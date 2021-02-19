Robinhood торговля без комиссий - страница 4

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Dmytryi Nazarchuk:

)))) ну, нет - выкуривай таблички без меня.

Я знаю отту да же, откуда я знаю все - читаю документы, в том числе правила и нормативы Робингуда, опубликованные у него на сайте.

Не полоумных же сторонников теории Всемирного заговора мне читать по форумам.

Но вообще схема отличная - продавать акции дешевле, покупать дороже!

Бу-га-га ;)))
Нормативы робингуда ;))

Вот такие как ты, и есть клиенты этих брокеров!
Потому что не хрена не чего не знаешь, и далёк от реальности.

 
Roman:

Бу-га-га ;)))
Нормативы робингуда ;))

Вот такие как ты, и есть клиенты этих брокеров!
Потому что не хрена не чего не знаешь, и далёк от реальности.

Та и не говори! Всемирный заговор, схемы, пуки, враги, масоны, Нибиру

 
Dmytryi Nazarchuk:

Та и не говори! Всемирный заговор, схемы, пуки, враги, масоны, Нибиру

То что заговор среди акул есть, это бесспорно не оспоримый факт. 
Ну не смогли бы они существовать без договорняка между собой, а это поверь не такая большая группа лиц.
Но тут договорняки начали проводить трейдеры, и причём открыто в реддит.
Канал кто призывал покупать акцию, имеет подписчиков как я понял 8.4 миллиона трейдеров!

tr

А теперь посчитай теоретически, если каждый участник комьюнити купит акцию на штуку баксов. Считаем.
8400000 * 1000 = 8400000000
Восемь с половиной миллиарда! Вот теоретический потенциал мяса, на какую то штуку баксов.
А можно ведь и не на штуку втариться, а по более. И кто выдержит такие покупки?
Да ни один фонд, даже группа фондов, не выдержат таких покупок. Вот их и наказали.

 

А тем временем билборд в Нью Йорке.
Это к тому, что типа не кто не кому не чего не втюхивает ;))

bilb

 
Roman:

А тем временем билборд в Нью Йорке.
Это к тому, что типа не кто не кому не чего не втюхивает ;))

Блин, устал читать вашу синтаксическую безграмотность.

Почитайте на досуге

Как правильно «никто, некто, не кто, ни кто»? Лучший ответ — Русский язык онлайн
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Лучшиый быстрый ответ: Как писать «никто, некто, не кто, ни кто» (слитно или заздельно).
 
Vitaly Muzichenko:

Блин, устал читать вашу синтаксическую безграмотность.

Почитайте на досуге

Не читай ))

 
Valeriy Yastremskiy:

 Россию не регят, только с территории США кстати.

это хорошо , кстати

 
Yuriy Zaytsev:

это хорошо , кстати

Да, они наверное смотрели фильм "Брат 2"

 
Roman:

То что заговор среди акул есть, это бесспорно не оспоримый факт. 
Ну не смогли бы они существовать без договорняка между собой, а это поверь не такая большая группа лиц.
Но тут договорняки начали проводить трейдеры, и причём открыто в реддит.
Канал кто призывал покупать акцию, имеет подписчиков как я понял 8.4 миллиона трейдеров!

А теперь посчитай теоретически, если каждый участник комьюнити купит акцию на штуку баксов. Считаем.
8400000 * 1000 = 8400000000
Восемь с половиной миллиарда! Вот теоретический потенциал мяса, на какую то штуку баксов.
А можно ведь и не на штуку втариться, а по более. И кто выдержит такие покупки?
Да ни один фонд, даже группа фондов, не выдержат таких покупок. Вот их и наказали.

) а, так это все таки не заговор хедж-фондов и не схема покупать и обвалить! Ну, уже поогресс.

Теперь переходим к следующему пункту - хедж-фонды выжили, убытки в основном понесены теми самыми мелкими частными инвесторами. 

 
Vitaly Muzichenko:

Блин, устал читать вашу синтаксическую безграмотность.

Почитайте на досуге

Не читай вообще 

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