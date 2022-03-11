Советники: EA_ZoomErr_EURGBP
Так значит это грааль?
Прибыль маленькая, а риски 25, 30% от депо, нужно работать над этим.
Доброго времени суток, интересный советник. Настройки по умолчанию для 5 знака ? 1 - 2 сделки в неделю получается, отсюда и прибыли почти нет..
Да для 5 знаков. Думаю случайно попал в стандартный стохастик 5.3.3. Попробую другие фильтры, как советуют momentum или ещё RSI. Думаю что-то получится при хорошей оптимизации нескольких стабильных тактик.
Добрый день Господин Automated-Trading в вашем советнике есть 2 проблемы.
1. Это тиковый скальпер. Таких граалей видели милионы, и работает все изза недостовеной тиковой истории в Тестере, и свеча генерируется.
И треллинг стоп всегда имеет возможность поджать прибыль, на реальном и даже на демо вы такого не получите.
2. Это спред 20 пунктов, может стоило поставить 200 пунктов спред ? Таких тоже много роботов которые дают прибыль на нулевом спреде.
Как итог, ничего нового вы не принесли, в этих 3кб кода. Плюс стоплевелы убьют ваш треллинг и все это не более чем красивая картинка.
Добрый день Господин Automated-Trading в вашем советнике есть 2 проблемы.
1. Это тиковый скальпер. Таких граалей видели милионы, и работает все изза недостовеной тиковой истории в Тестере, и свеча генерируется.
И треллинг стоп всегда имеет возможность поджать прибыль, на реальном и даже на демо вы такого не получите.
2. Это спред 20 пунктов, может стоило поставить 200 пунктов спред ? Таких тоже много роботов которые дают прибыль на нулевом спреде.
Как итог, ничего нового вы не принесли, в этих 3кб кода. Плюс стоплевелы убьют ваш треллинг и все это не более чем красивая картинка.
на шару и уксус сладкий
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для некоторых и не важно его прибыль - а из кода выбрать нужную функцию себе.
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EA_ZoomErr_EURGBP:
Написал исходник для скальпера EURGBP M5 1000$ котировки с Альпари. Проходит тест на 20 годах, с 17 по 21 тест без оптимизации.
Автор: DmrDimtriy