Robinhood торговля без комиссий - страница 4
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)))) ну, нет - выкуривай таблички без меня.
Я знаю отту да же, откуда я знаю все - читаю документы, в том числе правила и нормативы Робингуда, опубликованные у него на сайте.
Не полоумных же сторонников теории Всемирного заговора мне читать по форумам.
Но вообще схема отличная - продавать акции дешевле, покупать дороже!
Бу-га-га ;)))
Нормативы робингуда ;))
Вот такие как ты, и есть клиенты этих брокеров!
Потому что не хрена не чего не знаешь, и далёк от реальности.
Бу-га-га ;)))
Нормативы робингуда ;))
Вот такие как ты, и есть клиенты этих брокеров!
Потому что не хрена не чего не знаешь, и далёк от реальности.
Та и не говори! Всемирный заговор, схемы, пуки, враги, масоны, Нибиру
Та и не говори! Всемирный заговор, схемы, пуки, враги, масоны, Нибиру
То что заговор среди акул есть, это бесспорно не оспоримый факт.
Ну не смогли бы они существовать без договорняка между собой, а это поверь не такая большая группа лиц.
Но тут договорняки начали проводить трейдеры, и причём открыто в реддит.
Канал кто призывал покупать акцию, имеет подписчиков как я понял 8.4 миллиона трейдеров!
А теперь посчитай теоретически, если каждый участник комьюнити купит акцию на штуку баксов. Считаем.
8400000 * 1000 = 8400000000
Восемь с половиной миллиарда! Вот теоретический потенциал мяса, на какую то штуку баксов.
А можно ведь и не на штуку втариться, а по более. И кто выдержит такие покупки?
Да ни один фонд, даже группа фондов, не выдержат таких покупок. Вот их и наказали.
А тем временем билборд в Нью Йорке.
Это к тому, что типа не кто не кому не чего не втюхивает ;))
А тем временем билборд в Нью Йорке.
Это к тому, что типа не кто не кому не чего не втюхивает ;))
Блин, устал читать вашу синтаксическую безграмотность.
Почитайте на досуге
Блин, устал читать вашу синтаксическую безграмотность.
Почитайте на досуге
Не читай ))
Россию не регят, только с территории США кстати.
это хорошо , кстати
это хорошо , кстати
Да, они наверное смотрели фильм "Брат 2"
То что заговор среди акул есть, это бесспорно не оспоримый факт.
Ну не смогли бы они существовать без договорняка между собой, а это поверь не такая большая группа лиц.
Но тут договорняки начали проводить трейдеры, и причём открыто в реддит.
Канал кто призывал покупать акцию, имеет подписчиков как я понял 8.4 миллиона трейдеров!
А теперь посчитай теоретически, если каждый участник комьюнити купит акцию на штуку баксов. Считаем.
8400000 * 1000 = 8400000000
Восемь с половиной миллиарда! Вот теоретический потенциал мяса, на какую то штуку баксов.
А можно ведь и не на штуку втариться, а по более. И кто выдержит такие покупки?
Да ни один фонд, даже группа фондов, не выдержат таких покупок. Вот их и наказали.
) а, так это все таки не заговор хедж-фондов и не схема покупать и обвалить! Ну, уже поогресс.
Теперь переходим к следующему пункту - хедж-фонды выжили, убытки в основном понесены теми самыми мелкими частными инвесторами.
Блин, устал читать вашу синтаксическую безграмотность.
Почитайте на досуге
Не читай вообще