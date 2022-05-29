Какие линейные каналы вы считаете полезными для технического анализа? - страница 5

Каждый канал хорош на своем месте.

То есть в первую очередь должна быть система. А уже под систему канал.

Возьмем вилы Эндрюса. При правильной их привязке уровни (разные линии) в вилах работают как часы:

И так далее. Любой канал хорош к месту. А просто опрос ... любой опрос показывает среднюю температуру по больнице...

 

Если я строю канал, то использую "Равноудалённый канал". Могу сказать про канал "Линейной регрессии". Он строится по методу наименьших квадратов. Я пытался использовать МНК в своих индикаторах, но такие индикаторы оказывались молоэффективными, или вообще вводили в заблуждение. Поэтому и каналу "Линейной регрессии" я отношусь с предубеждением и никогда не использую. А вот "Равноудалённый канал" считаю полезным инструментом.

 

Канал линейной регрессии постоянно перерисовывается, поэтому торговать на пробой/отбой придётся так же, постоянно двигая ордера и стопы. Это страшно неудобно. Очень нравится система наклонных каналов Баришпольца, но она работает только на 6-часовом графике.

 
IvanIvanov:
Сам не пользуюсь, считаю их значимость такойже как и любого другого индикатора, иногда работает иногда не работает если системно

если индивидуально то для знающего человека очень полезен каждый

очень много замков можно открыть обычной канцелярской скрепкой, но не каждый это сможет


как то вот так


Информация правильная, но поймут не многие.
 
Кстати, регрессия в терминале MT5 рассчитывается по ценам закрытия, а вот канал рисуется по большему значению из цены закрытия/открытия, судя по экспериментам.
 
Rashid Umarov:
  • Равноудаленный канал
    20% (24)
  • Канал стандартных отклонений
    13% (16)
  • Канал регрессии
    18% (22)
  • Вилы Эндрюса (пусть будут и они)
    8% (10)
  • Другой канал - напишу в комментариях
    5% (6)
  • Никакой
    8% (10)
  • Не имею собственного мнения
    5% (6)
  • Хочу просто посмотреть ответ
    21% (25)

Другой канал. -Свои линии параллельные линии регрессии в одноименном канале. Канал регрессии в МТ, кстати, привязан только к закрытию, а надо чтобы была возможность регулировки привязки к Хау, Лау и Опен.  По этой причине его не всегда удобно использовать. Лучше бы с подобными настройками была в объектах только линия регрессии без канала. 

