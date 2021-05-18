Как определить время начала дня на FORTS ? - страница 3
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как определить время начала дня на FORTS ?
Alexey Viktorov, 2020.12.05 18:32
Ну получите вот эти часы
и что будете с этим делать?¿? Как принимать решение торговать или наблюдать?
Жесть. Я думал это был пример из форекса.
А брокеру не писали что за хня?
Жесть. Я думал это был пример из форекса.
А брокеру не писали что за хня?
На форексе от 00:00 до 24:00, хотя-бы это надо знать. Написать оставляю возможность вам.
На форексе от 00:00 до 24:00, хотя-бы это надо знать. Написать оставляю возможность вам.
Да хрен его знает, какой часовой пояс может быть или инструмент ))
В общем действительно хрень какая то. Брокеру бы это предъявить.
Тогда да, только явное обозначение времени использовать.
Накидал вариант на коленке, может будет идея для развития.
Да хрен его знает, какой часовой пояс может быть или инструмент ))
В общем действительно хрень какая то. Брокеру бы это предъявить.
Тогда да, только явное обозначение времени использовать.
Накидал вариант на коленке, может будет идея для развития.
Всё что надо для развития уже давно написано и проверено
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Как определить время начала дня на FORTS ?
prostotrader, 2020.12.05 00:09
Начало дня, на ФОРТС, всегда начинается в 19-00 или 19-05 (при экспирации) и делится на сессии
Вечерняя сессия: Начало 19-00 (19-05) конец 23-50
Утренняя сессия: Начало 10-00 конец 14-00
Дневная сессия: Начало 14-05 конец 18-45
Ну да ладно.
Просьба дать инвест от MOEX.
SymbolInfoSession* использовал во многих местах до сих пор корректно.
Возможно, не совсем понимаете, как это работает. С инвестом смогу показать.
Просьба дать инвест от MOEX.
SymbolInfoSession* использовал во многих местах до сих пор корректно.
Возможно, не совсем понимаете, как это работает. С инвестом смогу показать.
Пожалуйста:
Результат:
А должно быть так (шлюз ФОРТС, Plaza II)
Пожалуйста:
Результат:
А должно быть так (шлюз ФОРТС, Plaza II)
Я не знаю точно время работы, но вопрос - а что это время не корректное что-ли выдаёт?
Я не знаю точно время работы, но вопрос - а что это время не корректное что-ли выдаёт?
Выдает - полный бред!
Должно быть
Вечерняя сессия: Начало 19-00 (19-05) конец 23-50
Утренняя сессия: Начало 10-00 конец 14-00
Дневная сессия: Начало 14-05 конец 18-45