Индикаторы: Calendar_Investing

Calendar_Investing -календарь новостей публикуемых на сайте Investing.com.

Календарь состоит из двух частей: эксперта Calendar_Investing_exp и индикатора Calendar_Investing_ind. Эксперт служит для загрузки страницы сайта. Для его работы необходимо добавить адрес "http://ru.investing.com/economic-calendar/" в список разрешенных URL во вкладке Сервис / Настройки / Советники. Обновление данных происходит каждые 15 минут или кнопкой "обновить".

Автор: Evgeniy

 
Спасибо! Очень нужная штука!!! 
 

хорошее, нужное решение !!!

а, в "одном флаконе" , имею ввиду как советник (only),

нельзя реализовать/сделать?

Использование, и индикаторов, и советника,

как-то "нагружает" :-) 

P.S. также интересуют только новости, которые будут за один(или пол.)часа до события

и только две (макс.четыре) строчки, чтобы не загружать общее поле графика.

(если уже новости наступили, то авт.обновление на последующие две/четыре) 

 

Сделал всё по инструкции. не работает. такая вот картинка.

Позже вписал как у вас на скрине https://ru.investing.com/news 

Индикатор заработал 

dax_ast:
Сделал всё по инструкции. не работает. такая вот картинка
Что пишет советник во вкладке "эксперты" ?
 
Сейчас всё работает. Спасибо
 

На сайте в коде страницы календаря внесены изменения , по этому в индикаторах перестала работать кнопка " $$ ". В индикаторах и советнике News calendar2exp в функции  f_Position

нужно заменить слово "Средняя " на "Умеренная".

//===================позиции  подстрок================================

int f_Position(string text,int flags)

  {

   string tegi[15]=

     {

      "<table id=","</table>","<td class=","</td>",">","</span>","<span",

      "Высокая","Умеренная","Низкая","Лучше","соответствии","Хуже","&nbsp;","evtStrtTime"

     };

   int position=StringFind(text,tegi[flags],0);

   return(position);
 

vorese:
Проблема с прочтением файла! Вышеизложенные условия(настройки) сделаны.    Что ещё ...... , где "собака зарыта" :) ???

В прикреплённом файле произведённые настройки и то что пишет во вкладке по поводу ошибок.

Вообще тема интересная и актуальная и есть идеи в доработке интерфейса и не только. 

Есть предположение что сей казус блокируется внешними прогами, типа брандмауэром и ...

В справке есть аналогичный пример чтения с гугела, но поместив в список и использовав пример из справки тож не пошло :( .

Прикреплённый файл выше выкладываю сюда:

НАСТРОЙКИ и сама ПРОБЛЕМА в ошибках. 

 
sky_boy:

    У меня тоже иногда возникают проблемы с загрузкой календаря. Причем может целый день грузиться без ошибок , а потом 15 раз подряд с ошибками.

     Возможно ошибаюсь , но думаю , что дело в не качественной связи с Интернетом.

.

 
sky_boy:

Есть предположение что сей казус блокируется внешними прогами, типа брандмауэром и ...

В справке есть аналогичный пример чтения с гугела, но поместив в список и использовав пример из справки тож не пошло :( .

Прикреплённый файл выше выкладываю сюда:

 

Ошибка 4024 (Внутренняя ошибка) может появляться при частом вызове функции WebRequest(). Интервал между ее вызовами нужно уменьшить.

