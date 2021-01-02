СБЕР сливает валюту - страница 3
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а что , что произойдет ? во всем мире закончится питьевая вода ? или воздух настолько станет разряженным что самолеты не смогут летать ?
может во всем мире остановятся все станки по производству обуви ?
Не обязательно произойдёт что-то неожиданное, может не произойти что-то ожидаемое.
Так было в ноябре 1997. Все ожидали, что МВФ продолжит кредитование Кореи и Бразилии, а он не стал этого делать.
Итог: Азиатский кризис. У нас он вылился в падении котировок голубых фишек в 40 раз в период с начала декабря 1997 по апрель 1998. Ну, а в августе 1998 был дефолт. Народ до сих пор считает, что он послужил началом потрясений, хотя началось всё в ноябре 1997. Продолжали тянуть пирамиду ГКО 9 месяцев.
Весь мир лихорадило больше года; нам пришлось туго подольше.
Привет!
Сейчас, в Сбере, можно купить доллары с разницей к бирже в 5 коп. (со счета на счет).
Это нехватка средств (налоги, снятие денег перед Новым годом, закрытие депозитов) или слив в связи с сильным укреплением рубля?
В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс.
Какие мысли по этому поводу?
А, я то думал, чего мне квик от ВТБ постоянно при запуске выдает сообщение, что можно приобретать валюту в размере от 1 USD. И как от него избавиться не знаю каждый раз при запуске появляется.
Видимо накопили много валюты и хотят ее сбагрить населению.
Алексей, то было уже, может одни захотят к этому вернуться, вторые не допустят
Чем (каким способом) не допустят?
Соотношение ВВП к капитализации всех вместе - катастрофическое, а это - индикатор Баффета. Он ещё летом вышел из инвестиционных активов.
Эмиссия доллара - катастрофическая. Чем не допускать будем? Разве, что повоевать с кем как следует...
Чем (каким способом) не допустят?
Соотношение ВВП к капитализации всех вместе - катастрофическое, а это - индикатор Баффета. Он ещё летом вышел из инвестиционных активов.
Эмиссия доллара - катастрофическая. Чем не допускать будем? Разве, что повоевать с кем как следует...
эмиссия ведь не только к р.сегодня они нас вертят на своем, в следующем году кто-то другой разозлится, или им придется им милиторизировть, жаль, что это произойдет не так быстро, как я их победил в redalert
Привет!
Сейчас, в Сбере, можно купить доллары с разницей к бирже в 5 коп. (со счета на счет).
Это нехватка средств (налоги, снятие денег перед Новым годом, закрытие депозитов) или слив в связи с сильным укреплением рубля?
В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс.
Какие мысли по этому поводу?
Не понял идеи. На приведенных скриншотах курсы покупки/продажи в банках как всегда хуже, чем на бирже, то есть спред шире. Покупка клиентом - это продажа банком. Например, в сбере покупка usd обойдется в 73.75, а на бирже - 73.66 (т.е. выгоднее).
Не понял идеи. На приведенных скриншотах курсы покупки/продажи в банках как всегда хуже, чем на бирже, то есть спред шире. Покупка клиентом - это продажа банком. Например, в сбере покупка usd обойдется в 73.75, а на бирже - 73.66 (т.е. выгоднее).
ТС Старый год уже провожать начал)