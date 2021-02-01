А что не нравится то??? - страница 2

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Стандартная ситуация.
Вот машинный перевод с англ -

Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий

Не могу быть скопирован

Елени Анна Брану , 2018.12.09 09:44

Новые и без рейтинга сигналы не являются общедоступными в базе данных сигналов MQL5 или на вкладке сигналов MT4 или в поиске. Надо подождать.



Но у вас сигнал хоть и новый, но уже публичный, то есть его можно найти не только в Метатрейдере на вкладке Сигналы (что обычное дело для новых сигналов), а даже тут https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page1  по поиску (я, например, его сразу нашел).

Единственное - это рейтинг (формула рейтинга не разглашается), и тут нашел пост (я думаю, что вы это тоже знаете):

Торговые сигналы MetaTrader 4: MetaTrader 4
Торговые сигналы MetaTrader 4: MetaTrader 4
  • www.mql5.com
Торговые сигналы для MetaTrader 4 с автоматическим исполнением на вашем счете
 
Aleksandr Yakovlev:

Не будем говорить про меня. просто в общем.

Отношение прибыли ТАМ вроде норм. Хотя... Может вы и правы.

Но опять же. Если взять самую плохую сделку и самую хорошую

то там соотношение более чем 1 к 3.

Графики MFE и МАЕ

 
Sergey Golubev:

Стандартная ситуация.
Вот машинный перевод с англ -

Но у вас сигнал хоть и новый, но уже публичный, то есть его можно найти не только в Метатрейдере на вкладке Сигналы (что обычное дело для новых сигналов), а даже тут https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page1  по поиску (я, например, его сразу нашел).

Единственное - это рейтинг (формула рейтинга не разглашается), и тут нашел пост (я думаю, что вы это тоже знаете):


Хорошо, понятно. Спасибо что ответили. Тогда последний вопрос.

При хорошей торговле, сколько надо времени, чтобы шкала стала зеленой вся или практически вся?

 
Vladimir Baskakov:
Пиар наше все, главное ненавязчиво

Тут, кстати, не очень-то и много потенциальных подписчиков. Наверное... Тусовка не подписочная на форуме, как мне кажется... Хотя никаких данных у меня на этот счет нет

 
Aliaksandr Hryshyn:

Графики MFE и МАЕ


вот.

 
Yevhenii Levchenko:

Тут, кстати, не очень-то и много потенциальных подписчиков. Наверное... Тусовка не подписочная на форуме, как мне кажется... Хотя никаких данных у меня на этот счет нет

Тут каждый со своей ТС сидит и сигналит. 

 
Aleksandr Yakovlev:


При хорошей торговле, сколько надо времени, чтобы шкала стала зеленой вся или практически вся?

Вот топчики по подписчикам мт5 и мт4 разделов:


Сообразил?

 
Aleksandr Yakovlev:

Хорошо, понятно. Спасибо что ответили. Тогда последний вопрос.

При хорошей торговле, сколько надо времени, чтобы шкала стала зеленой вся или практически вся?

Это я не знаю.
В англ части форума есть ветка, где пользователи пытались разобрать некоторые моменты параметра Надежность. Ветка эта - Signals - Reliability.  (англ язык).

А про параметр Надежность - см первый пост в этой ветке Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 (на русском, и там даже общая формула есть в первом посте).
 
Sergey Golubev:
Это я не знаю.
В англ части форума есть ветка, где пользователи пытались разобрать некоторые моменты параметра Надежность. Ветка эта - Signals - Reliability.  (англ язык).

А про параметр Надежность - см первый пост в этой ветке Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 (на русском, и там даже общая формула есть в первом посте).

Спасибо, посмотрю.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Хорошо, понятно. Спасибо что ответили. Тогда последний вопрос.

При хорошей торговле, сколько надо времени, чтобы шкала стала зеленой вся или практически вся?

Таких тем было полно, просто надо воспользоваться поиском. Хотя кому я это говорю
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