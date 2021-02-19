Robinhood торговля без комиссий
Из ветки общего обсуждения видюшка
https://youtu.be/k6BK6HDm8zo
- 2021.01.29
- www.youtube.com
Из ветки общего обсуждения видюшка
https://youtu.be/k6BK6HDm8zo
Весьма интересная информация!
Современные средства коммуникации позволяют мелким клиентам договариваться.
Раньше договаривался только большой бизнес ( банки , хедж фонды ) и они собственно манипулировали рынком.
Неплохо рассказано
получается, это кухня. где сделки выводят напрямую на маркетмейкеров. а не на биржу.
Весьма интересная информация!
Современные средства коммуникации позволяют мелким клиентам договариваться.
Раньше договаривался только большой бизнес ( банки , хедж фонды ) и они собственно манипулировали рынком.
Ага. Посмотрел, что это за реддит, довольно прикольная социалка, чисто амеровская.
Тема робингуда в топе там. И подобные посты, до сих пор ))
Из ветки общего обсуждения видюшка
https://youtu.be/k6BK6HDm8zo
попала кухня робингуд на этой кампании)))
попала кухня робингуд на этой кампании)))
Теперь знаем, ещё одну кухонную схему. Где нет комиссионных. А таких брокеров хватает, где акции предлагают без комиссии за сделку.
Я думал перепродажа сделок, это в далёком прошлом. Но нифига, всё новое - хорошо забытое старое ))
Не надо было шортить, да еще усредняться.
хеджфонды вышли с огромными убытками
Да обычная кухня которая через 3 лиц играет против клиентуры.
- Им нужны абсолютно далекие от рынка клиенты
- Выводили свои сделки всех лузеров на 1-2 крупных игроков
- Когда клиентура немного выиграла сразу же закрыли всю торговлю
Да обычная кухня которая через 3 лиц играет против клиентуры.
- Им нужны абсолютно далекие от рынка клиенты
- Выводили свои сделки всех лузеров на 1-2 крупных игроков
- Когда клиентура немного выиграла сразу же закрыли всю торговлю
вы имеете опыт работы с ними ?
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Неплохо рассказано