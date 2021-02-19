Robinhood торговля без комиссий - страница 3

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Dmytryi Nazarchuk:

Я понял - ты принципиально не читаешь то, что комментируешь.

Никакого пампа не получилось - дети решили наказать хедж-фонды, а в итоге хедж-фонды выжили, а дети потеряли свои деньги

Я тоже понял, что ты не понимаешь что такое памп и далёк от реального мира.

pa

Хедж фонды то выжили, потому что зафиксили убытки с привлечением заёмных средств.
А кухно-брокер прикрыл продажи, чтоб мясо окончательно их не разорили. На это и подаются иски в суд. На запрет покупки!
И кто тут потерял деньги? Если все фонды шортили. Кто продавал хлам мясу. На чьих стопах, мясо прокатилось. А?
Это ты не читаешь что тебе объясняют. 

 
Roman:

Я тоже понял, что ты не понимаешь что такое памп и далёк от реального мира.

Хедж фонды то выжили, потому что зафиксили убытки с привлечением заёмных средств.
А кухно-брокер прикрыл продажи, чтоб мясо окончательно их не разорили. На это и подаются иски в суд. На запрет покупки!
И кто тут потерял деньги? Если все фонды шортили. Кто продавал хлам мясу. На чьих стопах, мясо прокатилось. А?
Это ты не читаешь что тебе объясняют. 

Робингуд не кухня - все сделки выводятся на биржу. Кухни запрещены американским законодательством.

Продажи были прикрыты по требованию хедж-фондов через правительство и гос регулятора.

Читай материалы, не выдумывай

 
Dmytryi Nazarchuk:

Робингуд не кухня - все сделки выводятся на биржу. Кухни запрещены американским законодательством.

Продажи были прикрыты по требованию хедж-фондов через правительство и гос регулятора.

Читай материалы, не выдумывай


Выводятся то они выводятся, но как? Зная информацию клиента, легко манипулирется отжатие средств. Чем и занимается робингуд между делом. ))  Привлечением мяса, для акул.
Ты меня смешишь. А требования хедж фондов это что? Хедж фонды побежали на поклон к регулятору? Ай яй яй, у нас пукан горит...?
Видите ли хедж фонды попросили, и остановили продажи? Бред! Это чистой воды закрытие продаж, ввиду того, что горит пукан у кого то. Не в его интересах. 
Просто они не ожидали такого поворота от мяса, и сполна получили по делом.
Читать жёлтую прессу не мой удел, у меня есть голова для этого, чтоб логично и здраво размышлять.

 
Roman:


Выводятся то они выводятся, но как? Зная информацию клиента, легко манипулирется отжатие средств. Да ещё на видимых сделках от брокеров подобным робингудам ))
Ты меня смешишь. А требования хедж фондов это что? Хедж фонды побежали на поклон к регулятору? Ай яй яй, у нас пукан горит...?
Видите ли хедж фонды попросили, и остановили продажи? Бред! Это чистой воды закрытие продаж, ввиду того, что горит пукан у кого то. Не в его интересах. 
Просто они не ожидали такого поворота от мяса, и сполна получили по делом.
Читать жёлтую прессу не мой удел, у меня есть голова для этого, чтоб логично и здраво размышлять.

))))) как выводят на биржу? Прямо выводят на биржу. И как ты будешь "манипулировать отжатие", если котировки в приложении брокера точно равны котировкам Уолл-Стрит? 

Конспирологи мамкины....

 
Dmytryi Nazarchuk:

))))) как выводят на биржу? Прямо выводят на биржу. И как ты будешь "манипулировать отжатие", если котировки в приложении брокера точно равны котировкам Уолл-Стрит? 

Конспирологи мамкины....

Помимо что показывают тебе в приложении, есть пул фондовых ECN.
А так же дарк пулы, где о ценах знают только избранный круг людей. 
Так как брокер только и занимается перепродажей сделок, и привлечением мяса, то сделки уходят в тот ECN, где на этом заработает сам маркетмейкер.
Часть прибыли от заработка ММ с этой заявки клиента, выплачивается брокеру за то, что привёл лоха. Лоху льют в уши покупай ещё, всё без комиссии.
На другой стороне сидят хедж фонды, и на заёмный капитал шортят мясу. Хотите покупать мёртвую бумагу? Да нате не жалко. А почему хотят? потому что брокер раздул пузырь.
Лёгкие деньги!

 
Roman:

Помимо что показывают тебе в приложении, есть пул фондовых ECN.
А так же дарк пулы, где о ценах знают только избранный круг людей. 
Так как брокер только и занимается перепродажей сделок, и привлечением мяса, то сделки уходят в тот ECN, где на этом заработает сам маркетмейкер.
Часть прибыли от заработка ММ с этой заявки клиента, выплачивается брокеру за то, что привёл лоха. Лоху льют в уши покупай ещё, всё без комиссии.
На другой стороне сидят хедж фонды, и на заёмный капитал шортят мясу. Хотите покупать мёртвую бумагу? Да нате не жалко. А почему хотят? потому что брокер раздул пузырь.
Лёгкие деньги!

