подключение к брокерам Открытие и БКС - страница 5

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JRandomTrader #:

Тут едва ли чем помогу, у меня с ними таких проблем не было.

Видимо, ждать до понедельника и их уже терзать.

Спасибо за попытку помочь)

 
prostotrader #:

Зайдите в личный кабинет и посмотрите какие средства и на каком счете, и там будет видно

подключен ли МТ5 к этому счету.

Ну я даже не знаю, где мои деньги могут быть) и к какому счету привязан мт5)
Если я переводил деньги с фонды, явно на фонде у меня были деньги. 
Да и цифирке счетов совпадают)
Но судя по ответам, у меня все там, так что видно придется ждать понедельника, и ответа специалиста)




 
Насколько помню, деньги появляются через один рабочий день. Вы когда распоряжение о переводе подали?
 
Dmitriy Skub #:
Насколько помню, деньги появляются через один рабочий день. Вы когда распоряжение о переводе подали?

Ну вообще, в четверг.
Но даже фиг с ним с переводом.
Я изначально пополнил фондю, а терминал с подключенной фондёй, не показывает наличие денег на счете.
Конечно терминал с фондёй я только вчера подключил... Но как это может влиять на тот факт, что на фонде у меня денюшки лежат больше недели. А значит не должно быть проблем с отображением баланса.

 

как подключить  мт4 к бкс 

 
Finanss Charushin #:

как подключить  мт4 к бкс 

у них только МТ5

https://bcs-forex.ru/platforms/metatrader5/

МТ4 есть в финам

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