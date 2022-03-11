Советники: EA_ZoomErr_EURGBP

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EA_ZoomErr_EURGBP:

Написал исходник для скальпера EURGBP M5 1000$ котировки с Альпари. Проходит тест на 20 годах, с 17 по 21 тест без оптимизации.

EA_ZoomErr_EURGBP

Автор: DmrDimtriy

 
Так значит это грааль?
 
Evgeny Belyaev:
Так значит это грааль?

Прибыль маленькая, а риски 25, 30% от депо, нужно работать над этим. 

 
На данный момент стратегия простая: после пересечения moving вход в покупку если есть сигнал по  stochastic. Если  есть идеи какие фильтры можно добавить к moving и stochastic, пишите.  
 
DmrDimtriy:
На данный момент стратегия простая: после пересечения moving вход в покупку если есть сигнал по  stochastic. Если  есть идеи какие фильтры можно добавить к moving и stochastic, пишите.  

Ради интереса попробуй Momentum, период 18. Пересечение уровня 100 - смена тенденции.

 
Доброго времени суток, интересный советник. Настройки по умолчанию для 5 знака ? 1 - 2 сделки в неделю получается, отсюда и прибыли почти нет..
 
maramashk:
Доброго времени суток, интересный советник. Настройки по умолчанию для 5 знака ? 1 - 2 сделки в неделю получается, отсюда и прибыли почти нет..

Да для 5 знаков. Думаю случайно попал в стандартный стохастик 5.3.3. Попробую другие фильтры, как советуют momentum или ещё RSI. Думаю что-то получится при хорошей оптимизации нескольких стабильных тактик. 

 
Добрый день. Советник проходит тест за 4 года, но что-то результата этого теста я не увидел. Поэтому давать какие-то рекомендации проблематично. Можете выложить результаты теста? Конечно, ценно здесь то, что без оптимизации, но хотелось бы увидеть, плиз.
 
Виктор:
Добрый день. Советник проходит тест за 4 года, но что-то результата этого теста я не увидел. Поэтому давать какие-то рекомендации проблематично. Можете выложить результаты теста? Конечно, ценно здесь то, что без оптимизации, но хотелось бы увидеть, плиз.


test 

То что выдает у меня в MT

 

Добрый день Господин  Automated-Trading в вашем советнике есть 2 проблемы.


1. Это тиковый скальпер. Таких граалей видели милионы, и работает все изза недостовеной тиковой истории в Тестере, и свеча генерируется.

И треллинг стоп всегда имеет возможность поджать прибыль, на реальном и даже на демо вы такого не получите.


2. Это спред 20 пунктов, может стоило поставить 200 пунктов спред ? Таких тоже много роботов которые дают прибыль на нулевом спреде.

Как итог, ничего нового вы не принесли, в этих 3кб кода. Плюс стоплевелы убьют ваш треллинг и все это не более чем красивая картинка.

Automated-Trading
Automated-Trading
  • 2016.10.07
  • www.mql5.com
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[Удален]  
Konstantin Ignashin:

Добрый день Господин  Automated-Trading в вашем советнике есть 2 проблемы.


1. Это тиковый скальпер. Таких граалей видели милионы, и работает все изза недостовеной тиковой истории в Тестере, и свеча генерируется.

И треллинг стоп всегда имеет возможность поджать прибыль, на реальном и даже на демо вы такого не получите.


2. Это спред 20 пунктов, может стоило поставить 200 пунктов спред ? Таких тоже много роботов которые дают прибыль на нулевом спреде.

Как итог, ничего нового вы не принесли, в этих 3кб кода. Плюс стоплевелы убьют ваш треллинг и все это не более чем красивая картинка.

на шару и уксус сладкий

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для некоторых и не важно его прибыль - а из кода выбрать нужную функцию себе.

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