Просматривая данную тему у меня создалось впечатление, что мало кто может работать с ордерами, сделками и позициями в MQL5. Предлагаю решить данную проблему раз и навсегда. Прилагаемый мной исходник может открывать позиции, выполнять различные проверки и получать некоторые значения для торгового эксперта. Предлагаю всем доработать его. А именно добавить следующие функции:
Михаил, если вы не можете, это не значит, что мало кто может. Скорее мало кто не может и один из них вы.
Дело в том, что всё что надо получить из свойств позиции, можно получить несколькими путями. Вы выбрали этот путь, в этом направлении я и давал рекомендации. А с fxsaber у нас было обсуждение разных подходов и не более того. И на основании этого обсуждения вы решили что ни он ни я не умеем работать с ордерами и позициями???
Я сказал своё мнение которое у меня сформировалось после просмотра данной темы. Это всего лишь мое предположение. А вы, наверное, проводили статистику?
Так или иначе, правильный вариант решения этой проблемы должен быть в данной ветке!
А вам не кажется, что есть разные моменты, причины обращения к свойствам позиций? Не только ведь сразу после открытия. Соответственно решения будут разными. Даже сразу после открытия можно обратиться к свойствам позиции из обработчика событийИ можно так как вы решили. Получить тикет позиции тоже есть несколько способов. Эти способы и обсуждались тут. Я точно знаю, что fxsaber не сторонник работы с OnTradeTransection() и опять могут быть обсуждения. Хотя я уже не буду ввязываться. А в вашем представлении решение может быть только одно истинно верное, но это глубокое заблуждение.
Проверьте.
В стандартной библиотеке есть
Если совпадает всё, то строка 45.
После открытия позиции запрашиваем .Request() и оттуда читаем тикет позиции.
Данный метод класса CTrade:
Всего лишь заполняет запрос, очевидно перед выполнением очередной торговой операции, но никак не возвращает позицию. Очевидно, Алексей, вы тоже не знаете, как правильно получить тикет позиции после ее открытия.
Сначала четко, до винтика, сформулируйте задачу, а потом уже нападайте на людей.
На счёт OnTradeTransaction не думал. Меня интересует максимально простой способ, как в MQL4.
Задача состоит в том, чтобы после открытия позиции получить её тикет https://www.mql5.com/ru/forum/35904#comment_12373900. Никто не нападает. Наоборот, предлагаю всем решить данную задачу. Даже исходник прикрепил. Потом можно выложить в Кодобазу.
Изменил немного свой исходник. Сделал, как в CTrade из стандартной библиотеки. Осталось доработать getPosition.
Ну и ладно. Значит я не зная, случайно получаю.