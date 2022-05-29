Какие линейные каналы вы считаете полезными для технического анализа? - страница 3

-Aleks-:

Идей вагон :) Из простого - с начала временного периода (день, неделя) начинаем построение канала - и на каждом новом баре растягиваем канал до конца временного периода. Таким образом получаем визуально значение канала на каждом баре с фиксированной начальной точкой.

А более осуществимых нет?
 
Vinin:
А более осуществимых нет?

Это самый простой вариант, который меня интересует, далее идет совмещение канала с зиг-загом, есть ещё построение канала в зависимости от динамики цены относительно МА...

Почему он менее осуществимый?

 
-Aleks-:

Это самый простой вариант, который меня интересует, далее идет совмещение канала с зиг-загом, есть ещё построение канала в зависимости от динамики цены относительно МА...

Почему он менее осуществимый?

На зигзагах делал. Поищу, доведу до ума. Но будет не так скоро.
 
Жалко, что не успел с голосованием. Обожаю Вилы Эндрюса.
 
Vinin:
На зигзагах делал. Поищу, доведу до ума. Но будет не так скоро.
С интересом посмотрю. Вообще в моей идеи ещё хорошо бы использовать для точки отчета для начала построения канала - верхний/нижний уровень полос Боллинджера, а для окончания - начало формирования колена зиг-зака, и луч до нового колена - так получается интересный ориентир.
 
Интерес ещё не угас ;)
 
Не ожидал такого опроса от ROSHa. Некорректный он какой то. ТО ROSH отвергает ночной скальпинг как торговую систему. Типа это ловля рыночного шума и т.п. ТО вдруг такие опросы . Каналы большей частью скальперами используются. Мои советники основаны на канале Дончиана с динамическим периодом. 
dimeon:
Не ожидал такого опроса от ROSHa. Некорректный он какой то. ТО ROSH отвергает ночной скальпинг как торговую систему. Типа это ловля рыночного шума и т.п. ТО вдруг такие опросы . Каналы большей частью скальперами используются. Мои советники основаны на канале Дончиана с динамическим периодом. 
Хорошо бы "полезность" научиться измерять. Что сейчас с ночным скальпингом творится в тестере?
 
zaskok:
Хорошо бы "полезность" научиться измерять. Что сейчас с ночным скальпингом творится в тестере?

Тест за год фикисированным лотом без доливок, усреднений, мартинов и пр. ММ 

EURGBP, Спред 5 пунктов + комиссия 5 долларов за лот на круг.  

dimeon:

Тест за год фикисированным лотом без доливок, усреднений, мартинов и пр. ММ 

EURGBP, Спред 5 пунктов + комиссия 5 долларов за лот на круг.  

Спасибо. Почти ничего не видно по этому рисунку. Могли бы Вы добавить строчку в свой советник и поделиться ссылкой на полученный результат?
