Какие линейные каналы вы считаете полезными для технического анализа? - страница 2

Rosh:
Вряд ли будет сделано. Там и так много всего.

Это тот случай, когда там ничего не прибавится, только изменится (для пользователя, в смысле).

Silent:

Опрос интересен тем, кто про него не знает.

Rosh, может, имеет смысл опросы от MQ как то прикрутить в библиотеку в терминале?

+
тенденция у мониторов увеличение диагонали, у меня так можно еще вкладок пять там прикрутить и все будет ровненько
 

Пару недель использую Канал стандартных отклонений, использую его как определение точки для открытия позиции по сигналу. Результат не однозначный, но интересный - требуется исследование.

В связи с этим вопрос, как он рассчитывается?

Я так понимаю, что берутся две точки - время, и цена закрытия по этим точкам. Потом составляется числовой ряд с ценами закрытия за выбранный диапазон, а что делать потом?

Есть ли какой либо индикатор, рисующий канал, берущий для начальной точки заданное число N баров?

посмотрите в справке
 
IvanIvanov:
посмотрите в справке
Спасибо, на форуме четверки нашел упрощенную формулу для расчета, есть куча идей для проверки на истории работы канала. Придется заказывать индикатор, так как найти работу канала во времени в код базе не удалось.
 
-Aleks-:
Спасибо, на форуме четверки нашел упрощенную формулу для расчета, есть куча идей для проверки на истории работы канала. Придется заказывать индикатор, так как найти работу канала во времени в код базе не удалось.
Есть такой индикатор. Но нужен ли он Вам
 
Vinin:
Есть такой индикатор. Но нужен ли он Вам
Нужен, раз ищу. Пока есть идея, есть необходимость в её проверке, а там будет работать хорошо, не будет работать то же хорошо - выкину глупую идею из головы.
 
-Aleks-:
Нужен, раз ищу. Пока есть идея, есть необходимость в её проверке, а там будет работать хорошо, не будет работать то же хорошо - выкину глупую идею из головы.
Тогда уточните еще раз что и как должно работать
 
Vinin:
Тогда уточните еще раз что и как должно работать

Идей вагон :) Из простого - с начала временного периода (день, неделя) начинаем построение канала - и на каждом новом баре растягиваем канал до конца временного периода. Таким образом получаем визуально значение канала на каждом баре с фиксированной начальной точкой.

