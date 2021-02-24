Где следить за криптоновостями?
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Как вы остаетесь в курсе криптоновостей? Как получать актуальную информацию, которая дает повод к действию - покупать, продавать, выжидать чего то и т.д. Пробовал следить в телеграмме за новостями от крупных сообществ, но там инфа какая-то несобранная что ли, теряешься в большом потоке информации. Или это все на опыте познается и потом начинаешь адекватно реагировать и понимать какая инфа важна, а какая нет? Просто новичку в криптовалюте с чего лучше начинать?
Просто введите "криптовалюта" во вкладке "новости" какого-то поисковика. Например: ссылка
Как вы остаетесь в курсе криптоновостей? Как получать актуальную информацию, которая дает повод к действию - покупать, продавать, выжидать чего то и т.д. Пробовал следить в телеграмме за новостями от крупных сообществ, но там инфа какая-то несобранная что ли, теряешься в большом потоке информации. Или это все на опыте познается и потом начинаешь адекватно реагировать и понимать какая инфа важна, а какая нет? Просто новичку в криптовалюте с чего лучше начинать?
или вы сильно сужаете цели, или следите за всем по верхам.
по верхам любой сайт криптоновостей, их много.
а так, сообщества по специализациям reddit, medium, discord, telegram и т.п.
за всем следить не реально, даже если аггрегировать и фильтровать. какая информация важная вы выбираете сами. алогичность реакции рынка на новости вас будет удивлять постоянно.
торговать новости у вас получится только если вы сидите где-нибудь в дискорде на канале разработчиков проекта и достаточно умело анализируете инфу чтобы угадать новость до ее появления, очень геморно на самом деле.
иногда нежданчики вылетают откуда не ждал, из последнего doge (wallstreetbets) и xrp (ответ на регуляцию SEC)
Как вы остаетесь в курсе криптоновостей? Как получать актуальную информацию, которая дает повод к действию - покупать, продавать, выжидать чего то и т.д. Пробовал следить в телеграмме за новостями от крупных сообществ, но там инфа какая-то несобранная что ли, теряешься в большом потоке информации. Или это все на опыте познается и потом начинаешь адекватно реагировать и понимать какая инфа важна, а какая нет? Просто новичку в криптовалюте с чего лучше начинать?
на крипте нет новостей и фундамента, на крипте есть только хайп..
Как ни странно, но с выходом на рынок крипты инстуциональнеых инвесторов США, роль Новостей в торговле криптой несоклько повысилась. Так что зхайп-хайпом, но Новости тоже определяют величину и его продолжительность.
Как пример последний хайп с Xrp - новость о том что в пятницу управляющая компания подала серьезно обоснованное обжалование в суд, с дискредитации позиции SEC появилась в субботу. Новость вызвала резкий рывок, и после классического 50% отката, хайп продолжился, в Вск новость увидели новые инвесторы - новый рывок, в Пнд пришли на работу управляющие крипто фондов и тоже начали скупать Xrp, в результате в Пнд коин достиг перекупленности, где его и начали сливать.
Так что вопро актуальный, я пока слежу на Investing.com, хотя это и не очень удобно.
Как ни странно, но с выходом на рынок крипты инстуциональнеых инвесторов США, роль Новостей в торговле криптой несоклько повысилась. Так что зхайп-хайпом, но Новости тоже определяют величину и его продолжительность.
Как пример последний хайп с Xrp - новость о том что в пятницу управляющая компания подала серьезно обоснованное обжалование в суд, с дискредитации позиции SEC появилась в субботу. Новость вызвала резкий рывок, и после классического 50% отката, хайп продолжился, в Вск новость увидели новые инвесторы - новый рывок, в Пнд пришли на работу управляющие крипто фондов и тоже начали скупать Xrp, в результате в Пнд коин достиг перекупленности, где его и начали сливать.
Так что вопро актуальный, я пока слежу на Investing.com, хотя это и не очень удобно.
там новость была что пампить будут.
собрали туеву хучу толпы за пару дней(прошли конкретно по аудитории) на телеграмм и ютьюм каналах и в прямом эфире раздели )) наполовину ))
после сказали: "держитесь там!"
сегодня вроде немного отрастает рипли
а если по теме: купи и держи, профита больше будет чем от шевелений.
Бинанс.
а если по теме: купи и держи, профита больше будет чем от шевелений.
это тоже вариант, знать бы только когда закупиться.
Вернее у меня 2 разных счета есть, на одном купил и держу, но там сейчас мизер. На вторую часть пытаюсь торговать.
Бинанс.
Ну вот для Бинанса есть боты, мониторинги. Можешь юзать, часто полезно.
Если Binance, Bitmex, Bitfinex, Huobi, то цены, объемы торгов, прочие вспомогательные данные можешь брать на https://cryptochan.net/ сервисе. Там же и новости есть, и боты в телеге, все в одном месте, чтоб далеко не ходить.
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