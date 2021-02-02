В чем разница?
Коротко: в чем разница торговать 1:500 или 1:1 я не пойму.(может что то не понимаю)
как я например проверяю разные функции - на своих ошибках, беру открываю торговый счёт 100 баксами с 1:1 и как открыть позицию ? - оказывается не хватает мани
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с плечом 1:1 открывают счета миллиардеры - с плечом 1:500 открывают Люди, мечтающие стать миллиардерами.
Коротко: в чем разница торговать 1:500 или 1:1 я не пойму.(может что то не понимаю)
Ни в чём, если контролировать риски, то есть - лот.
Ни в чём, если контролировать риски, то есть - лот.
Коротко: в чем разница торговать 1:500 или 1:1 я не пойму.(может что то не понимаю)
Разница лишь в максимальном лоте, который Вы сможете открыть.
Любителям открыть на М15 сделку с коротким стопом и тейком равным 2 депозита можно лишь на больших плечах.
Отсюда и печальная статистика в 1% выживших депозитов к концу года, отсутствие вменяемого риск менеджмента.
При плече 1:30, Вы не сможете открывать огромные лоты, торговать сеткой с мартингейлом и в итоге это будет контролировать Ваш риск.
В итоге 20% счетов к концу года имеют прибыль. Поэтому многие страны для своих граждан снизили плечо, чтобы не так активно сливались.
// выразил лишь свою точку зрения, не претендующую на истину
Разница лишь в максимальном лоте, который Вы сможете открыть.
Любителям открыть на М15 сделку с коротким стопом и тейком равным 2 депозита можно лишь на больших плечах.
Отсюда и печальная статистика в 1% выживших депозитов к концу года, отсутствие вменяемого риск менеджмента.
При плече 1:30, Вы не сможете открывать огромные лоты, торговать сеткой с мартингейлом и в итоге это будет контролировать Ваш риск.
В итоге 20% счетов к концу года имеют прибыль. Поэтому многие страны для своих граждан снизили плечо, чтобы не так активно сливались.
// выразил лишь свою точку зрения, не претендующую на истину
С какого бока тут сетка и Мартин, не в дугу
Ну если брать депозиты в лям и выше, то начиная с лота 0.01 можно торговать сетку с мартином.
Но так как большинство депозитов много меньше выйдет ситуация когда на втором, третьем колене просто будет недостаточно средств, чтобы открылся следующий ордер. Алгоритм будет нарушен.
Многие советники рекомендуют на 0.01 лот депо 2-5к. И это при плече 1:500. Если же кто-то с плечом 1:30 поставит на депозит 5к сеточника, то советник не сможет правильно работать и открывать усредняющие ордера. Тоже самое и вручную. Я не советую вообще никому усредняться сеткой с мартингейлом. Но это не отменяет тот факт, что с малым плечом можно вообще забыть про такой метод торговли.
Я надеюсь, что моя мысль понятна, впрочем можно со мной и не соглашаться, я с этого года вообще очень спокойный и не поведусь на вовлечение в бессмысленные споры 🙂
Ну если брать депозиты в лям и выше, то начиная с лота 0.01 можно торговать сетку с мартином.
Но так как большинство депозитов много меньше выйдет ситуация когда на втором, третьем колене просто будет недостаточно средств, чтобы открылся следующий ордер. Алгоритм будет нарушен.
Многие советники рекомендуют на 0.01 лот депо 2-5к. И это при плече 1:500. Если же кто-то с плечом 1:30 поставит на депозит 5к сеточника, то советник не сможет правильно работать и открывать усредняющие ордера. Тоже самое и вручную. Я не советую вообще никому усредняться сеткой с мартингейлом. Но это не отменяет тот факт, что с малым плечом можно вообще забыть про такой метод торговли.
Я надеюсь, что моя мысль понятна, впрочем можно со мной и не соглашаться, я с этого года вообще очень спокойный и не поведусь на вовлечение в бессмысленные споры 🙂
Он спрашивал не о стратегии торговли
Ну это развернутый ответ,очень понятный .
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