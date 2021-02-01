А что не нравится то??? - страница 3
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Спасибо, посмотрю.
Пока там читал родился еще 1 вопрос. Если не трудно ответьте пожалуйста.
Попробую сформулировать.
Для примера. Есть сигнал с 1000 едениц денег.
Трейдер совершает сделки лотом к примеру 0,1.
За месяц он сделал прибыль более чем на 50%.
Он выпадает из рейтинга. Это я в курсе.
Торгует дальше (новый месяц) и он опять в рейтинге. Это понятно.
После 2000 едениц на счете он решает увеличить лотность до 0,2. И начало месяца к примеру.
И к концу месяца он наторговал 800 едениц денег. Какой прирост у него будет к счету?
80 % если считать от 1000 или 40% если считать от 2000?
Пока там читал родился еще 1 вопрос. Если не трудно ответьте пожалуйста.
Попробую сформулировать.
Для примера. Есть сигнал с 1000 едениц денег.
Трейдер совершает сделки лотом к примеру 0,1.
За месяц он сделал прибыль более чем на 50%.
Он выпадает из рейтинга. Это я в курсе.
Торгует дальше (новый месяц) и он опять в рейтинге. Это понятно.
После 2000 едениц на счете он решает увеличить лотность до 0,2. И начало месяца к примеру.
И к концу месяца он наторговал 800 едениц денег. Какой прирост у него будет к счету?
80 % если считать от 1000 или 40% если считать от 2000?
Пока там читал родился еще 1 вопрос. Если не трудно ответьте пожалуйста....
Игнор цифры месячного наступает не в не 50% (там не выпадение из рейтинга, а пока просто игнор месячного прироста - то есть, цифра не считается, и обозначена серым цветом на странице сигнала в приростах). Выпадение из рейтинга может идти как следствие, а может и нет. Там .. говорят, что 60% ... потом кто-то на форуме отмечал, что 80% ... это может быть плавающая величина (точно не известно).
Есть ветка FAQ по сервису Сигналы, и там два примера:
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Тут лучше (для рейтинга) смотреть на предупреждения на странице сигнала слева (которые проставляет робот-автомат).
И нужно еще учесть, что некоторая статистика в сигналах обновляется не в реальном времени (какая-то в полночь, и так далее).
А предупреждения робота-автомата могут влиять на рейтинг, и потом он может на время снять сигнал с подписки, и так далее.
То есть, необходимо, по возможности исправлять предупреждения, и тогда ситуация (в следующем месяце) может улучшиться.
то есть прирост в месяц на 50-70%% это ай-ай и шильдик перестаёт зеленеть??
значит всё что зелёным надо отсеивать :-)
внутредневная меньше 10-15 в неделю это фиаско и повод пересматривать собственную торговлю. Продавать такое уже заведомый обман
Риски минимальны. Прибыль не завышена. Активность торговая есть.
А надежность ниже плинтуса. Маразм просто....
Вы каждому через две недели знакомства готовы в управление доверить средства?
Вы каждому через две недели знакомства готовы в управление доверить средства?
А как же понятие "любовь с первого взгляда" ?. Шучу.
Я вас понял.
Риски минимальны. Прибыль не завышена. Активность торговая есть.
А надежность ниже плинтуса. Маразм просто....
Просадка по средствам говорит о риске потери денег, просадка и матоожидание пропорциональны объёму, чем больше лот тем выше эти показатели.
Просадка более 5% не есть хорошо, что то не так со входом, ТС надо подкрутить )
Просадка по средствам говорит о риске потери денег, просадка и матоожидание пропорциональны объёму, чем больше лот тем выше эти показатели.
Просадка более 5% не есть хорошо, что то не так со входом, ТС надо подкрутить )
Надо увеличить баланс. Там и просадка будет меньше при условии, что лот не изменится.
Надо увеличить баланс. Там и просадка будет меньше при условии, что лот не изменится.
... либо уменьшить лотность