подключение к брокерам Открытие и БКС - страница 4
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Добрый вечер, хочу подписаться на "сигналы" в МТ5. Есть брокер БКС, хочу открыть отдельный счет под это дело и не пойму нужен обычный счет или какой-то специальный? Поставщик сигнала использует валютные пары.
Господа прошу прощения за вопрос, но как собственно пополнить мт5 на открывашке?
Допку оформил в офисе. Мт5 подключил к счету. Счет пополнил. Деньги в терминале не отобразились. Что-то мне не понять, что я делаю не так. И кнопки по типу "пополнить мт5 тут" нет.
Звонил в открывашку, первый уровень поддержки ничего не понял, или не смог сделать, сказали отправят мой вопрос специалисту.
Вот пока что жду звонка от специалиста(а он в лучшем случае позвонит в понедельник), ответьте как пополнить терминал?
Какие пассы рукой надо еще провести, чтобы деньги которые лежат на счете, с подключённым мт5, отобразились еще и в этом самом мт5.
Господа прошу прощения за вопрос, но как собственно пополнить мт5 на открывашке?
Допку оформил в офисе. Мт5 подключил к счету. Счет пополнил. Деньги в терминале не отобразились. Что-то мне не понять, что я делаю не так. И кнопки по типу "пополнить мт5 тут" нет.
Звонил в открывашку, первый уровень поддержки ничего не понял, или не смог сделать, сказали отправят мой вопрос специалисту.
Вот пока что жду звонка от специалиста(а он в лучшем случае позвонит в понедельник), ответьте как пополнить терминал?
Какие пассы рукой надо еще провести, чтобы деньги которые лежат на счете, с подключённым мт5, отобразились еще и в этом самом мт5.
Средства должны быть зачислены на тот счёт который был указан при перечислении.
Затем их надо перевести на счёт мт5
Ещё пояснения нужны?
Господа прошу прощения за вопрос, но как собственно пополнить мт5 на открывашке?
Допку оформил в офисе. Мт5 подключил к счету. Счет пополнил. Деньги в терминале не отобразились. Что-то мне не понять, что я делаю не так. И кнопки по типу "пополнить мт5 тут" нет.
Звонил в открывашку, первый уровень поддержки ничего не понял, или не смог сделать, сказали отправят мой вопрос специалисту.
Вот пока что жду звонка от специалиста(а он в лучшем случае позвонит в понедельник), ответьте как пополнить терминал?
Какие пассы рукой надо еще провести, чтобы деньги которые лежат на счете, с подключённым мт5, отобразились еще и в этом самом мт5.
А на какую площадку деньги зачислены? На фондовую? А MT5 куда подключен, к срочной? Надо на срочную и перевести.
Но тут есть тонкость, если подключить у открывашки единый брокерский счёт (== при удалённом открытии не указать опционы), то MT5 на ФОРТС работать не будет.
Средства должны быть зачислены на тот счёт который был указан при перечислении.
Затем их надо перевести на счёт мт5
Ещё пояснения нужны?
Ну как бы вот.
А в пункте "Перевести между счетами" вообще мт5 не упоминется.
А на какую площадку деньги зачислены? На фондовую? А MT5 куда подключен, к срочной? Надо на срочную и перевести.
Но тут есть тонкость, если подключить у открывашки единый брокерский счёт (== при удалённом открытии не указать опционы), то MT5 на ФОРТС работать не будет.
Вообще я закинул изначально фондю, частично перевел на фортс. И один хрен ничего не отображается.
Терминал на фортсе, но как я выше сказал, от перевода на фортс ничего не изменилось)
Вообще я закинул изначально фондю, частично перевел на фортс. И один хрен ничего не отображается.
Терминал на фортсе, но как я выше сказал, от перевода на фортс ничего не изменилось)
В открывашке обычно быстро деньги приходят. Но в выходные, вроде, переводы не работают.
Деньги на срочной площадке должны быть сразу видны в MT5, подключенном к этой площадке (естественно, после логина).
В открывашке обычно быстро деньги приходят. Но в выходные, вроде, переводы не работают.
Деньги на срочной площадке должны быть сразу видны в MT5, подключенном к этой площадке (естественно, после логина).
Да, понимаете, может конечно я сам дурак, но вот прямо сейчас привязал метатрйдер к фонде, и один фиг, на счете мт5 ничего нет. Ладно допустим, перевод с фонды на фортс затянулся, ну а тут как объяснить? Изначально пополнил счет фонды, и все равно в терминале под фондю, ничего нет.
Да, понимаете, может конечно я сам дурак, но вот прямо сейчас привязал метатрйдер к фонде, и один фиг, на счете мт5 ничего нет. Ладно допустим, перевод с фонды на фортс затянулся, ну а тут как объяснить? Изначально пополнил счет фонды, и все равно в терминале под фондю, ничего нет.
Тут едва ли чем помогу, у меня с ними таких проблем не было.
Видимо, ждать до понедельника и их уже терзать.
Да, понимаете, может конечно я сам дурак, но вот прямо сейчас привязал метатрйдер к фонде, и один фиг, на счете мт5 ничего нет. Ладно допустим, перевод с фонды на фортс затянулся, ну а тут как объяснить? Изначально пополнил счет фонды, и все равно в терминале под фондю, ничего нет.
Зайдите в личный кабинет и посмотрите какие средства и на каком счете, и там будет видно
подключен ли МТ5 к этому счету.