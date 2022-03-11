Советники: EA_ZoomErr_EURGBP - страница 2
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на шару и уксус сладкий
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для некоторых и не важно его прибыль - а из кода выбрать нужную функцию себе.
Вы конечно правы, берите конечно и используйте.
Ага, тест скальпера с фикс спредом по ценам открытия. Оборжаться можно)
Откровенно - насмешки не очень вдохновляют! (. Спасибо, конечно, за дельные советы. Но можно же по другому выразить свои мысли. Написать например: что лучше использовать то и то для оптимизации и пару сигналов подкинуть и т. д. Что то это совсем не совпадает с тем что у Вас написано в профиле.
Откровенно - насмешки не очень вдохновляют! (. Спасибо, конечно, за дельные советы. Но можно же по другому выразить свои мысли. Написать например: что лучше использовать то и то для оптимизации и пару сигналов подкинуть и т. д. Что то это совсем не совпадает с тем что у Вас написано в профиле.
То есть, это было ненамеренно сделано? Тогда прошу прощения.
Скальпера можно тестировать только по реальным тикам (в которых есть реальный спред). Как это сделать — подскажет поиск.
Откровенно - насмешки не очень вдохновляют! (. Спасибо, конечно, за дельные советы. Но можно же по другому выразить свои мысли. Написать например: что лучше использовать то и то для оптимизации и пару сигналов подкинуть и т. д. Что то это совсем не совпадает с тем что у Вас написано в профиле.
Мало сделок, очень мало при большой выборке. Короче это подгонка.
С настройками по умолчанию при тестировании по тика на Альпари получилась грустная картина. Может есть другие настройки для него?
График в п/ф
То что выдает у меня в MT
Извините, а с графиком теста нет? Чтобы был график надо кликнуть правой мышкой и затем сохранить, дав название файлу.
И валютная пара только одна EURGBP, а на EURUSD будет работать? Я поставил на график, но пока ждем сигнала.
сделки редкие, ведёт себя как типичная мартышка без стопов, при этом прибыль не умеет тянуть тк жёсткий тейк
увы, очередное оно
С настройками по умолчанию при тестировании по тика на Альпари получилась грустная картина. Может есть другие настройки для него?
График в п/ф
Хорошо, что прогнали по тикам, понятно теперь, что этот сигнал не работоспособен.