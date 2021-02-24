Где следить за криптоновостями?

Новый комментарий
 
Как вы остаетесь в курсе криптоновостей? Как получать актуальную информацию, которая дает повод к действию - покупать, продавать, выжидать чего то и т.д. Пробовал следить в телеграмме за новостями от крупных сообществ, но там инфа какая-то несобранная что ли, теряешься в большом потоке информации. Или это все на опыте познается и потом начинаешь адекватно реагировать и понимать какая инфа важна, а какая нет? Просто новичку в криптовалюте с чего лучше начинать??
 
Kolx2013:
Как вы остаетесь в курсе криптоновостей? Как получать актуальную информацию, которая дает повод к действию - покупать, продавать, выжидать чего то и т.д. Пробовал следить в телеграмме за новостями от крупных сообществ, но там инфа какая-то несобранная что ли, теряешься в большом потоке информации. Или это все на опыте познается и потом начинаешь адекватно реагировать и понимать какая инфа важна, а какая нет? Просто новичку в криптовалюте с чего лучше начинать?

Просто введите "криптовалюта" во вкладке "новости" какого-то поисковика. Например: ссылка

 
Kolx2013:
Как вы остаетесь в курсе криптоновостей? Как получать актуальную информацию, которая дает повод к действию - покупать, продавать, выжидать чего то и т.д. Пробовал следить в телеграмме за новостями от крупных сообществ, но там инфа какая-то несобранная что ли, теряешься в большом потоке информации. Или это все на опыте познается и потом начинаешь адекватно реагировать и понимать какая инфа важна, а какая нет? Просто новичку в криптовалюте с чего лучше начинать?

или вы сильно сужаете цели, или следите за всем по верхам.

по верхам любой сайт криптоновостей, их много.

а так, сообщества по специализациям reddit, medium, discord, telegram и т.п.

за всем следить не реально, даже если аггрегировать и фильтровать. какая информация важная вы выбираете сами. алогичность реакции рынка на новости вас будет удивлять постоянно.

торговать новости у вас получится только если вы сидите где-нибудь в дискорде на канале разработчиков проекта и достаточно умело анализируете инфу чтобы угадать новость до ее появления, очень геморно на самом деле.

иногда нежданчики вылетают откуда не ждал, из последнего doge (wallstreetbets) и xrp (ответ на регуляцию SEC)

 
Kolx2013:
Как вы остаетесь в курсе криптоновостей? Как получать актуальную информацию, которая дает повод к действию - покупать, продавать, выжидать чего то и т.д. Пробовал следить в телеграмме за новостями от крупных сообществ, но там инфа какая-то несобранная что ли, теряешься в большом потоке информации. Или это все на опыте познается и потом начинаешь адекватно реагировать и понимать какая инфа важна, а какая нет? Просто новичку в криптовалюте с чего лучше начинать?

на крипте нет новостей и фундамента, на крипте есть только хайп..

 

А как трейдеры следят за реактивными парами, например, GBPJPY...?

Самый простой вариант - по графику...    Цена учитывает ВСЕ!

 

Как ни странно, но с выходом на рынок крипты инстуциональнеых инвесторов США, роль Новостей в торговле криптой несоклько повысилась. Так что зхайп-хайпом, но Новости тоже определяют  величину и его продолжительность.

Как пример последний хайп с Xrp - новость о том что в пятницу управляющая компания подала серьезно обоснованное обжалование в суд, с дискредитации позиции SEC появилась в субботу. Новость вызвала резкий рывок, и после классического 50% отката, хайп продолжился, в Вск новость увидели новые инвесторы - новый рывок, в Пнд пришли на работу управляющие крипто фондов и тоже начали скупать Xrp, в результате в Пнд коин достиг перекупленности, где его и начали сливать.

Так что вопро актуальный, я пока слежу на Investing.com, хотя это и не очень удобно.

Xrp

 
Ну кнопки получать бабло нет. Все равно анализировать, принимать решения, рисковать, полагаться на себя - придется. А по поводу новостей - телеграм каналы, официальные твиттер аккаунты, коинмаркеткап. На какой бирже торгуешь? 
 
Sergey Lebedev:

Как ни странно, но с выходом на рынок крипты инстуциональнеых инвесторов США, роль Новостей в торговле криптой несоклько повысилась. Так что зхайп-хайпом, но Новости тоже определяют  величину и его продолжительность.

Как пример последний хайп с Xrp - новость о том что в пятницу управляющая компания подала серьезно обоснованное обжалование в суд, с дискредитации позиции SEC появилась в субботу. Новость вызвала резкий рывок, и после классического 50% отката, хайп продолжился, в Вск новость увидели новые инвесторы - новый рывок, в Пнд пришли на работу управляющие крипто фондов и тоже начали скупать Xrp, в результате в Пнд коин достиг перекупленности, где его и начали сливать.

Так что вопро актуальный, я пока слежу на Investing.com, хотя это и не очень удобно.


там новость была что пампить будут.

собрали туеву хучу толпы за пару дней(прошли конкретно по аудитории) на телеграмм и ютьюм каналах и в прямом эфире раздели )) наполовину ))

после сказали: "держитесь там!"

сегодня вроде немного отрастает рипли

а если по теме: купи и держи, профита больше будет чем от шевелений.

 
 На какой бирже торгуешь? 

Бинанс.

а если по теме: купи и держи, профита больше будет чем от шевелений.

это тоже вариант, знать бы только когда закупиться. 

Вернее у меня 2 разных счета есть, на одном купил и держу, но там сейчас мизер. На вторую часть пытаюсь торговать.

 
Kolx2013:

Бинанс.


Ну вот для Бинанса есть боты, мониторинги. Можешь юзать, часто полезно.

Если Binance, Bitmex, Bitfinex, Huobi, то цены, объемы торгов, прочие вспомогательные данные можешь брать на https://cryptochan.net/ сервисе. Там же и новости есть, и боты в телеге, все в одном месте, чтоб далеко не ходить.

Cryptochan
Cryptochan
  • cryptochan.net
Криптовалюты, курсы, новости, инструменты для трейдеров
 
Можно ссылки на боты?
12
Новый комментарий