А что не нравится то??? - страница 3

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Aleksandr Yakovlev:

Спасибо, посмотрю.

Пока там читал родился еще 1 вопрос. Если не трудно ответьте пожалуйста.

Попробую сформулировать.

Для примера. Есть сигнал с 1000 едениц денег.

Трейдер совершает сделки лотом к примеру 0,1.

За месяц он сделал прибыль более чем на 50%.

Он выпадает из рейтинга. Это я в курсе.

Торгует дальше (новый месяц) и он опять в рейтинге. Это понятно.

После 2000 едениц на счете он решает увеличить лотность до 0,2. И начало месяца к примеру.

И к концу месяца он наторговал 800 едениц денег. Какой прирост у него будет к счету? 

80 % если считать от 1000 или 40% если считать от 2000?

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Пока там читал родился еще 1 вопрос. Если не трудно ответьте пожалуйста.

Попробую сформулировать.

Для примера. Есть сигнал с 1000 едениц денег.

Трейдер совершает сделки лотом к примеру 0,1.

За месяц он сделал прибыль более чем на 50%.

Он выпадает из рейтинга. Это я в курсе.

Торгует дальше (новый месяц) и он опять в рейтинге. Это понятно.

После 2000 едениц на счете он решает увеличить лотность до 0,2. И начало месяца к примеру.

И к концу месяца он наторговал 800 едениц денег. Какой прирост у него будет к счету? 

80 % если считать от 1000 или 40% если считать от 2000?

Торгуй для себя, а не для рейтинга
 
Aleksandr Yakovlev:

Пока там читал родился еще 1 вопрос. Если не трудно ответьте пожалуйста.

...

Игнор цифры месячного наступает не в не 50% (там не выпадение из рейтинга, а пока просто игнор месячного прироста - то есть, цифра не считается, и обозначена серым цветом на странице сигнала в приростах). Выпадение из рейтинга может идти как следствие, а может и нет. Там .. говорят, что 60% ... потом кто-то на форуме отмечал, что 80% ... это может быть плавающая величина (точно не известно).

Есть ветка FAQ по сервису Сигналы, и там два примера:

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Тут лучше (для рейтинга) смотреть на предупреждения на странице сигнала слева (которые проставляет робот-автомат).
И нужно еще учесть, что некоторая статистика в сигналах обновляется не в реальном времени (какая-то в полночь, и так далее).
А предупреждения робота-автомата могут влиять на рейтинг, и потом он может на время снять сигнал с подписки, и так далее.
То есть, необходимо, по возможности исправлять предупреждения, и тогда ситуация (в следующем месяце) может улучшиться.

FAQ по сервису Сигналы
FAQ по сервису Сигналы
  • 2013.02.11
  • www.mql5.com
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то есть прирост в месяц на 50-70%% это ай-ай и шильдик перестаёт зеленеть??

значит всё что зелёным надо отсеивать :-)

внутредневная меньше 10-15 в неделю это фиаско и повод пересматривать собственную торговлю. Продавать такое уже заведомый обман

 
Aleksandr Yakovlev:

Риски минимальны. Прибыль не завышена. Активность торговая есть.

А надежность ниже плинтуса.  Маразм просто....


Вы каждому через две недели знакомства готовы в управление доверить средства?

 
Alexandr Bryzgalov:

Вы каждому через две недели знакомства готовы в управление доверить средства?

А как же понятие "любовь с первого взгляда" ?. Шучу. 

Я вас понял.

 
Aleksandr Yakovlev:

Риски минимальны. Прибыль не завышена. Активность торговая есть.

А надежность ниже плинтуса.  Маразм просто....

Просадка по средствам говорит о риске потери денег, просадка и матоожидание пропорциональны объёму, чем больше лот тем выше эти показатели.

Просадка более 5% не есть хорошо, что то не так со входом, ТС надо подкрутить )

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Да все нравится, только ни фига не видно!))
 
VVT:

Просадка по средствам говорит о риске потери денег, просадка и матоожидание пропорциональны объёму, чем больше лот тем выше эти показатели.

Просадка более 5% не есть хорошо, что то не так со входом, ТС надо подкрутить )


Надо увеличить баланс. Там и просадка будет меньше при условии, что лот не изменится.

 
Aleksandr Yakovlev:

Надо увеличить баланс. Там и просадка будет меньше при условии, что лот не изменится.

... либо уменьшить лотность

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