подключение к брокерам Открытие и БКС - страница 5
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Тут едва ли чем помогу, у меня с ними таких проблем не было.
Видимо, ждать до понедельника и их уже терзать.
Спасибо за попытку помочь)
Зайдите в личный кабинет и посмотрите какие средства и на каком счете, и там будет видно
подключен ли МТ5 к этому счету.
Ну я даже не знаю, где мои деньги могут быть) и к какому счету привязан мт5)
Если я переводил деньги с фонды, явно на фонде у меня были деньги.
Да и цифирке счетов совпадают)
Но судя по ответам, у меня все там, так что видно придется ждать понедельника, и ответа специалиста)
Насколько помню, деньги появляются через один рабочий день. Вы когда распоряжение о переводе подали?
Ну вообще, в четверг.
Но даже фиг с ним с переводом.
Я изначально пополнил фондю, а терминал с подключенной фондёй, не показывает наличие денег на счете.
Конечно терминал с фондёй я только вчера подключил... Но как это может влиять на тот факт, что на фонде у меня денюшки лежат больше недели. А значит не должно быть проблем с отображением баланса.
как подключить мт4 к бкс
как подключить мт4 к бкс
у них только МТ5
https://bcs-forex.ru/platforms/metatrader5/
МТ4 есть в финам