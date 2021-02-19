Robinhood торговля без комиссий - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я понял - ты принципиально не читаешь то, что комментируешь.
Никакого пампа не получилось - дети решили наказать хедж-фонды, а в итоге хедж-фонды выжили, а дети потеряли свои деньги
Я тоже понял, что ты не понимаешь что такое памп и далёк от реального мира.
Хедж фонды то выжили, потому что зафиксили убытки с привлечением заёмных средств.
А кухно-брокер прикрыл продажи, чтоб мясо окончательно их не разорили. На это и подаются иски в суд. На запрет покупки!
И кто тут потерял деньги? Если все фонды шортили. Кто продавал хлам мясу. На чьих стопах, мясо прокатилось. А?
Это ты не читаешь что тебе объясняют.
Я тоже понял, что ты не понимаешь что такое памп и далёк от реального мира.
Хедж фонды то выжили, потому что зафиксили убытки с привлечением заёмных средств.
А кухно-брокер прикрыл продажи, чтоб мясо окончательно их не разорили. На это и подаются иски в суд. На запрет покупки!
И кто тут потерял деньги? Если все фонды шортили. Кто продавал хлам мясу. На чьих стопах, мясо прокатилось. А?
Это ты не читаешь что тебе объясняют.
Робингуд не кухня - все сделки выводятся на биржу. Кухни запрещены американским законодательством.
Продажи были прикрыты по требованию хедж-фондов через правительство и гос регулятора.
Читай материалы, не выдумывай
Робингуд не кухня - все сделки выводятся на биржу. Кухни запрещены американским законодательством.
Продажи были прикрыты по требованию хедж-фондов через правительство и гос регулятора.
Читай материалы, не выдумывай
Выводятся то они выводятся, но как? Зная информацию клиента, легко манипулирется отжатие средств. Чем и занимается робингуд между делом. )) Привлечением мяса, для акул.
Ты меня смешишь. А требования хедж фондов это что? Хедж фонды побежали на поклон к регулятору? Ай яй яй, у нас пукан горит...?
Видите ли хедж фонды попросили, и остановили продажи? Бред! Это чистой воды закрытие продаж, ввиду того, что горит пукан у кого то. Не в его интересах.
Просто они не ожидали такого поворота от мяса, и сполна получили по делом.
Читать жёлтую прессу не мой удел, у меня есть голова для этого, чтоб логично и здраво размышлять.
Выводятся то они выводятся, но как? Зная информацию клиента, легко манипулирется отжатие средств. Да ещё на видимых сделках от брокеров подобным робингудам ))
Ты меня смешишь. А требования хедж фондов это что? Хедж фонды побежали на поклон к регулятору? Ай яй яй, у нас пукан горит...?
Видите ли хедж фонды попросили, и остановили продажи? Бред! Это чистой воды закрытие продаж, ввиду того, что горит пукан у кого то. Не в его интересах.
Просто они не ожидали такого поворота от мяса, и сполна получили по делом.
Читать жёлтую прессу не мой удел, у меня есть голова для этого, чтоб логично и здраво размышлять.
))))) как выводят на биржу? Прямо выводят на биржу. И как ты будешь "манипулировать отжатие", если котировки в приложении брокера точно равны котировкам Уолл-Стрит?
Конспирологи мамкины....
))))) как выводят на биржу? Прямо выводят на биржу. И как ты будешь "манипулировать отжатие", если котировки в приложении брокера точно равны котировкам Уолл-Стрит?
Конспирологи мамкины....
Помимо что показывают тебе в приложении, есть пул фондовых ECN.
А так же дарк пулы, где о ценах знают только избранный круг людей.
Так как брокер только и занимается перепродажей сделок, и привлечением мяса, то сделки уходят в тот ECN, где на этом заработает сам маркетмейкер.
Часть прибыли от заработка ММ с этой заявки клиента, выплачивается брокеру за то, что привёл лоха. Лоху льют в уши покупай ещё, всё без комиссии.
На другой стороне сидят хедж фонды, и на заёмный капитал шортят мясу. Хотите покупать мёртвую бумагу? Да нате не жалко. А почему хотят? потому что брокер раздул пузырь.
Лёгкие деньги!
Помимо что показывают тебе в приложении, есть пул фондовых ECN.
А так же дарк пулы, где о ценах знают только избранный круг людей.
Так как брокер только и занимается перепродажей сделок, и привлечением мяса, то сделки уходят в тот ECN, где на этом заработает сам маркетмейкер.
