Robinhood торговля без комиссий

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Неплохо рассказано


 

Из ветки общего обсуждения видюшка

https://youtu.be/k6BK6HDm8zo

Пользователи Reddit довели "волков с Уолл-стрит" до миллиардных убытков - Россия 24
Пользователи Reddit довели "волков с Уолл-стрит" до миллиардных убытков - Россия 24
  • 2021.01.29
  • www.youtube.com
"Смотрим" - https://smotrim.ru.Подпишитесь на канал Россия24: https://www.youtube.com/c/russia24tv?sub_confirmation=1На финансовых площадках США набирает сил...
 
Roman:

Из ветки общего обсуждения видюшка

https://youtu.be/k6BK6HDm8zo

Весьма интересная информация!

Современные средства коммуникации позволяют мелким клиентам договариваться. 

Раньше договаривался только большой бизнес ( банки , хедж фонды ) и они собственно манипулировали рынком.

 
Yuriy Zaytsev:

Неплохо рассказано


получается, это кухня. где сделки выводят напрямую на маркетмейкеров. а не на биржу.

 
Yuriy Zaytsev:

Весьма интересная информация!

Современные средства коммуникации позволяют мелким клиентам договариваться. 

Раньше договаривался только большой бизнес ( банки , хедж фонды ) и они собственно манипулировали рынком.

Ага. Посмотрел, что это за реддит, довольно прикольная социалка, чисто амеровская.
Тема робингуда в топе там. И подобные посты, до сих пор ))

tv

 
Roman:

Из ветки общего обсуждения видюшка

https://youtu.be/k6BK6HDm8zo

попала кухня робингуд на этой кампании)))

 
Даниил Минин:

попала кухня робингуд на этой кампании)))

Теперь знаем, ещё одну кухонную схему. Где нет комиссионных. А таких брокеров хватает, где акции предлагают без комиссии за сделку.
Я думал перепродажа сделок, это в далёком прошлом. Но нифига, всё новое - хорошо забытое старое ))

 
Не надо было шортить, да еще усредняться.
 
Dmitriy Skub:
Не надо было шортить, да еще усредняться.

хеджфонды вышли с огромными убытками 

 

Да обычная кухня которая через 3 лиц играет против клиентуры.

  • Им нужны абсолютно далекие от рынка клиенты
  • Выводили свои сделки всех лузеров на 1-2 крупных игроков 
  • Когда клиентура немного выиграла сразу же закрыли всю торговлю
 
BillionerClub:

Да обычная кухня которая через 3 лиц играет против клиентуры.

  • Им нужны абсолютно далекие от рынка клиенты
  • Выводили свои сделки всех лузеров на 1-2 крупных игроков 
  • Когда клиентура немного выиграла сразу же закрыли всю торговлю

вы имеете опыт работы с ними ?

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