Какие линейные каналы вы считаете полезными для технического анализа? - страница 2
Вряд ли будет сделано. Там и так много всего.
Это тот случай, когда там ничего не прибавится, только изменится (для пользователя, в смысле).
Так
Опрос интересен тем, кто про него не знает.
Rosh, может, имеет смысл опросы от MQ как то прикрутить в библиотеку в терминале?
Пару недель использую Канал стандартных отклонений, использую его как определение точки для открытия позиции по сигналу. Результат не однозначный, но интересный - требуется исследование.
В связи с этим вопрос, как он рассчитывается?
Я так понимаю, что берутся две точки - время, и цена закрытия по этим точкам. Потом составляется числовой ряд с ценами закрытия за выбранный диапазон, а что делать потом?
Есть ли какой либо индикатор, рисующий канал, берущий для начальной точки заданное число N баров?
посмотрите в справке
Спасибо, на форуме четверки нашел упрощенную формулу для расчета, есть куча идей для проверки на истории работы канала. Придется заказывать индикатор, так как найти работу канала во времени в код базе не удалось.
Есть такой индикатор. Но нужен ли он Вам
Нужен, раз ищу. Пока есть идея, есть необходимость в её проверке, а там будет работать хорошо, не будет работать то же хорошо - выкину глупую идею из головы.
Тогда уточните еще раз что и как должно работать
Идей вагон :) Из простого - с начала временного периода (день, неделя) начинаем построение канала - и на каждом новом баре растягиваем канал до конца временного периода. Таким образом получаем визуально значение канала на каждом баре с фиксированной начальной точкой.