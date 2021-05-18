Как определить время начала дня на FORTS ? - страница 2

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pivomoe:
Под временем начала дня я имею ввиду не просто 19 00. А время дня вместе с датой. Допустим сейчас 11 :00 вторник, как определить в какие именно 19 00 часов начался торговый день ? Это ведь не обязательно понедельник. Понедельник мог быть и выходным. Начало дня мне нужно для подсчета оставшихся не эффективных транзакций. 

На сайте MOEX есть Торговый Календарь: https://www.moex.com/msn/ru-fo-calendar-2020?show=fo

Перенесите из него дни, когда торговля начинается в 19.05 в функцию и сравнивайте сегодняшнюю или любую другую дату с функцией. Тоже самое с выходными и праздниками. Просто и эффективно. Не благодарите :)

Московская Биржа - Интерактивный торговый календарь 2020
Московская Биржа - Интерактивный торговый календарь 2020
  • www.moex.com
Сделки с расчетами T+1 (Y1) T+2 (Y2) В этот день исполняются: Торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов проводятся по всем инструментам, за исключением инструментов со сроком расчетов сегодня TOD и свопов TODTOM. Также не проводятся торги по следующим инструментам: EURUSD_SPT, EURUSDTMSP, GBPUSD_SPT, GBPUSDTMSP, USDCHF_SPT...
 
pivomoe:

  Спасибо за код.  Я правда не понял зачем вам количество транзакций за сессию ?

  Вы обнули счетчик транзакций в 19 00. Во время вечерней сессии намолотили много комиссии. С учетом комиссии у вас осталось 10 000 транзакций. Несколько торговых дней вы пропустили. Запускаете советник в 10 00 делаете до 19 00 все оставшиеся 10 000 транзакций и получаете штраф т.к те 10 000 транзакций относились не к тому торговому дню. 

Зачем фантазировать?

Допустимо 2000 транзакций за торговый день без штрафа, я использую 1970 транзакций (30 тр. - резерв на непредвиденные сделки).

Счетчик транзакций за сессию нужен для того, чтобы равномерно распределить транзакции по торговому дню.

Если я не добрал 600 транзакций за вечернюю сессию, то я их переношу (транзакции) на утреннюю сессию 

GlobalVariableSet("ses_count", trc_value - double(OrdFistSes));
Тем самым "на полную" использую отпущенные 2000 транзакций за торговый день.
 

Ну сделайте типа такого:

если предыдущий бар отличается от текущего значительно по времени (часы, минуты)

 
prostotrader:

Зачем фантазировать?

Допустимо 2000 транзакций за торговый день без штрафа, я использую 1970 транзакций (30 тр. - резерв на непредвиденные сделки).

Счетчик транзакций за сессию нужен для того, чтобы равномерно распределить транзакции по торговому дню.

Если я не добрал 600 транзакций за вечернюю сессию, то я их переношу (транзакции) на утреннюю сессию 

Тем самым "на полную" использую отпущенные 2000 транзакций за торговый день.

Это не так. "Бесплатное" количество транзакций в день напрямую зависит от уплаченных в этот день комиссий и рассчитывается по формуле: 

Подробнее здесь: https://www.moex.com/a3825

Если уж считать, то надо считать количество транзакций и сумму уплаченных комиссий. Об этом вам и пишет @pivomoe

 
prostotrader:

Сами-то проверяли, то что советуете?

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Как определить время начала дня на FORTS ?

pivomoe, 2020.12.04 23:19

Подскажите, как вы определяете время начало дня FORTS в советниках ?

Сейчас определяю без учета праздников и переносов рабочих дней и т.п.  Ничего в голову не приходит кроме запроса истории баров... может быть есть варианты проще ?


Какой вопрос, такой ответ.
Функции SymbolInfoSession возвращают время сессий.

 
Dmi3:

Это не так. "Бесплатное" количество транзакций в день напрямую зависит от уплаченных в этот день комиссий и рассчитывается по формуле: 

Подробнее здесь: https://www.moex.com/a3825

Если уж считать, то надо считать количество транзакций и сумму уплаченных комиссий. Об этом вам и пишет @pivomoe

Так не так... Вопрос не о величине сбора.

Пять лет назад я поднимал эту тему

https://www.mql5.com/ru/forum/67673

Если 90% транзакций приводят к сделкам, то естественно нужно считать по формуле.

Человек ясно написал

" ... Начало дня мне нужно для подсчета оставшихся не эффективных транзакций "

ФОРТС: Сбор за неэффективные Транзакции
ФОРТС: Сбор за неэффективные Транзакции
  • 2015.11.24
  • www.mql5.com
com/a90#fees С уважением, Глеб Кочнев Техническая поддержка ПАО Московская Биржа +7 (495) 733-95-07 | help@moex.
 
Roman:

Какой вопрос, такой ответ.
Функции SymbolInfoSession возвращают время сессий.

Вы САМИ ПРОБОВАЛИ ТО ЧТО СОВЕТУЕТЕ?

Вам Алексей даже привел пример того бреда, что возвращает эта функция.

 
prostotrader:

Так не так... Вопрос не о величине сбора.

Пять лет назад я поднимал эту тему

https://www.mql5.com/ru/forum/67673

Если 90% транзакций приводят к сделкам, то естественно нужно считать по формуле.

Человек ясно написал

" ... Начало дня мне нужно для подсчета оставшихся не эффективных транзакций "

Действующая редакция "Параметров для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции" действует с 21.10.2016-го, просыпайтесь, при чем тут вопросы/ответы за 2015 год, там все по другому было.

 
Dmi3:

Действующая редакция "Параметров для расчёта сборов за неэффективные и ошибочные транзакции" действует с 21.10.2016-го, просыпайтесь, при чем тут вопросы/ответы за 2015 год, там все по другому было.

Какие проблемы?

Еще раз повторю, если Вы не внимательно читаете:

Если у Вас много сделок, т.е более 90% транзакций приводят к сделкам, то нужно считать по формуле,

а если нет, то проще всего ограничится 2000 транзакций за торговый день (выставление, модификация и удаление отложенного ордера - тоже транзакции)

Тем более, с формулой или без нее, все-равно нужно считать транзакции (я показал как это делается)

А Вы, считайте как хотите...

pivomoe
pivomoe
  • www.mql5.com
Добавил тему Как определить время начала дня на FORTS ? Подскажите, как вы определяете время начало дня FORTS в советниках ? Сейчас определяю без учета праздников и переносов рабочих дней и т.п.  Ничего в голову не приходит кроме запроса истории баров... может быть есть варианты проще Добавил тему Как сменить сервер через советник ? Добавил...
 
prostotrader:

Вы САМИ ПРОБОВАЛИ ТО ЧТО СОВЕТУЕТЕ?

Вам Алексей даже привел пример того бреда, что возвращает эта функция.

Покажите скрин времени сессий фортс, из спецификации инструмента.

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