Скрипты: StatementToGraph v2
Если у Вас отчёт от "старого" терминала, то даты имеют формат такого вида - 2014.08.18 20:56(пример), если "нового" то даты имеют формат такого вида 2014.08.18 20:56:35, т.е. с точностью до секунд. Таким образом для старых отчётов нужно изменить в коде LengthDateStr
Вот модифицированный вариант (см. прикреплённый файл):
Поправил скрипт, теперь должно быть всё в порядке.
1. Добавил параметр Suffix для валютных пар с суффиксом в конце, например EURUSD.ecn, суффикс .ecn, - его и пишем в нужном месте. Или же, поле оставляем пустым
2. Была обнаружена ошибка, раньше стейт в котором были разные пары gbpusd nzdusd usdjpy audusd, например, скидывался на один график без разделения по валютным парам, теперь если кидаете на eurusd, то из стейта берутся данные по eurusd и т.д.
В statetograph_v2.mq4 найдите строки и допишите в код то, что выделено жирным шрифтом и сохраните, для правильного парсинга стейта из txt
str=StringTrimRight(str);
str=StringTrimLeft(str);
str=StringReplaces(str, "buy stop", "buy_stop");
str=StringReplaces(str, "buy limit", "buy_limit");
str=StringReplaces(str, "sell stop", "sell_stop");
str=StringReplaces(str, "sell limit", "sell_limit");
while(StringFind(str,CharToStr(9))>-1 && StringLen(str)>10)
str=StringReplaces(str,CharToStr(9),"/");
while(StringFind(str,CharToStr(32))>-1 && StringLen(str)>10)
str=StringReplaces(str,CharToStr(32),"/");
if(StringLen(str)<70) continue;
Прошу помочь:
не работает данный скрипт на графике (в списке появляется как активный),
не пойму, то ли не в ту папку кидаю Statement.txt, то ли не в том формате отчет,
- Использую МТ4 build 902,
- Стейтмент прикладываю
файл пробовал помещать в
- C:\......\Roaming\MetaQuotes\Terminal\30.............53F2B\
- C:\......\Roaming\MetaQuotes\Terminal\30.............53F2B\MQL4\Files
- C:\......\Roaming\MetaQuotes\Terminal\30.............53F2B\MQL4\Experts\Files
У вас старый формат времени (пример 2015.10.01 10:48) берите OldFormat в скрипет, не забывайте про суффикс если он есть в имени пары, а вообще у меня странно отображается
а какой новый формат? Видимо с секундами, 19 символов...
я просто использую стейтмент не из МТ, а из другой платформы, могу форматировать в экселе как угодно.
На графике съехало может из-за разницы во времени.
И в какую папку кеидать стейтмент-то?
В папку C:\......\Roaming\MetaQuotes\Terminal\30.............53F2B\MQL4\Files
а вообще в папку ...MQL4\Files а путь к ним через терминал (см. картинку)
у вас формат старого времени, без милисекунд берите OldFormat
возможно из-за сдвига времени такое и произошло, вы правы
StatementToGraph v2:
Обновленный скрипт StatementToGraph для нового MetaTrader 4.
Автор: GoldnMoney