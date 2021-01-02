СБЕР сливает валюту - страница 2
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Скорее всего нехватка рублей.
Добавлено
А вот у ВТБ рубли есть...
Скорее всего нехватка рублей.
1.5 триллиона напечатали, не знаю, называется ли это "успехом или достижением"
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Отсюда
Как отмечают эксперты, если бы Центробанк не продавал полученную от ФНБ валюту на рынке, то экономический смысл этой операции был бы таким, будто правительство приобрело акции авиакомпании за счет рублевой эмиссии (ЦБ напечатал деньги и отдал их ФНБ в обмен на доллары). Если же Банк России продаст полученную от ФНБ валюту на рынке, то экономический смысл меняется: правительство просто замещает валютные активы в ФНБ акциями «Аэрофлота». Такая операция оказывается монетарно-нейтральной, т. е. не оказывает влияния ни на макропоказатели, ни на денежные агрегаты.
может курс поддерживают для народа на НГ? так вроде всегда было
курс доллара стабильно падает к НГ и рост в сезон отпусков
может курс поддерживают для народа на НГ? так вроде всегда было
курс доллара стабильно падает к НГ и рост в сезон отпусков
Обычно к новому году курс зачастую был на максимумах(в период кризисов). 2008, 2014.
Обычно к новому году курс зачастую был на максимумах(в период кризисов). 2008, 2014.
а до рождества Христова?то, что было до современной истории, а это в данном экономическом случае ближайшие дальше 4-5 лет не стоит рассматривать, хотя эту фразу слышал лет примерно уже наверное 10 назад, от начальника местного валютного отделения, его фраза была про сезон отпусков, многие подумают, что это просто потому, что народ покупает валюту для поездок заграницу, но не так все просто
а до рождества Христова?
Напрасно ёрничаете. 2014-2008=6. 2014+6=2020.
С начала ноября наступила эйфория: выбрали Байдена и много новостей про вакцину.
Евро лезет наверх, нефть поднялась, на золото никто внимания не обращает.
Ну, а S&P500 продолжил надувать и без того гигантский пузырь. Пузырь, который уже должен был лопнуть.
Он скоро, очень скоро лопнет. Пока его продолжают надувать печатным станком, отчего доллар слабеет.
Прикиньте, что произойдёт, когда изначально не всеми замеченная новость обрушит S&P500 с нынешнего уровня 3750 до кошмара (вполне заслуженного) 2000.
1. Все побежали в доллар, который вырастет до небес.
2. Но, долларов слишком много и все дружно побежали в золото. 3000 за унцию - скромный результат.
С начала ноября наступила эйфория: выбрали Байдена и много новостей про вакцину.
это для бабушек. по телевизору рассказывать
в остальное лень вникать читать.
надеюсь сверху вниз у вас и приоритет.
Напрасно ёрничаете. 2014-2008=6. 2014+6=2020.
С начала ноября наступила эйфория: выбрали Байдена и много новостей про вакцину.
Евро лезет наверх, нефть поднялась, на золото никто внимания не обращает.
Ну, а S&P500 продолжил надувать и без того гигантский пузырь. Пузырь, который уже должен был лопнуть.
Он скоро, очень скоро лопнет. Пока его продолжают надувать печатным станком, отчего доллар слабеет.
Прикиньте, что произойдёт, когда изначально не всеми замеченная новость обрушит S&P500 с нынешнего уровня 3750 до кошмара (вполне заслуженного) 2000.
1. Все побежали в доллар, который вырастет до небес.
2. Но, долларов слишком много и все дружно побежали в золото. 3000 за унцию - скромный результат.
а что , что произойдет ? во всем мире закончится питьевая вода ? или воздух настолько станет разряженным что самолеты не смогут летать ?
может во всем мире остановятся все станки по производству обуви ?
Скорее всего нехватка рублей.
С нехваткой согласен. но как то многофакторно по целям. с тяжелыми игроками. аналога в прошлом и среди других государств сходу не видно. По реалу только ориентироваться.
Привет!
Сейчас, в Сбере, можно купить доллары с разницей к бирже в 5 коп. (со счета на счет).
Это нехватка средств (налоги, снятие денег перед Новым годом, закрытие депозитов) или слив в связи с сильным укреплением рубля?
В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс.
Какие мысли по этому поводу?