))) О, как забавно! То есть, ты хочешь сказать, что есть фондовые ECN, цены в которых отличается от биржи Нью-Йорка? Ну, и в чем смысл их существования? То есть, например, акции Теслы в них можно купить дешевле, чем на бирже? И продать на туже биржу дороже? Ну, то есть, быстрая прибыль без риска?

 
Dmytryi Nazarchuk:

))) О, как забавно! То есть, ты хочешь сказать, что есть фондовые ECN, цены в которых отличается от биржи Нью-Йорка?
Ну, и в чем смысл их существования? То есть, например, акции Теслы в них можно купить дешевле, чем на бирже? И продать на туже биржу дороже? Ну, то есть, быстрая прибыль без риска?

Если ты не в курсе, что фондовый рынок америки только и состоит из ECN и дарк пулов, то это для тебя будет открытием ))
Разные ECN или берут комиссию с тейкера, или выплачивают комиссию мейкеру. Вот где комиссия выплачивается, есть вероятность договорняка брокера с ECN.
Брокера не волнует как ММ уже распорядится заявкой клиента, задача брокера привести клиента.
Ну и вот тебе скрины для понимания. Где вот это всё в приложении робингуда? А? То то же. Это всё скрыто от клиента.

ecn1

ecn2

ecn3

 
Roman:

Если ты не в курсе, что фондовый рынок америки только и состоит из ECN и дарк пулов, то это для тебя будет открытием ))
Разные ECN или берут комиссию с тейкера, или выплачивают комиссию мейкеру. Вот где комиссия выплачивается, есть вероятность договорняка брокера с ECN.
Брокера не волнует как ММ уже распорядится заявкой клиента, задача брокера привести клиента.
Ну и вот тебе скрины для понимания. Где вот это всё в приложении робингуда? А? То то же. Это всё скрыто от клиента. 


Ну, с кучей табличек мы далеко пойдём!

Разбираем схему по пальцам. Нам известно, что сделки в Робингуде исполняются по котировкам Нью-Йоркской биржи! Допустим, есть ECN который вошёл в сговор с брокером и брокер запаривается у него за комиссию. Что получается в итоге? А получается то, что ECN продаёт бумаги ДЕШЕВЛЕ, чем он продал бы их на бирже - дешевая цена +комиссия брокеру равны цене на бирже! Ещё раз вопрос - в чем смысл этой схемы для олигофренов?

 
Dmytryi Nazarchuk:

Ну, с кучей табличек мы далеко пойдём!

Разбираем схему по пальцам. Нам известно, что сделки в Робингуде исполняются по котировкам Нью-Йоркской биржи! Допустим, есть ECN который вошёл в сговор с брокером и брокер запаривается у него за комиссию. Что получается в итоге? А получается то, что ECN продаёт бумаги ДЕШЕВЛЕ, чем он продал бы их на бирже! Ещё раз вопрос - в чем смысл этой схемы для олигофренов?

Ну если ты не понимаешь структуру фондовой биржи, то таблички самое то чтоб вкурить.
Откуда тебе известно где вообще исполняются сделки в робингуде? ;))) У него даже стакана с одной ECN нет! Клиенту намерено их не показывают.
Фондовая биржа, это сеть бирж! ECN площадок. Разберись сначала с азами структуры фондовой биржи, и как исполняются сделки, что такое раутинг и т.д.
Когда это всё изучишь, у тебя придёт понимание какие схемы можно строить, если ты по ту стороны игры.

Ещё картинко для понимания структуры

ecn

 
Roman:

Ну если ты не понимаешь структуру фондовой биржи, то таблички самое то чтоб вкурить.
Откуда тебе известно где вообще исполняются сделки в робингуде? ;))) У него даже стакана с одной ECN нет! Клиенту намерено их не показывают.
Фондовая биржа, это сеть бирж! ECN площадок. Разберись сначала с азами структуры фондовой биржи, и как исполняются сделки, что такое раутинг и т.д.
Когда это всё изучишь, у тебя придёт понимание какие схемы можно строить, если ты по ту стороны игры.

)))) ну, нет - выкуривай таблички без меня.

Я знаю отту да же, откуда я знаю все - читаю документы, в том числе правила и нормативы Робингуда, опубликованные у него на сайте.

Не полоумных же сторонников теории Всемирного заговора мне читать по форумам.

Но вообще схема отличная - продавать акции дешевле, покупать дороже!

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