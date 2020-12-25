Предложения по улучшению форума - страница 3
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Я предлагаю, разрешить трансляцию реального центового счета прямо на форуме, например, я не могу в нынешнем формате форума, знакомить в действии, АТС, которого долго ждали его участники. Нонсенс, господа! Участники все-еще возятся с никому не нужными стратегиями, теряя свои кровные
Если каждый форумчанин начнёт делать ссылку на свой сигнал, то начнётся массовый спам. Данное ограничение просто меньшее из зол.
Для этого создавался блог (на сколько я понял) и там можно вести дискуссии и давать разные ссылки. Но на форуме это нельзя.
Проснитесь, Господа, хочу Вам показать грааль в действии, давайте, вместе попросим Господина Фатхуллина об этом! Встаньте рядом со мной, пожалуйста. Меня- одного, сомнут обстоятельства! Уже некоторые, могущественные силы пытались дважды забанить меня сначала до 29-го, затем, до 25-го годов. Появилась окошечко и я прорвался к Вам. Какие действия еще предпринять, чтобы Вы приняли этот сигнал SOS. Я в отчаянии, и не знаю, дошло до Вас эта молния или нет!
Я не сплю) Мне нравится смотреть на красивых девушек, на красивые картины, пейзажи. Но мне абсолютно побоку сигналы (за иключением ручной торговли), которые не известны на каком советнике сделаны.
Публикуйте свой советник на маркете для тестирования, а ещё лучше скиньте мне его в личку :)
При всём уважении!
Тогда, спасибо.
ты хоть успокоился? Понял в чем дело? Или по инерции спасибку кинул и все
ты хоть успокоился? Понял в чем дело? Или по инерции спасибку кинул и все
Нет, искреннее спасибо, за заботу и консультацию, я еще новичок в этих делах. Эуфиллин помог оправиться. вот такая напасть напала на меня, чуть понервничаю, схватывает сердце. легкие не успевают качать кислород и наступает сильная одышка, спасает эуфиллин, утверждают врачи. Началось с того, что, на исправно работающем ВПС, отказал удаленный доступ. Оказывается, просел интернет, а я всех, необоснованно, потревожил.
Я предлагаю, разрешить трансляцию реального центового счета прямо на форуме, например, я не могу в нынешнем формате форума, знакомить в действии, АТС, которого долго ждали его участники. Нонсенс, господа! Участники все-еще возятся с никому не нужными стратегиями, теряя свои кровные
пожалуйста
Не верить фактам - это из какой оперы?
Юсуф, вы крайне уже не надежный персонаж по давним граалям еще,
К Вашему сведению, ордера закрываются пачками, от 3х до 1000 штук мгновенно! Вы просто, не знаете мощь МТ4 и силу человеческого ума, еще не сталкивались, вот и всё.
Почему Юрий Толкман вам еще не объяснил, что открывая кучу ордеров постепенно, закрыть их в один момент равно спам и могут заблокировать на время
причем как бы не закрывались, это не спасет счет.
Нет, искреннее спасибо, за заботу и консультацию, я еще новичок в этих делах.
не вы не просто новичок, вы нуб последний тут., который пытается обмануть новичков.
Почему Юрий Толкман вам еще не объяснил, что открывая кучу ордеров постепенно, закрыть их в один момент равно спам и могут заблокировать на время
Понятно, спасибо за разъяснение.
не вы не просто новичок, вы нуб последний тут., который пытается обмануть новичков.
Как новичок может обмануть новичка? У меня нет и в мыслях обмануть кого-то.
Как новичок может обмануть новичка? У меня нет и в мыслях обмануть кого-то.
это просто глупец.