты как если ставить текущийспред это комиссия брокера
ну точно такие же результаты как если ставить текущий
И какие выводы? И что такое спред?
Видимо когда ставите отрицательный спред, тестер оставляет его текущим.
Спред это разница в ценах открытия и закрытия позиций в пользу брокера, и точно не в Вашу пользу, для трейдера спред всегда в убыток, соответственно если Вы его уменьшили, убыток от спреда у Вас уменьшился.
Сделки вверх (бай) открываются по верхней цене, и если сделку (позицию) закрыть сразу же, то она закроется по нижней цене, которая ниже на величину спреда. То бишь с убытком на величину спреда.
И какие выводы? И что такое спред?
Видимо когда ставите отрицательный спред, тестер оставляет его текущим.
Спред это разница в ценах открытия и закрытия позиций в пользу брокера, и точно не в Вашу пользу, для трейдера спред всегда в убыток, соответственно если Вы его уменьшили, убыток от спреда у Вас уменьшился.
Сделки вверх (бай) открываются по верхней цене, и если сделку (позицию) закрыть сразу же, то она закроется по нижней цене, которая ниже на величину спреда. То бишь с убытком на величину спреда.
так дело то в том что я же не убирал спред(комиссию брокера )вообще,просто уменьшил на половину
а если убрать мартин сливает и так,и так
тут какой то математический вопрос непонятный,спред то был,но только допустим не 100 а 50
так дело то в том что я же не убирал спред(комиссию брокера )вообще,просто уменьшил на половину
а если убрать мартин сливает и так,и так
тут какой то математический вопрос непонятный,спред то был,но только допустим не 100 а 50
Комиссия и спред это разное. Одинаково что это затраты, а принцип разный.
И что не логичного. Со спредом был убыток. с уменьшенным спредом была прибыль. Т.е. средняя прибыль на сделку чуть больше половины спреда И меньше полного спреда. Все логично.
Ещё один момент.Тестирую советника.Правда есть мартин,так вот если ставить в тестере спред текущий то сливает,если в тестере поменять спред на 50% меньше,то зарабатывает.как так?
Объясняю на пальцах:
Когда открываешь сделку, то для того что бы остать "при своих" при закрытии сделки, цена должна измениться в направлении открытой сделки столько пунктов, скольки равен спред. Пройдет меньше - ты в минусе, больше - будешь в плюсе. Когда открываешь несколько сделок, то эти сделки "суммируются" и суммарный опен смещается, а количество пунктов для безубытка меняется в зависимости от суммы лотов.
Ещё один момент.Тестирую советника.Правда есть мартин,так вот если ставить в тестере спред текущий то сливает,если в тестере поменять спред на 50% меньше,то зарабатывает.как так?
Спред в колонке справа. Рекомендую тестировать со спредом 30 (по пятизнаку). Не смотря на то, что спред у брокера может быть в разы меньше, чем при тестировании, всё равно можешь столкнуться с проблемой того, что советник будет минусить.
И тут на сцену выходят такие ребята, как задержка и проскальзывание.
Т.е. при задержке всё понятно, советник сигналит стоп и пока команда придёт и исполнится, проходит время и закрытие не по совсем той цене, что была мгновение назад.
Казалось бы, используя отложки, стопы, тейки физические мы избавляемся от фактора задержек. Но нас поджидает:
Проскальзывание (и расширение спреда, даже на счетах с fix спредом), при котором, что открытие ордера, что закрытие ордера происходит с небольшой разницей, а иногда и очень большой на выходе сильных новостей или при пробитии значимой вершины.
А иногда и стоп-лосс не остановит от дикого проскальзывания на обрушении рынка, что приводит к полной потере депозита.
Поэтому, если тестируешь советника на мт5, там есть режим тестирование, схожее с реальной торговлей.
А вот на мт4, чтобы примерно заложить риски проскальзывания, расширения спреда (а ночью вообще аномалии), стоит выставлять спред с запасом. И чем выше показатель, при котором советник плюсует, тем лучше.
А потом уже можно поискать брокеров, где лучшие условия, но их обсуждать запрещено, это поиском по гуглу, изучение лицензий, отзывов.