Как определить время начала дня на FORTS ? - страница 2
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Под временем начала дня я имею ввиду не просто 19 00. А время дня вместе с датой. Допустим сейчас 11 :00 вторник, как определить в какие именно 19 00 часов начался торговый день ? Это ведь не обязательно понедельник. Понедельник мог быть и выходным. Начало дня мне нужно для подсчета оставшихся не эффективных транзакций.
На сайте MOEX есть Торговый Календарь: https://www.moex.com/msn/ru-fo-calendar-2020?show=fo
Перенесите из него дни, когда торговля начинается в 19.05 в функцию и сравнивайте сегодняшнюю или любую другую дату с функцией. Тоже самое с выходными и праздниками. Просто и эффективно. Не благодарите :)
Спасибо за код. Я правда не понял зачем вам количество транзакций за сессию ?
Вы обнули счетчик транзакций в 19 00. Во время вечерней сессии намолотили много комиссии. С учетом комиссии у вас осталось 10 000 транзакций. Несколько торговых дней вы пропустили. Запускаете советник в 10 00 делаете до 19 00 все оставшиеся 10 000 транзакций и получаете штраф т.к те 10 000 транзакций относились не к тому торговому дню.
Зачем фантазировать?
Допустимо 2000 транзакций за торговый день без штрафа, я использую 1970 транзакций (30 тр. - резерв на непредвиденные сделки).
Счетчик транзакций за сессию нужен для того, чтобы равномерно распределить транзакции по торговому дню.
Если я не добрал 600 транзакций за вечернюю сессию, то я их переношу (транзакции) на утреннюю сессиюТем самым "на полную" использую отпущенные 2000 транзакций за торговый день.
Ну сделайте типа такого:
если предыдущий бар отличается от текущего значительно по времени (часы, минуты)
Зачем фантазировать?
Допустимо 2000 транзакций за торговый день без штрафа, я использую 1970 транзакций (30 тр. - резерв на непредвиденные сделки).
Счетчик транзакций за сессию нужен для того, чтобы равномерно распределить транзакции по торговому дню.
Если я не добрал 600 транзакций за вечернюю сессию, то я их переношу (транзакции) на утреннюю сессиюТем самым "на полную" использую отпущенные 2000 транзакций за торговый день.
Это не так. "Бесплатное" количество транзакций в день напрямую зависит от уплаченных в этот день комиссий и рассчитывается по формуле:
Подробнее здесь: https://www.moex.com/a3825
Если уж считать, то надо считать количество транзакций и сумму уплаченных комиссий. Об этом вам и пишет @pivomoe
Сами-то проверяли, то что советуете?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как определить время начала дня на FORTS ?
pivomoe, 2020.12.04 23:19
Подскажите, как вы определяете время начало дня FORTS в советниках ?
Сейчас определяю без учета праздников и переносов рабочих дней и т.п. Ничего в голову не приходит кроме запроса истории баров... может быть есть варианты проще ?
Какой вопрос, такой ответ.
Функции SymbolInfoSession возвращают время сессий.
Это не так. "Бесплатное" количество транзакций в день напрямую зависит от уплаченных в этот день комиссий и рассчитывается по формуле:
Подробнее здесь: https://www.moex.com/a3825
Если уж считать, то надо считать количество транзакций и сумму уплаченных комиссий. Об этом вам и пишет @pivomoe
Так не так... Вопрос не о величине сбора.
Пять лет назад я поднимал эту тему
https://www.mql5.com/ru/forum/67673
Если 90% транзакций приводят к сделкам, то естественно нужно считать по формуле.
Человек ясно написал
" ... Начало дня мне нужно для подсчета оставшихся не эффективных транзакций "
Какой вопрос, такой ответ.
Функции SymbolInfoSession возвращают время сессий.
Вы САМИ ПРОБОВАЛИ ТО ЧТО СОВЕТУЕТЕ?
Вам Алексей даже привел пример того бреда, что возвращает эта функция.
Так не так... Вопрос не о величине сбора.
Пять лет назад я поднимал эту тему
https://www.mql5.com/ru/forum/67673
Если 90% транзакций приводят к сделкам, то естественно нужно считать по формуле.
Человек ясно написал
" ... Начало дня мне нужно для подсчета оставшихся не эффективных транзакций "
Действующая редакция "Параметров для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции" действует с 21.10.2016-го, просыпайтесь, при чем тут вопросы/ответы за 2015 год, там все по другому было.
Действующая редакция "Параметров для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции" действует с 21.10.2016-го, просыпайтесь, при чем тут вопросы/ответы за 2015 год, там все по другому было.
Какие проблемы?
Еще раз повторю, если Вы не внимательно читаете:
Если у Вас много сделок, т.е более 90% транзакций приводят к сделкам, то нужно считать по формуле,
а если нет, то проще всего ограничится 2000 транзакций за торговый день (выставление, модификация и удаление отложенного ордера - тоже транзакции)
Тем более, с формулой или без нее, все-равно нужно считать транзакции (я показал как это делается)
А Вы, считайте как хотите...
Вы САМИ ПРОБОВАЛИ ТО ЧТО СОВЕТУЕТЕ?
Вам Алексей даже привел пример того бреда, что возвращает эта функция.
Покажите скрин времени сессий фортс, из спецификации инструмента.