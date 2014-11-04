Индикаторы: Calendar_Investing - страница 2
Ошибка 4024 (Внутренняя ошибка) может появляться при частом вызове функции WebRequest(). Интервал между ее вызовами нужно уменьшить.
Для проверки предлагаю советник Calendar investing_2exp , в котором , для загрузки файла , вместо функции WebRequest используются функции из библиотеки "wininet".
Информацию взял https://www.mql5.com/ru/code/82 .
Советник работает вместе с индикатором Calendar investing_ind . В настройках советника нужно разрешить использование DLL.
Если не затруднит , отпишитесь о результатах.
Вот такой результат я получил , экспериментируя с модифицированным советником. Полагаю , что параметр timeout "определяемое как время отведённое для загрузки самой страницы к нам на комп!"
таковым не является , да и Яндекс переводчик говорит , что timeout-это время ожидания. А вот , что ожидает этот параметр , думаю , могут объяснить только разработчики. (Возможно, как и мы -ожидает ответа ) По поводу цвета , не видя картинку, сказать ни чего не могу . Возможно в выходные такая беда происходит. Если не трудно , пришлите скрин и укажите значение параметра mck_local_times Вспомнил: что бы не было разноцветия в выходные , я немного изменил код и выложил обновленные файлы . Попробуйте скачать и переустановить советник. Удачи!!!
А нельзя ли брать новости с forexfactory.com ??? если можно, какой адрес вписать ???
Ребят поправьте пожалуйста, не фурычит
