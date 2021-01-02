СБЕР сливает валюту

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Привет!

Сейчас, в Сбере, можно купить доллары с разницей к бирже в 5 коп. (со счета на счет).

Это нехватка средств (налоги, снятие денег перед Новым годом, закрытие депозитов) или слив в связи с сильным укреплением рубля?

В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс.

Какие мысли по этому поводу?

Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
  • www.mql5.com
Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку для обеспечения единого стандарта качества. В этой статье мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают разработчики в своих технических индикаторах и торговых роботах. А также покажем как самостоятельно проверить свой продукт перед отправкой в Маркет.
 
prostotrader:

Привет!

Сейчас, в Сбере, можно купить доллары с разницей к бирже в 5 коп. (со счета на счет).

Это нехватка средств (налоги, снятие денег перед Новым годом, закрытие депозитов) или слив в связи с сильным укреплением рубля?

В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс.

Какие мысли по этому поводу?

Не укреплением рубля, а со слабостью доллара.

 
prostotrader:

Привет!

Сейчас, в Сбере, можно купить доллары с разницей к бирже в 5 коп. (со счета на счет).

Это нехватка средств (налоги, снятие денег перед Новым годом, закрытие депозитов) или слив в связи с сильным укреплением рубля?

В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс.

Какие мысли по этому поводу?

Мне видится, что это закрытие года у экспортеров, им нужно поменять валюту, но делать через биржу они этого не хотят, чтобы рубль не подрос. Поэтому скидывают населению через крупнейший банк. Такая гипотеза. 
 
Vitaly Muzichenko:

Не укреплением рубля, а со слабостью доллара.

Важное замечание...

 
Maxim Romanov:
Мне видится, что это закрытие года у экспортеров, им нужно поменять валюту, но делать через биржу они этого не хотят, чтобы рубль не подрос. Поэтому скидывают населению через крупнейший банк. Такая гипотеза. 

" В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс. "

 
prostotrader:

Важное замечание...

Нам тоже по телику рассказывали, как укрепилась гривна, ну такая себе информационная лапша, типа достижений.

На самом деле гривна как была с мусорным рейтингом, так и осталась, потому что потерял доллар.

Укрепление - это рост ко всем парам, чего пока не наблюдается.

 
Vitaly Muzichenko:

Нам тоже по телику рассказывали, как укрепилась гривна, ну такая себе информационная лапша.

На самом деле гривна как была с мусорным рейтингом, так и осталась, потому что потерял доллар.

Укрепление - это рост ко всем парам, чего пока не наблюдается.

Евро тоже почти по Бирже (это и "напрягает") Разница по Евро (к Бирже) - 10 коп.

 
prostotrader:

Евро тоже почти по Бирже (это и "напрягает") Разница по Евро (к Бирже) - 10 коп.

Ну Я бы менял, при том весь бюджет который есть. Перспектива рубля очевидна, не ниже 90

 
Vitaly Muzichenko:

Ну Я бы менял, при том весь бюджет который есть. Перспектива рубля очевидна, не ниже 90

Вопрос не в перспективе, а в заработке.

Если это нехватка средств, то ладно, а вот если рубль укрепится, то на этом можно хорошо заработать (в обе стороны)!

Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
Какие проверки должен пройти торговый робот перед публикацией в Маркете
  • www.mql5.com
Все продукты Маркета перед публикацией проходят обязательную предварительную проверку для обеспечения единого стандарта качества. В этой статье мы расскажем о наиболее частых ошибках, которые допускают разработчики в своих технических индикаторах и торговых роботах. А также покажем как самостоятельно проверить свой продукт перед отправкой в Маркет.
 
prostotrader:

" В Открытии и в Альфе подороже, чем в Сбере, но тоже очень маленький курс. "

Альфа тоже крупный банк. Но политика другая. Они же там все знают друг друга и могут договориться. А открывашка, ну видимо хозяева хорошие партнеры. Поэтому этот факт не ломает гипотезу. А рубль не будет сильно укрепляться, это не выгодно тем, кто получает зп в долларах.
 
Maxim Romanov:
Альфа тоже крупный банк. Но политика другая. Они же там все знают друг друга и могут договориться. А открывашка, ну видимо хозяева хорошие партнеры. Поэтому этот факт не ломает гипотезу. А рубль не будет сильно укрепляться, это не выгодно тем, кто получает зп в долларах.

В прошлые года, крупные импортеры тоже сливали валюту, но в Сбере всегда был "передовой курс"!

И очень сомнительно, что крупные импортеры не пользуются биржей (там у них комиссия 0,00000....%)...

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