Какие линейные каналы вы считаете полезными для технического анализа?
Каждый канал хорош на своем месте.
То есть в первую очередь должна быть система. А уже под систему канал.
Возьмем вилы Эндрюса. При правильной их привязке уровни (разные линии) в вилах работают как часы:
И так далее. Любой канал хорош к месту. А просто опрос ... любой опрос показывает среднюю температуру по больнице...
Если я строю канал, то использую "Равноудалённый канал". Могу сказать про канал "Линейной регрессии". Он строится по методу наименьших квадратов. Я пытался использовать МНК в своих индикаторах, но такие индикаторы оказывались молоэффективными, или вообще вводили в заблуждение. Поэтому и каналу "Линейной регрессии" я отношусь с предубеждением и никогда не использую. А вот "Равноудалённый канал" считаю полезным инструментом.
Канал линейной регрессии постоянно перерисовывается, поэтому торговать на пробой/отбой придётся так же, постоянно двигая ордера и стопы. Это страшно неудобно. Очень нравится система наклонных каналов Баришпольца, но она работает только на 6-часовом графике.
Сам не пользуюсь, считаю их значимость такойже как и любого другого индикатора, иногда работает иногда не работает если системно
Другой канал. -Свои линии параллельные линии регрессии в одноименном канале. Канал регрессии в МТ, кстати, привязан только к закрытию, а надо чтобы была возможность регулировки привязки к Хау, Лау и Опен. По этой причине его не всегда удобно использовать. Лучше бы с подобными настройками была в объектах только линия регрессии без канала.