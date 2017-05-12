Скрипты: StatementToGraph v2 - страница 2

Новый комментарий
 
Aliaksandr Kryvanos:

В папку C:\......\Roaming\MetaQuotes\Terminal\30.............53F2B\MQL4\Files

а вообще в папку ...MQL4\Files а путь к ним через терминал (см. картинку)

у вас формат старого времени, без милисекунд берите OldFormat

возможно из-за сдвига времени такое и произошло, вы правы

что-то никак не работает. У вас версия терминала новая?
[Удален]  

При копировании из страницы "Statement" каждое значение обычно разделено одним символом табуляции

3742955    2015.11.30 08:45:39    sell    0.10    eurusd.ecn    1.05796    0.00000    1.05738    2015.11.30 11:09:23    1.05738    -0.53    0.00    0.00    5.80

в вашем файле встречается два раза табуляция - перед 0  0.93

1158373	2015.08.03 04:09	sell	0.01	AUDUSD	0.73002	0	0.729	2015.08.03 07:08	0.72899	0.1		0	0.93

но это на отображение стрелок и сделок не повлияет, только на цвет

у меня работает



время нужно выбирать OldFormat и т.к. у меня символы графиков имеют суффикс .ecn я его пишу в настройках 
скрипта при запуске, может у вас истории нет или имя символа с префиксом или т.к. скрипт из всего 
списка https://c.mql5.com/3/80/Statement.txt рисует только сделки по тому символу на которой он закинут
- условие

         suffix=Suffix;

         if(Symbol()==sym+suffix)
           {
            DrawPos();
           }
если файла в директории нет то будет ошибка выведена в окно графика
 
Подскажите, под билд 1065 этот скрипт не адаптирован еще? Я пробовал запускать у себя в терминале - ничего не происходит и никаких ошибок не выдает.
[Удален]  
не проверял если честно
12
Новый комментарий