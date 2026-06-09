подключение к брокерам Открытие и БКС - страница 4

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Сергей Буровин #:
Добрый вечер, хочу подписаться на "сигналы" в МТ5. Есть брокер БКС, хочу открыть отдельный счет под это дело и не пойму нужен обычный счет или какой-то специальный? Поставщик сигнала использует валютные пары.


Причем здесь бкс? Ваш.... вы читали вообще фак, мат часть.... прочее....
Лик без: для минимизации задержек исполнения прикопировании, а то и не открытии или не закрытиии по разнвм причинам. Необходимо счет открывать у ТОГО ЖЕ БРОКЕРА, что и у поставщика сигнала. Там мало того что названия символов могут отличаться так еще и прочего гемора до кучи? У брокера бкс, если это премьер, там вообще все по другому, все пары и прочее. Вам нужен бкс форекс, а вообще тот же что у поставщика сигнала.
 

Господа прошу прощения за вопрос, но как собственно пополнить мт5 на открывашке? 
Допку оформил в офисе. Мт5 подключил к счету. Счет пополнил. Деньги в терминале не отобразились. Что-то мне не понять, что я делаю не так. И кнопки по типу "пополнить мт5 тут" нет. 

Звонил в открывашку, первый уровень поддержки ничего не понял, или не смог сделать, сказали отправят мой вопрос специалисту.
Вот пока что жду звонка от специалиста(а он в лучшем случае позвонит в понедельник), ответьте как пополнить терминал? 
Какие пассы рукой надо еще провести, чтобы деньги которые лежат на счете, с подключённым мт5, отобразились еще и в этом самом мт5.

 
Scarick #:

Господа прошу прощения за вопрос, но как собственно пополнить мт5 на открывашке? 
Допку оформил в офисе. Мт5 подключил к счету. Счет пополнил. Деньги в терминале не отобразились. Что-то мне не понять, что я делаю не так. И кнопки по типу "пополнить мт5 тут" нет. 

Звонил в открывашку, первый уровень поддержки ничего не понял, или не смог сделать, сказали отправят мой вопрос специалисту.
Вот пока что жду звонка от специалиста(а он в лучшем случае позвонит в понедельник), ответьте как пополнить терминал? 
Какие пассы рукой надо еще провести, чтобы деньги которые лежат на счете, с подключённым мт5, отобразились еще и в этом самом мт5.

Средства должны быть зачислены на тот счёт который был указан при перечислении.

Затем их надо перевести на счёт мт5

Ещё пояснения нужны?

 
Scarick #:

Господа прошу прощения за вопрос, но как собственно пополнить мт5 на открывашке? 
Допку оформил в офисе. Мт5 подключил к счету. Счет пополнил. Деньги в терминале не отобразились. Что-то мне не понять, что я делаю не так. И кнопки по типу "пополнить мт5 тут" нет. 

Звонил в открывашку, первый уровень поддержки ничего не понял, или не смог сделать, сказали отправят мой вопрос специалисту.
Вот пока что жду звонка от специалиста(а он в лучшем случае позвонит в понедельник), ответьте как пополнить терминал? 
Какие пассы рукой надо еще провести, чтобы деньги которые лежат на счете, с подключённым мт5, отобразились еще и в этом самом мт5.

А на какую площадку деньги зачислены? На фондовую? А MT5 куда подключен, к срочной? Надо на срочную и перевести.

Но тут есть тонкость, если подключить у открывашки единый брокерский счёт (== при удалённом открытии не указать опционы), то MT5 на ФОРТС работать не будет.

 
Alexey Viktorov #:

Средства должны быть зачислены на тот счёт который был указан при перечислении.

Затем их надо перевести на счёт мт5

Ещё пояснения нужны?

Ну как бы вот. 





А в пункте "Перевести между счетами" вообще мт5 не упоминется.


 
JRandomTrader #:

А на какую площадку деньги зачислены? На фондовую? А MT5 куда подключен, к срочной? Надо на срочную и перевести.

Но тут есть тонкость, если подключить у открывашки единый брокерский счёт (== при удалённом открытии не указать опционы), то MT5 на ФОРТС работать не будет.

Вообще я закинул изначально фондю, частично перевел на фортс. И один хрен ничего не отображается.
Терминал на фортсе, но как я выше сказал, от перевода на фортс ничего не изменилось)

 
Scarick #:

Вообще я закинул изначально фондю, частично перевел на фортс. И один хрен ничего не отображается.
Терминал на фортсе, но как я выше сказал, от перевода на фортс ничего не изменилось)

В открывашке обычно быстро деньги приходят. Но в выходные, вроде, переводы не работают.

Деньги на срочной площадке должны быть сразу видны в MT5, подключенном к этой площадке (естественно, после логина).

 
JRandomTrader #:

В открывашке обычно быстро деньги приходят. Но в выходные, вроде, переводы не работают.

Деньги на срочной площадке должны быть сразу видны в MT5, подключенном к этой площадке (естественно, после логина).

Да, понимаете, может конечно я сам дурак, но вот прямо сейчас привязал метатрйдер к фонде, и один фиг, на счете мт5 ничего нет. Ладно допустим, перевод с фонды на фортс затянулся, ну а тут как объяснить? Изначально пополнил счет фонды, и все равно в терминале под фондю, ничего нет.

 
Scarick #:

Да, понимаете, может конечно я сам дурак, но вот прямо сейчас привязал метатрйдер к фонде, и один фиг, на счете мт5 ничего нет. Ладно допустим, перевод с фонды на фортс затянулся, ну а тут как объяснить? Изначально пополнил счет фонды, и все равно в терминале под фондю, ничего нет.

Тут едва ли чем помогу, у меня с ними таких проблем не было.

Видимо, ждать до понедельника и их уже терзать.

 
Scarick #:

Да, понимаете, может конечно я сам дурак, но вот прямо сейчас привязал метатрйдер к фонде, и один фиг, на счете мт5 ничего нет. Ладно допустим, перевод с фонды на фортс затянулся, ну а тут как объяснить? Изначально пополнил счет фонды, и все равно в терминале под фондю, ничего нет.

Зайдите в личный кабинет и посмотрите какие средства и на каком счете, и там будет видно

подключен ли МТ5 к этому счету.

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