Часть прибыли от заработка ММ с этой заявки клиента, выплачивается брокеру за то, что привёл лоха. Лоху льют в уши покупай ещё, всё без комиссии.
На другой стороне сидят хедж фонды, и на заёмный капитал шортят мясу. Хотите покупать мёртвую бумагу? Да нате не жалко. А почему хотят? потому что брокер раздул пузырь.
Лёгкие деньги!
))) О, как забавно! То есть, ты хочешь сказать, что есть фондовые ECN, цены в которых отличается от биржи Нью-Йорка? Ну, и в чем смысл их существования? То есть, например, акции Теслы в них можно купить дешевле, чем на бирже? И продать на туже биржу дороже? Ну, то есть, быстрая прибыль без риска?
))) О, как забавно! То есть, ты хочешь сказать, что есть фондовые ECN, цены в которых отличается от биржи Нью-Йорка?
Ну, и в чем смысл их существования? То есть, например, акции Теслы в них можно купить дешевле, чем на бирже? И продать на туже биржу дороже? Ну, то есть, быстрая прибыль без риска?
Если ты не в курсе, что фондовый рынок америки только и состоит из ECN и дарк пулов, то это для тебя будет открытием ))
Разные ECN или берут комиссию с тейкера, или выплачивают комиссию мейкеру. Вот где комиссия выплачивается, есть вероятность договорняка брокера с ECN.
Брокера не волнует как ММ уже распорядится заявкой клиента, задача брокера привести клиента.
Ну и вот тебе скрины для понимания. Где вот это всё в приложении робингуда? А? То то же. Это всё скрыто от клиента.
Если ты не в курсе, что фондовый рынок америки только и состоит из ECN и дарк пулов, то это для тебя будет открытием ))
Разные ECN или берут комиссию с тейкера, или выплачивают комиссию мейкеру. Вот где комиссия выплачивается, есть вероятность договорняка брокера с ECN.
Брокера не волнует как ММ уже распорядится заявкой клиента, задача брокера привести клиента.
Ну и вот тебе скрины для понимания. Где вот это всё в приложении робингуда? А? То то же. Это всё скрыто от клиента.
Ну, с кучей табличек мы далеко пойдём!
Разбираем схему по пальцам. Нам известно, что сделки в Робингуде исполняются по котировкам Нью-Йоркской биржи! Допустим, есть ECN который вошёл в сговор с брокером и брокер запаривается у него за комиссию. Что получается в итоге? А получается то, что ECN продаёт бумаги ДЕШЕВЛЕ, чем он продал бы их на бирже - дешевая цена +комиссия брокеру равны цене на бирже! Ещё раз вопрос - в чем смысл этой схемы для олигофренов?
Ну, с кучей табличек мы далеко пойдём!
Разбираем схему по пальцам. Нам известно, что сделки в Робингуде исполняются по котировкам Нью-Йоркской биржи! Допустим, есть ECN который вошёл в сговор с брокером и брокер запаривается у него за комиссию. Что получается в итоге? А получается то, что ECN продаёт бумаги ДЕШЕВЛЕ, чем он продал бы их на бирже! Ещё раз вопрос - в чем смысл этой схемы для олигофренов?
Ну если ты не понимаешь структуру фондовой биржи, то таблички самое то чтоб вкурить.
Откуда тебе известно где вообще исполняются сделки в робингуде? ;))) У него даже стакана с одной ECN нет! Клиенту намерено их не показывают.
Фондовая биржа, это сеть бирж! ECN площадок. Разберись сначала с азами структуры фондовой биржи, и как исполняются сделки, что такое раутинг и т.д.
Когда это всё изучишь, у тебя придёт понимание какие схемы можно строить, если ты по ту стороны игры.
Ещё картинко для понимания структуры
Ну если ты не понимаешь структуру фондовой биржи, то таблички самое то чтоб вкурить.
Откуда тебе известно где вообще исполняются сделки в робингуде? ;))) У него даже стакана с одной ECN нет! Клиенту намерено их не показывают.
Фондовая биржа, это сеть бирж! ECN площадок. Разберись сначала с азами структуры фондовой биржи, и как исполняются сделки, что такое раутинг и т.д.
Когда это всё изучишь, у тебя придёт понимание какие схемы можно строить, если ты по ту стороны игры.
)))) ну, нет - выкуривай таблички без меня.
Я знаю отту да же, откуда я знаю все - читаю документы, в том числе правила и нормативы Робингуда, опубликованные у него на сайте.
Не полоумных же сторонников теории Всемирного заговора мне читать по форумам.
Но вообще схема отличная - продавать акции дешевле, покупать дороже!