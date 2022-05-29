Какие линейные каналы вы считаете полезными для технического анализа? - страница 3
Идей вагон :) Из простого - с начала временного периода (день, неделя) начинаем построение канала - и на каждом новом баре растягиваем канал до конца временного периода. Таким образом получаем визуально значение канала на каждом баре с фиксированной начальной точкой.
А более осуществимых нет?
Это самый простой вариант, который меня интересует, далее идет совмещение канала с зиг-загом, есть ещё построение канала в зависимости от динамики цены относительно МА...
Почему он менее осуществимый?
На зигзагах делал. Поищу, доведу до ума. Но будет не так скоро.
Не ожидал такого опроса от ROSHa. Некорректный он какой то. ТО ROSH отвергает ночной скальпинг как торговую систему. Типа это ловля рыночного шума и т.п. ТО вдруг такие опросы . Каналы большей частью скальперами используются. Мои советники основаны на канале Дончиана с динамическим периодом.
Хорошо бы "полезность" научиться измерять. Что сейчас с ночным скальпингом творится в тестере?
Тест за год фикисированным лотом без доливок, усреднений, мартинов и пр. ММ
EURGBP, Спред 5 пунктов + комиссия 5 долларов за лот на круг.
Тест за год фикисированным лотом без доливок, усреднений, мартинов и пр. ММ
EURGBP, Спред 5 пунктов + комиссия 5 долларов за лот на круг.