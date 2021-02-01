А что не нравится то??? - страница 2
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Стандартная ситуация.
Вот машинный перевод с англ -
Форум по торговле, автоматизированным торговым системам и тестированию торговых стратегий
Не могу быть скопирован
Елени Анна Брану , 2018.12.09 09:44
Новые и без рейтинга сигналы не являются общедоступными в базе данных сигналов MQL5 или на вкладке сигналов MT4 или в поиске. Надо подождать.
Но у вас сигнал хоть и новый, но уже публичный, то есть его можно найти не только в Метатрейдере на вкладке Сигналы (что обычное дело для новых сигналов), а даже тут https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page1 по поиску (я, например, его сразу нашел).
Единственное - это рейтинг (формула рейтинга не разглашается), и тут нашел пост (я думаю, что вы это тоже знаете):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Пропали проценты доходности на сигнале МТ5
Marsel, 2019.04.03 07:44
Не буду повторяться:
Не будем говорить про меня. просто в общем.
Отношение прибыли ТАМ вроде норм. Хотя... Может вы и правы.
Но опять же. Если взять самую плохую сделку и самую хорошую
то там соотношение более чем 1 к 3.
Графики MFE и МАЕ
Стандартная ситуация.
Вот машинный перевод с англ -
Но у вас сигнал хоть и новый, но уже публичный, то есть его можно найти не только в Метатрейдере на вкладке Сигналы (что обычное дело для новых сигналов), а даже тут https://www.mql5.com/ru/signals/mt4/page1 по поиску (я, например, его сразу нашел).
Единственное - это рейтинг (формула рейтинга не разглашается), и тут нашел пост (я думаю, что вы это тоже знаете):
Хорошо, понятно. Спасибо что ответили. Тогда последний вопрос.
При хорошей торговле, сколько надо времени, чтобы шкала стала зеленой вся или практически вся?
Пиар наше все, главное ненавязчиво
Тут, кстати, не очень-то и много потенциальных подписчиков. Наверное... Тусовка не подписочная на форуме, как мне кажется... Хотя никаких данных у меня на этот счет нет
Графики MFE и МАЕ
вот.
Тут, кстати, не очень-то и много потенциальных подписчиков. Наверное... Тусовка не подписочная на форуме, как мне кажется... Хотя никаких данных у меня на этот счет нет
Тут каждый со своей ТС сидит и сигналит.
При хорошей торговле, сколько надо времени, чтобы шкала стала зеленой вся или практически вся?
Вот топчики по подписчикам мт5 и мт4 разделов:
Сообразил?
Хорошо, понятно. Спасибо что ответили. Тогда последний вопрос.
При хорошей торговле, сколько надо времени, чтобы шкала стала зеленой вся или практически вся?
В англ части форума есть ветка, где пользователи пытались разобрать некоторые моменты параметра Надежность. Ветка эта - Signals - Reliability. (англ язык).
А про параметр Надежность - см первый пост в этой ветке Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 (на русском, и там даже общая формула есть в первом посте).
Это я не знаю.
В англ части форума есть ветка, где пользователи пытались разобрать некоторые моменты параметра Надежность. Ветка эта - Signals - Reliability. (англ язык).
А про параметр Надежность - см первый пост в этой ветке Обновленные торговые сигналы для MetaTrader 5 (на русском, и там даже общая формула есть в первом посте).
Спасибо, посмотрю.
Хорошо, понятно. Спасибо что ответили. Тогда последний вопрос.
При хорошей торговле, сколько надо времени, чтобы шкала стала зеленой вся или практически вся?