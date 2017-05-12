Скрипты: StatementToGraph v2 - страница 2
В папку C:\......\Roaming\MetaQuotes\Terminal\30.............53F2B\MQL4\Files
а вообще в папку ...MQL4\Files а путь к ним через терминал (см. картинку)
у вас формат старого времени, без милисекунд берите OldFormat
возможно из-за сдвига времени такое и произошло, вы правы
При копировании из страницы "Statement" каждое значение обычно разделено одним символом табуляции
3742955 2015.11.30 08:45:39 sell 0.10 eurusd.ecn 1.05796 0.00000 1.05738 2015.11.30 11:09:23 1.05738 -0.53 0.00 0.00 5.80
в вашем файле встречается два раза табуляция - перед 0 0.93