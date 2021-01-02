СБЕР сливает валюту
Привет!
Сейчас, в Сбере, можно купить доллары с разницей к бирже в 5 коп. (со счета на счет).
Это нехватка средств (налоги, снятие денег перед Новым годом, закрытие депозитов) или слив в связи с сильным укреплением рубля?
В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс.
Какие мысли по этому поводу?
Не укреплением рубля, а со слабостью доллара.
Привет!
Сейчас, в Сбере, можно купить доллары с разницей к бирже в 5 коп. (со счета на счет).
Это нехватка средств (налоги, снятие денег перед Новым годом, закрытие депозитов) или слив в связи с сильным укреплением рубля?
В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс.
Какие мысли по этому поводу?
Не укреплением рубля, а со слабостью доллара.
Важное замечание...
Мне видится, что это закрытие года у экспортеров, им нужно поменять валюту, но делать через биржу они этого не хотят, чтобы рубль не подрос. Поэтому скидывают населению через крупнейший банк. Такая гипотеза.
" В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс. "
Важное замечание...
Нам тоже по телику рассказывали, как укрепилась гривна, ну такая себе информационная лапша, типа достижений.
На самом деле гривна как была с мусорным рейтингом, так и осталась, потому что потерял доллар.
Укрепление - это рост ко всем парам, чего пока не наблюдается.
Нам тоже по телику рассказывали, как укрепилась гривна, ну такая себе информационная лапша.
На самом деле гривна как была с мусорным рейтингом, так и осталась, потому что потерял доллар.
Укрепление - это рост ко всем парам, чего пока не наблюдается.
Евро тоже почти по Бирже (это и "напрягает") Разница по Евро (к Бирже) - 10 коп.
Евро тоже почти по Бирже (это и "напрягает") Разница по Евро (к Бирже) - 10 коп.
Ну Я бы менял, при том весь бюджет который есть. Перспектива рубля очевидна, не ниже 90
Ну Я бы менял, при том весь бюджет который есть. Перспектива рубля очевидна, не ниже 90
Вопрос не в перспективе, а в заработке.
Если это нехватка средств, то ладно, а вот если рубль укрепится, то на этом можно хорошо заработать (в обе стороны)!
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" В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс. "
Альфа тоже крупный банк. Но политика другая. Они же там все знают друг друга и могут договориться. А открывашка, ну видимо хозяева хорошие партнеры. Поэтому этот факт не ломает гипотезу. А рубль не будет сильно укрепляться, это не выгодно тем, кто получает зп в долларах.
В прошлые года, крупные импортеры тоже сливали валюту, но в Сбере всегда был "передовой курс"!
И очень сомнительно, что крупные импортеры не пользуются биржей (там у них комиссия 0,00000....%)...
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Привет!
Сейчас, в Сбере, можно купить доллары с разницей к бирже в 5 коп. (со счета на счет).
Это нехватка средств (налоги, снятие денег перед Новым годом, закрытие депозитов) или слив в связи с сильным укреплением рубля?
В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс.
Какие мысли по этому поводу?