Два отложенных ордера и iMA
Доброго времени суток! Был бы крайне признателен, если кто нибудь написал бы советника на mql5 с реализацией следующей торговой стратегии:
Советник выставляет 2 заявки. 1 на покупку по цене -n кол-во пунктов от значения ma и 1 заявку на продажу по цене +n кол-во пунктов от значения ma. Заявки переставляются при изменении значения ma.
Если исполняется заявка на покупку, то противоположная заявка на продажу снимается и выставляется новая -x от значения ma.
Если исполняется заявка на продажу, то противоположная заявка на покупку снимается и выставляется новая +x от значения ma.
После исполнения заявки +x или –х советник снова выставляет заявку на покупку +n кол-во пунктов от ma и заявку на продажу –n кол-во пунктов от значения ma. Таким образом цикл повторяется.
Оптимизируемые параметры:
· Период ma
· Значение n в пунктах
· Значение x в пунктах
Планируется использование на срочном рынке forts
Доброго времени суток! Был бы крайне признателен, если кто нибудь написал бы советника на mql5 с реализацией следующей торговой стратегии:
Советник выставляет 2 заявки. 1 на покупку по цене -n кол-во пунктов от значения ma и 1 заявку на продажу по цене +n кол-во пунктов от значения ma. Заявки переставляются при изменении значения ma.
...
Что означает фраза: "... Заявки переставляются при изменении значения ma. ... "?
Что означает фраза: "... Заявки переставляются при изменении значения ma. ... "?
Это значит, что если значение ma равно к примеру 100, то и заявки расположены на n кол-во пунктов от 100. К примеру значение n =30, то заявка на продажу по 130, а на покупку 70. Как только значение ma изменилось и стало 101, то и заявки переставились на 131 и на 71 соответсвенно. Надеюсь все понятно объяснил.
Это значит, что если значение ma равно к примеру 100, то и заявки расположены на n кол-во пунктов от 100. К примеру значение n =30, то заявка на продажу по 130, а на покупку 70. Как только значение ma изменилось и стало 101, то и заявки переставились на 131 и на 71 соответсвенно. Надеюсь все понятно объяснил.
Если короче:- траление лимитных ордеров на расстоянии Х от МА.
Это значит, что если значение ma равно к примеру 100, то и заявки расположены на n кол-во пунктов от 100. К примеру значение n =30, то заявка на продажу по 130, а на покупку 70. Как только значение ma изменилось и стало 101, то и заявки переставились на 131 и на 71 соответсвенно. Надеюсь все понятно объяснил.
А Вы готовы платить штрафы за неэффективные транзакции?
...
Нужно подумать: с одной стороны нужен трейлинг, с другой стороны штрафы...
А если такой вариант: по обе стороны от iMA не выставлять отложенные ордера, а ввести что-то вроде виртуального отложенного ордера - вести подсчёт iMA плюс минус заданное расстояние. И когда текущая цена попадёт в этот промежуток - то открываться по рынку?
Пример, когда цена пересекает виртуальный уровень "Sell Limit" и Мы открываем позицию Sell по рынку:
вести подсчёт iMA плюс минус заданное расстояние.
чем это будет отличаться от Envelopes?
попробовать тогда взять за основу Triple Expotential Moving,т.к. она меньше остает,и на ее основе сделать Envelopes или боллинджер,или плюс/минус ATR? и по их показаниям тралить.
чем это будет отличаться от Envelopes?
попробовать тогда взять за основу Triple Expotential Moving,т.к. она меньше остает,и на ее основе сделать Envelopes или боллинджер,или плюс/минус ATR? и по их показаниям тралить.
Envelopes - задание диапазона через коэффициент, а не в пунктах.
А смысл
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Vladimir Karputov, 2017.04.12 16:07
... по обе стороны от iMA не выставлять отложенные ордера, а ввести что-то вроде виртуального отложенного ордера - вести подсчёт iMA плюс минус заданное расстояние...
- уход от штрафов биржи за неэффективные транзакции и в тоже время оставаться максимально приближённым к изначальным заданным условиям:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Don_Tomasino, 2017.04.11 23:54
... Советник выставляет 2 заявки. 1 на покупку по цене -n кол-во пунктов от значения ma и 1 заявку на продажу по цене +n кол-во пунктов от значения ma. Заявки переставляются при изменении значения ma. ...
Есть iMA (Moving Average, MA). Этот индикатор выступает в роли маркера для трейлинга отложенных ордеров - то есть отложенные ордера должны всегда быть на каком-то определённом расстоянии от iMA.
И вот незадача - при торговле на бирже, модификации отложенных ордеров, которые не приводят к сделке, подпадают под определение "неэффективные транзакции". Если в день на торговом счёте наберется более 2000 таких пустых транзакций - это чревато штрафом.
Нужно подумать: с одной стороны нужен трейлинг, с другой стороны штрафы...
Трейлинг нужно делать не прямой, а с неким "зазором", т.е
дать некий интервал, в пределах которого трейлинг не будет срабатывать из-за "шума".
Иначе без штанов останетесь.
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Есть iMA (Moving Average, MA). Этот индикатор выступает в роли маркера для трейлинга отложенных ордеров - то есть отложенные ордера должны всегда быть на каком-то определённом расстоянии от iMA.
И вот незадача - при торговле на бирже, модификации отложенных ордеров, которые не приводят к сделке, подпадают под определение "неэффективные транзакции". Если в день на торговом счёте наберется более 2000 таких пустых транзакций - это чревато штрафом.
Нужно подумать: с одной стороны нужен трейлинг, с другой стороны штрафы...