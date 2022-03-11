Советники: EA_ZoomErr_EURGBP - страница 2

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SanAlex:

на шару и уксус сладкий

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для некоторых и не важно его прибыль - а из кода выбрать нужную функцию себе.

Вы конечно правы, берите конечно и используйте.

 
Ага, тест скальпера с фикс спредом по ценам открытия. Оборжаться можно)
 
Andrey Khatimlianskii:
Ага, тест скальпера с фикс спредом по ценам открытия. Оборжаться можно)

Откровенно - насмешки не очень вдохновляют! (. Спасибо, конечно, за дельные советы. Но можно же по другому выразить свои мысли. Написать например: что лучше использовать то и то для оптимизации и пару сигналов подкинуть и т. д. Что то это совсем не совпадает с тем что у Вас написано в профиле. 

 
DmrDimtriy:

Откровенно - насмешки не очень вдохновляют! (. Спасибо, конечно, за дельные советы. Но можно же по другому выразить свои мысли. Написать например: что лучше использовать то и то для оптимизации и пару сигналов подкинуть и т. д. Что то это совсем не совпадает с тем что у Вас написано в профиле. 

То есть, это было ненамеренно сделано? Тогда прошу прощения.

Скальпера можно тестировать только по реальным тикам (в которых есть реальный спред). Как это сделать — подскажет поиск.

 
DmrDimtriy:

Откровенно - насмешки не очень вдохновляют! (. Спасибо, конечно, за дельные советы. Но можно же по другому выразить свои мысли. Написать например: что лучше использовать то и то для оптимизации и пару сигналов подкинуть и т. д. Что то это совсем не совпадает с тем что у Вас написано в профиле. 

Мало сделок, очень мало при большой выборке. Короче это подгонка.

 

 С настройками по умолчанию при тестировании по тика на Альпари получилась грустная картина. Может есть другие настройки для него?

График в п/ф

Файлы:
TesterGraph.gif  13 kb
 
DmrDimtriy:


 

То что выдает у меня в MT

Извините, а с графиком теста нет? Чтобы был график надо кликнуть правой мышкой и затем сохранить, дав название файлу.

И валютная пара только одна EURGBP, а на EURUSD будет работать? Я поставил на график, но пока ждем сигнала. 

 

сделки редкие, ведёт себя как типичная мартышка без стопов, при этом прибыль не умеет тянуть тк жёсткий тейк

увы, очередное оно мартышка вместо скальпера

 
Игорь Потупчик:

 С настройками по умолчанию при тестировании по тика на Альпари получилась грустная картина. Может есть другие настройки для него?

График в п/ф

Хорошо, что прогнали по тикам, понятно теперь, что этот сигнал не работоспособен.  

 
Тест на EURUSD прошел неплохо - 50% прибыли за 2020 год. На остальных парах как сказано выше - картина печальная.
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