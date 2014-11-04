Индикаторы: Calendar_Investing
хорошее, нужное решение !!!
а, в "одном флаконе" , имею ввиду как советник (only),
нельзя реализовать/сделать?
Использование, и индикаторов, и советника,
как-то "нагружает" :-)
P.S. также интересуют только новости, которые будут за один(или пол.)часа до события
и только две (макс.четыре) строчки, чтобы не загружать общее поле графика.
(если уже новости наступили, то авт.обновление на последующие две/четыре)
Сделал всё по инструкции. не работает. такая вот картинка.
Позже вписал как у вас на скрине https://ru.investing.com/news
Индикатор заработал
Сделал всё по инструкции. не работает. такая вот картинка
Что пишет советник во вкладке "эксперты" ?
На сайте в коде страницы календаря внесены изменения , по этому в индикаторах перестала работать кнопка " $$ ". В индикаторах и советнике News calendar2exp в функции f_Position
нужно заменить слово "Средняя " на "Умеренная".
//===================позиции подстрок================================ int f_Position(string text,int flags) { string tegi[15]= { "<table id=","</table>","<td class=","</td>",">","</span>","<span", "Высокая","Умеренная","Низкая","Лучше","соответствии","Хуже"," ","evtStrtTime" }; int position=StringFind(text,tegi[flags],0); return(position);
vorese:
Что пишет советник во вкладке "эксперты" ?
Проблема с прочтением файла! Вышеизложенные условия(настройки) сделаны. Что ещё ...... , где "собака зарыта" :) ???
В прикреплённом файле произведённые настройки и то что пишет во вкладке по поводу ошибок.
Вообще тема интересная и актуальная и есть идеи в доработке интерфейса и не только.
Есть предположение что сей казус блокируется внешними прогами, типа брандмауэром и ...
В справке есть аналогичный пример чтения с гугела, но поместив в список и использовав пример из справки тож не пошло :( .
Прикреплённый файл выше выкладываю сюда:
У меня тоже иногда возникают проблемы с загрузкой календаря. Причем может целый день грузиться без ошибок , а потом 15 раз подряд с ошибками.
Возможно ошибаюсь , но думаю , что дело в не качественной связи с Интернетом.
Ошибка 4024 (Внутренняя ошибка) может появляться при частом вызове функции WebRequest(). Интервал между ее вызовами нужно уменьшить.
Calendar_Investing:
Calendar_Investing -календарь новостей публикуемых на сайте Investing.com.
Календарь состоит из двух частей: эксперта Calendar_Investing_exp и индикатора Calendar_Investing_ind. Эксперт служит для загрузки страницы сайта. Для его работы необходимо добавить адрес "http://ru.investing.com/economic-calendar/" в список разрешенных URL во вкладке Сервис / Настройки / Советники. Обновление данных происходит каждые 15 минут или кнопкой "обновить".
Автор: Evgeniy